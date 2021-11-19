Потолок ледяной: как не ошибиться с выбором омывающей жидкости
Жители северных регионов жалуются на некачественную стеклоомывающую жидкость — она замерзает при температуре намного выше заявленной, ломает бачки и насосы. Как выбрать качественную и безопасную для здоровья незамерзайку — выясняли «Известия».
Ядовитая против вонючей
Проблема выбора жидкости для мытья стекол и фар появляется у каждого автолюбителя с началом холодов. В основном покупатели стараются совместить низкую цену с низкой температурой замерзания на этикетке. Тесты показывают, что жидкости на основе метилового спирта более морозоустойчивы, однако метанол запрещен в России постановлением Главного государственного санитарного врача еще в 2000 году.
Решение о запрете было принято из-за «низкого уровня культуры и гигиенического образования части населения». Иными словами, незамерзайку пили вместо алкоголя. Но метанол опасен не только при приеме внутрь.
«Метиловый спирт может вызвать острые отравления со смертельным исходом при ингаляции, абсорбции через неповрежденную кожу, заглатывании, раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей и глаз. Повторное длительное воздействие метанола вызывает головокружение, боли в области сердца и печени, приводит к неврастении, вегетососудистой дистонии, ухудшению зрения, заболеваниям органов желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных путей, дерматитам», — говорится в памятке Роспотребнадзора.
Легальный омыватель может обладать более резким и неприятным запахом, хотя и не так вреден для здоровья. Причина в изопропиловом спирте, который используется в качестве основы большинства незамерзающих жидкостей.
На некоторых современных автомобилях режим рециркуляции климатической установки включается одновременно с подачей жидкости на стекло, чтобы вредные пары не проникали в салон. Владельцам машин без этой функции в Роспотребнадзоре советуют задействовать рециркуляцию вручную и не пользоваться омывателем, когда автомобиль стоит на месте.
Изопропиловый спирт — максимально компромиссный вариант, хотя при низких температурах ведет себя хуже, чем метанол. Куда менее распространены незамерзайки на основе этилового спирта — он всем хорош, но дорог из-за акцизов.
Поэтому зачастую водители приобретали контрафактные жидкости с добавлением метанола, не волнуясь о его вреде для здоровья.
Как борются с контрафактом
Контрафактные жидкости — серьезная проблема, она поднималась на законодательном уровне уже несколько раз. Так, в 2018 году Минпромторгом была собрана рабочая группа, которая обсуждала изменения законодательства в области оборота метанола. Причиной стало обращение Национального автомобильного союза после нескольких случаев отравления метанолосодержащими жидкостями.
«Дело в том, что контроль за метанолом осуществляется только на самом производстве. Как только он покидает завод, контроль сразу прекращается. Мы предлагали ввести специальные метки для обозначения каждой партии, по аналогии с тем, как это сделано с алкоголем и позволило сократить количество контрафакта. С тех пор проблема никак не рассматривалась, контрафакт в огромном количестве появляется на дорогах. Роспотребнадзор не может проводить сейчас проверки в силу ковидных ограничений и невозможности получить разрешения от прокуратуры», — отмечает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
Проверкой состава жидкостей, которые продаются вдоль дорог Московского региона, озаботились общественники. И пришли к неожиданным выводам.
«В 2020 году мы проводили рейды по жалобам жителей на нелегальную продажу незамерзающей жидкости вдоль дорог. После контрольных закупок оказалось, что, хотя вредных веществ и не было обнаружено, пользоваться такой омывайкой всё равно опасно. Чаще всего там был обычный сильно разбавленный этиловый спирт, в который были добавлены красители. Такая жидкость, скорее всего, замерзнет при −2 градусах, что может привезти не только к поломке автомобиля, но и к фатальным последствиям из-за невозможности очистить себе ветровое стекло и фары. Более того, покупатель никак не защищен и не может предъявить претензии продавцу, так как на подобных точках производится только наличная оплата и никаких чеков не выдается», — комментирует координатор проекта «Безопасная столица» Антон Акишин.
«Не соответствуют заявленным свойствам»
По словам специалистов, при общем дефиците запчастей и проблемах с поставками нехватки незамерзающей жидкости сейчас нет, так как она производится в основном на российских предприятиях. Однако выбирать омывающую жидкость нужно очень внимательно — например, обращая внимание на яркость ее красителя.
«Большая часть незамерзающих жидкостей, представленных на российском рынке, не соответствует заявленным свойствам, и зачастую последствия их применения негативно отражаются на лакокрасочном покрытии кузова. Например, после испарения некоторых жидкостей, окрашенных в яркие цвета, на покрытии остаются пятна, хотя на упаковке написано, что стеклоомыватель химически нейтрален к различным деталям автомобиля из резины, пластика, покрашенным поверхностям», — отмечает руководитель сервисного направления сети автосалонов Fresh Auto Илья Иванский.
Кроме того, по словам эксперта, краситель, который входит в состав стеклоомывающей жидкости, также может навредить работе всей системы, когда его остатки накапливаются на отверстиях форсунок и приводят к выходу из строя всего омывателя.
Как выбрать правильную жидкость
Роспотребнадзор в своей памятке обращает внимание на то, что качественная незамерзайка не может стоить дешево, и рекомендует приобретать ее в специализированных центрах или крупных магазинах.
Следует также внимательно ознакомиться с этикеткой. Добросовестные производители указывают логотип компании, инструкцию по применению, дату производства, срок хранения и подробный состав. Чтобы окончательно развеять сомнения, можно попросить у продавца сертификат соответствия, который в обязательном порядке должен у него быть.
«При выборе незамерзающей жидкости лучше брать продукт в прозрачной канистре — так проще оценить его на вид», — советует президент маркетплейса Autodoc Владислав Соловьев.
По словам пресс-службы Росстандарта, разработки ГОСТа уже ведутся.
«В настоящее время в Программу национальной стандартизации включена разработка проекта ГОСТ Р «Российская система качества. Жидкость незамерзающая омывающая для стекол автомобиля. Потребительские испытания», — ответили на запрос «Известий» в пресс-службе ведомства.