Потолок ледяной: как не ошибиться с выбором омывающей жидкости

Жители северных регионов жалуются на некачественную стеклоомывающую жидкость — она замерзает при температуре намного выше заявленной, ломает бачки и насосы. Как выбрать качественную и безопасную для здоровья незамерзайку — выясняли «Известия».

Ядовитая против вонючей

Проблема выбора жидкости для мытья стекол и фар появляется у каждого автолюбителя с началом холодов. В основном покупатели стараются совместить низкую цену с низкой температурой замерзания на этикетке. Тесты показывают, что жидкости на основе метилового спирта более морозоустойчивы, однако метанол запрещен в России постановлением Главного государственного санитарного врача еще в 2000 году.

Решение о запрете было принято из-за «низкого уровня культуры и гигиенического образования части населения». Иными словами, незамерзайку пили вместо алкоголя. Но метанол опасен не только при приеме внутрь.

« Метиловый спирт может вызвать острые отравления со смертельным исходом при ингаляции, абсорбции через неповрежденную кожу, заглатывании, раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей и глаз. Повторное длительное воздействие метанола вызывает головокружение, боли в области сердца и печени, приводит к неврастении, вегетососудистой дистонии, ухудшению зрения, заболеваниям органов желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных путей, дерматитам », — говорится в памятке Роспотребнадзора.

Легальный омыватель может обладать более резким и неприятным запахом, хотя и не так вреден для здоровья. Причина в изопропиловом спирте, который используется в качестве основы большинства незамерзающих жидкостей.

На некоторых современных автомобилях режим рециркуляции климатической установки включается одновременно с подачей жидкости на стекло, чтобы вредные пары не проникали в салон. Владельцам машин без этой функции в Роспотребнадзоре советуют задействовать рециркуляцию вручную и не пользоваться омывателем, когда автомобиль стоит на месте.

Изопропиловый спирт — максимально компромиссный вариант, хотя при низких температурах ведет себя хуже, чем метанол. Куда менее распространены незамерзайки на основе этилового спирта — он всем хорош, но дорог из-за акцизов.

Поэтому зачастую водители приобретали контрафактные жидкости с добавлением метанола, не волнуясь о его вреде для здоровья.

Как борются с контрафактом

Контрафактные жидкости — серьезная проблема, она поднималась на законодательном уровне уже несколько раз. Так, в 2018 году Минпромторгом была собрана рабочая группа, которая обсуждала изменения законодательства в области оборота метанола. Причиной стало обращение Национального автомобильного союза после нескольких случаев отравления метанолосодержащими жидкостями.

«Дело в том, что контроль за метанолом осуществляется только на самом производстве. Как только он покидает завод, контроль сразу прекращается. Мы предлагали ввести специальные метки для обозначения каждой партии, по аналогии с тем, как это сделано с алкоголем и позволило сократить количество контрафакта. С тех пор проблема никак не рассматривалась, контрафакт в огромном количестве появляется на дорогах. Роспотребнадзор не может проводить сейчас проверки в силу ковидных ограничений и невозможности получить разрешения от прокуратуры», — отмечает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Проверкой состава жидкостей, которые продаются вдоль дорог Московского региона, озаботились общественники. И пришли к неожиданным выводам.

Потолок ледяной Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

«В 2020 году мы проводили рейды по жалобам жителей на нелегальную продажу незамерзающей жидкости вдоль дорог. П осле контрольных закупок оказалось, что, хотя вредных веществ и не было обнаружено, пользоваться такой омывайкой всё равно опасно. Чаще всего там был обычный сильно разбавленный этиловый спирт, в который были добавлены красители. Такая жидкость, скорее всего, замерзнет при −2 градусах, что может привезти не только к поломке автомобиля, но и к фатальным последствиям из-за невозможности очистить себе ветровое стекло и фары. Более того, покупатель никак не защищен и не может предъявить претензии продавцу, так как на подобных точках производится только наличная оплата и никаких чеков не выдается», — комментирует координатор проекта «Безопасная столица» Антон Акишин.

«Не соответствуют заявленным свойствам»

По словам специалистов, при общем дефиците запчастей и проблемах с поставками нехватки незамерзающей жидкости сейчас нет, так как она производится в основном на российских предприятиях. Однако выбирать омывающую жидкость нужно очень внимательно — например, обращая внимание на яркость ее красителя.

Потолок ледяной Фото: ТАСС/Михаил Почуев

« Большая часть незамерзающих жидкостей, представленных на российском рынке, не соответствует заявленным свойствам, и зачастую последствия их применения негативно отражаются на лакокрасочном покрытии кузова. Например, после испарения некоторых жидкостей, окрашенных в яркие цвета, на покрытии остаются пятна, хотя на упаковке написано, что стеклоомыватель химически нейтрален к различным деталям автомобиля из резины, пластика, покрашенным поверхностям », — отмечает руководитель сервисного направления сети автосалонов Fresh Auto Илья Иванский.

Кроме того, по словам эксперта, краситель, который входит в состав стеклоомывающей жидкости, также может навредить работе всей системы, когда его остатки накапливаются на отверстиях форсунок и приводят к выходу из строя всего омывателя.

Как выбрать правильную жидкость

Роспотребнадзор в своей памятке обращает внимание на то, что качественная незамерзайка не может стоить дешево, и рекомендует приобретать ее в специализированных центрах или крупных магазинах.

Следует также внимательно ознакомиться с этикеткой. Добросовестные производители указывают логотип компании, инструкцию по применению, дату производства, срок хранения и подробный состав. Чтобы окончательно развеять сомнения, можно попросить у продавца сертификат соответствия, который в обязательном порядке должен у него быть.

«При выборе незамерзающей жидкости лучше брать продукт в прозрачной канистре — так проще оценить его на вид», — советует президент маркетплейса Autodoc Владислав Соловьев.

По словам пресс-службы Росстандарта, разработки ГОСТа уже ведутся.

«В настоящее время в Программу национальной стандартизации включена разработка проекта ГОСТ Р «Российская система качества. Жидкость незамерзающая омывающая для стекол автомобиля. Потребительские испытания», — ответили на запрос «Известий» в пресс-службе ведомства.