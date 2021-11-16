Эксперт рассказал о навязывании ненужных услуг на шиномонтаже

На станциях шиномонтажа автолюбителям часто навязывают услугу накачивания колес аргоном или другими газами, что никак не повышает уровень безопасности. При этом пользы от такой услуги никакой нет. Об этом 16 ноября сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на директора по сервису одного из подразделений группы «Авилон» Павла Сидорова.

Эксперт отметил, что не все услуги, которые автомобилисту кажутся ненужными, являются таковыми. Например, в процессе замены колеса мастер может найти скрытые проблемы и дать определенные объективные рекомендации.

«Например, если на определенном колесе или на нескольких присутствует неравномерный износ, это говорит о том, что у автомобиля, возможно, сбиты углы установки колес», — объяснил Сидоров.

В целом автоэксперт рекомендует проводить обслуживание на сервисных станциях официальных дилеров, так как официальные центры строго соблюдают регламент брендов и всегда отвечают за качество выполненных работ.

1 ноября в ГИБДД Москвы напомнили автовладельцам о необходимости заранее позаботиться о подготовке автомобилей к зимнему сезону.

Так, в ведомстве рекомендовали перед наступлением устойчивых минусовых значений температуры проверить исправность тормозной системы и поменять жидкость стеклоочистителя.

Кроме того, в ведомстве посоветовали осмотреть шины для зимнего пользования. Если на них присутствуют внешние повреждения, то использовать их нельзя.