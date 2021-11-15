Магния величие: мировому авторынку грозит очередной дефицит

Мировой автопром на пороге нового кризиса: вслед за нехваткой микрочипов отрасли грозит дефицит магния. Проблемы с энергетикой в Китае резко сократили добычу и переработку этого металла. Но магний необходим для алюминиевых сплавов, которые широко используются в производстве автомобилей. Как отразится новый дефицит на автомобильном рынке, разбирались «Известия».

Почему магния не хватает

Сложившаяся ситуация в первую очередь связана с новыми экологическими требованиями. С сентября 2021 года власти ряда провинций Китая были вынуждены пойти на сокращение потребления электроэнергии, чтобы соответствовать необходимым показателям.

Прямым последствием новой экологической политики стали продолжительные отключения электричества в этом году, связанные с сокращением использования угля. Всё это привело к перебоям в работе предприятий, связанных с добычей и производством магния. Поскольку Китай производит около 90% мирового объема этого металла, ограничение производства оказывает быстрое влияние на всю цепочку поставок. Особенно зависим Европейский союз: около 95% используемого магния страны ЕС получают из Китая.

Некоторые компании по производству алюминия уже высказали свои опасения в связи со сложившейся ситуацией. Так, в Norsk Hydro отметили, что, несмотря на запасы продукции, есть риски дефицита.

Магния величие Фото: REUTERS/Thomas Peter

«Мы обеспокоены снижением доступности магния, но, учитывая запасы, которые у нас есть, и уже реализованные поставки, мы хорошо обеспечены в течение этого года», — рассказал старший вице-президент компании Хальвор Молланд.

В конце октября Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) вместе с 11 другими промышленными торговыми ассоциациями выступила с предупреждением о надвигающейся нехватке магния. Бизнес ожидает, что к концу ноября в Европе закончатся запасы магния, после чего последуют дефицит производства, закрытие предприятий и связанная с этим потеря рабочих мест.

Не только автомобили, но и запчасти

Кроме рынка новых автомобилей из-за нехватки металлов может пострадать и рынок запчастей. По словам президента маркетплейса по продаже автозапчастей Autodoc.ru Владислава Соловьева, в первую очередь под удар попадут детали для автомобилей верхнего ценового уровня и класса премиум.

— В дорогих автомобилях алюминий широко применяется для облегчения веса машины, например в подвеске, в деталях кузова, элементах мотора. Так что из-за дефицита магния вполне возможно в обозримом будущем ограничение производства, а затем дефицит и подорожание [запчастей и кузовных деталей] для дорогих марок, — отмечает Соловьев. Опрошенные «Известиями» автопроизводители комментировать ситуацию с нехваткой магния отказались.

Магния величие Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Eric Lalmand

Еще одна проблема кроется в коротком сроке хранения металла. В связи с этим запастись им не представляется возможным.

— Закупить магний впрок невозможно, так как при хранении в течение трех месяцев он начинает окисляться. По этой причине можно ожидать как дефицита запчастей, так и увеличения их стоимости. В целом ситуация отразится на запчастях для вторичного рынка крайне негативно, — комментирует генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

Кому выгодна паника

При этом, по словам экспертов, КНР как основной экспортер магния даже в случае ухудшения ситуации оказывается в более выигрышном положении, чем государства ЕС.

— Автомобильные производства в Германии, Чехии, Франции могут сократить объемы выпускаемой продукции к концу 2021 года, когда иссякнут резервные запасы магния. 95% этого металла поставляется в Евросоюз из Китая, что делает европейскую автоиндустрию заложником магниевого кризиса. В похожей ситуации также находятся концерны из Японии и Южной Кореи. Таким образом, в случае существенного сокращения экспорта китайского магния, которое может быть вызвано как хозяйственными проблемами внутри КНР, так и потенциальными политическими решениями, например ограничениями на вывоз магния для удовлетворения внутреннего потребления в Китае, мировой автопром перейдет в состояние стагнации, — комментирует генеральный директор ГК «АВТОDOM» Андрей Ольховский.

