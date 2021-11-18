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Эксперты спрогнозировали перебои с поставками автозапчастей в Россию

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На рынке автомобильных запчастей возможны перебои в поставках, связанные с энергетическим кризисом в Китае. Об этом говорится в сообщении маркетплейса Autodoc, поступившем в редакцию «Известий» 18 ноября.

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«Из-за энергетического кризиса ряд крупных китайских производителей автомобильных компонентов в течение последнего месяца вынуждены были переходить на работу 3–4 раза в неделю. Это может негативно отразиться на поставках автомобильных запчастей на российский рынок», — говорится в сообщении маркетплейса.

По данным экспертов Autodoc, в ближайшее время может образоваться дефицит на некоторые автомобильные запчасти в России или же существенно снизиться их ассортимент. Для предотвращения такой ситуации ведущие российские дистрибьютеры автомобильных запчастей вынуждены увеличивать закупку ходовых автомобильных компонентов и расходных материалов.

16 ноября сообщалось, что на станциях шиномонтажа автолюбителям часто навязывают услугу накачивания колес аргоном или другими газами, что никак не повышает уровень безопасности. При этом пользы от такой услуги никакой нет.

Между тем не все услуги, которые автомобилисту кажутся ненужными, являются таковыми. Например, в процессе замены колеса мастер может найти скрытые проблемы и дать объективные рекомендации.

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