Пока что ситуация больше напоминает искусственно создаваемую панику, нежели реальную опасность — так считает директор и сооснователь международной сети автосервисов Fit Service Данил Соловьев.

Магния величие Фото: Getty Images/Barcroft Media

— Сегодня Китай является одним из крупнейших производителей автозапчастей в мире. Он не только полностью обеспечивает собственный автопром, но и с успехом экспортирует эту продукцию во многие страны мира. Например, завод в Нинбо — крупнейший в Китае в своем сегменте. Сюда поступают конвейерные заказы от Porsche, Audi, BMW, General Motors, Mercedes, Volvo и многих других известных брендов. А учитывая тот фактор, что внутренний рынок Китая не испытывает дефицита магния, в отличие от Европы, то опасаться какого-либо дефицита запчастей не стоит. Это же касается и колесных дисков, а учитывая тот факт, что в большинстве дисков магния и вовсе нет, ситуация больше походит на искусственное нагнетание напряжения на рынке металлов с целью повышения цен , — комментирует Соловьев.

Предположение об искусственном нагнетании паники поддерживают и другие эксперты, ведь проблема не в магниевой руде, а в том, что все автокомпоненты делаются в Китае, и от решений китайского руководства зависит дальнейшее развитие ситуации. Таким образом, у КНР теоретически есть возможность управлять поставками, тем самым влияя на мировую экономику. Некоторые специалисты видят в подобной стратегии ведения дел новый виток экономической войны.

— На первом этапе китайские производители максимально опускают цены на различные редкие металлы, что приводит к двум результатам: во-первых, из-за снижения цен по всему миру закрываются местные производства — не имеет смысла производить, если можно просто купить в Китае; во-вторых, растет применение конкретного материала для различных нужд — ведь он широко доступен и по минимальной цене. На втором этапе происходит поднятие цены на базовый металл, что принуждает потребителей приобретать не сырье, а как минимум полуфабрикат, например тот же сплав, изготовленный в КНР. Таким образом Китай сначала создает рынок и выживает конкурентов, а потом повышает рентабельность поставок. Этот сценарий был ранее отработан на поставках лития и редкоземельных металлов, — отмечает предприниматель Сергей Гуськов.

Шанс для России?

При этом, по словам руководителя проектов направления «Оценка и финансовый консалтинг» группы компаний SRG Александра Багрецова, Китай стоит лишь на третьем месте по запасу магнезитов. Лидерами по этому показателю считаются Северная Корея и Россия, и для нашей страны сложившаяся ситуация может сыграть положительную роль.

Магния величие Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— В России исторически сложилась такая экономическая модель, при которой еще со времен СССР все компоненты транспортного машиностроения выгоднее было ввозить. КНДР находится под торговым эмбарго. Китай же на протяжении долгого времени является мировым центром производства автокомпонентов. Однако в случае возникновения реального кризиса ничто не мешает нашей стране наладить добычу магния. Это искусственно созданный дефицит, либо КНР оценила собственные запасы и хочет их сберечь для собственных нужд. В таком случае это шанс для КНДР и РФ, поскольку добыча в нашей стране упала кратно со времен распада СССР, — отмечает Багрецов.

Батареи тоже могут оказаться в дефиците

Еще одна проблема, с которой может столкнуться мировая промышленность, — нехватка лития. И снова Китай если не в лидерах по залежам и добыче, то один из самых активных производителей металла. По мнению Багрецова, в скором времени может случиться дефицит аккумуляторных батарей, которые используются в электрических и гибридных автомобилях.

— Реально существует проблема с литием, который в основном производится китайскими компаниями. С учетом возрастающего спроса на гаджеты и электромобили в какой-то момент производить батареи для них будет просто не из чего. С другой стороны, известна ситуация с неодимовыми сплавами, большинство которых также сосредоточены в КНР. Как и сейчас, страна объявила о дефиците, резко подорожали накопители на жестких дисках для всех ПК. Ответом на это стала разработка и усовершенствование твердотельных накопителей, — рассказал эксперт.