Тяжелая доля: очистка крыш приводит к повреждениям автомобилей

Из-за сильных снегопадов водители рискуют сохранностью своих припаркованных во дворах автомобилей. Потенциальную опасность представляет очистка снега и наледи с крыш, ведь узнать о таких работах из объявлений успевают не все. Еще большие проблемы могут принести старые гнилые деревья, которые под весом снега ломаются и падают на крыши машин. Что делать, если автомобиль раздавило упавшим стволом или глыбой снега, поможет ли тут страховка, от кого можно добиться возмещения, разбирались «Известия».

Непогода бушует практически по всей стране. Остаток февраля обещает быть снежным, метеорологи не ждут хорошей погоды и в марте, а это означает, что граждане еще долго будут рисковать сохранностью своих автомобилей, припаркованных во дворах жилых домов.

Сломанное дерево и разбитая крыша

Москвичка Юлия Каблинова поделилась с «Известиями» своей историей: на принадлежащую ей машину рухнуло дерево. Инцидент произошел во дворе жилого дома на северо-востоке Москвы в районе Марфино в конце января — автовладелице сообщили об этом из местного ГБУ «Жилищник». Дело было днем, и на место быстро приехали сотрудники полиции, которые сделали фотографии и оформили протокол. Каблинова подала заявление в ОВД Марфино.

Судя по фотографиям, автомобиль после удара получил серьезные повреждения — главным образом пострадала верхняя часть кузова.

«Крыша сложилась более чем до середины, если смотреть со стороны лобового стекла, само лобовое, соответственно, также разбито, повреждена передняя панель. Придется варить новую крышу со стойками, разбирать весь салон, чтобы проверить, что еще пострадало», — рассказала Каблинова. По ее предварительным оценкам, ущерб составил не менее 400 тыс. рублей. Точную сумму должны назвать после независимой автотехнической экспертизы.

Тяжелая доля Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

«Была отличная погода, без ветра, никаких «оранжевых» уровней опасности от МЧС, — рассказала Каблинова. — Просто гнилое дерево, которое вовремя не спилили, упало на мою машину». Представители «Жилищника» настаивают: никаких визуальных повреждений у дерева (например, гниения. — «Известия»), на дереве они не нашли. Заявлений по санобрезке или удалению деревьев им не поступало, в случае выявления проблем с деревьями об этом сразу же информируют департамент природопользования. Однако окончательный ответ должна дать их собственная экспертиза.

Каблинова обратилась к специалистам-дендрологам из центра экспертиз «Здоровый лес», которые осмотрели дерево и составили свое заключение. «Была найдена гниль с противоположной наклону ствола стороны, то есть тяговая древесина сгнила, — рассказала о полученных выводах Каблинова. — Совокупность факторов, а именно снижение прочности древесины вследствие гниения, наклон, привела к обрушению части дерева. Всё это можно было предотвратить, если бы дерево своевременно укрепили системой стабилизации ».

Весь ущерб автомобилистка намерена получить с ГБУ «Жилищник», поскольку уверена: именно они не досмотрели за сгнившим деревом. После окончания всех экспертиз Каблинова сразу же подаст судебный иск.

По данным «Известий», ситуацией уже заинтересовались депутаты Госдумы, которые готовят обращения в различные городские инстанции с требованием проверить все растущие во дворах деревья и исключить возможность их падения на автомобили или прохожих.

Обстреливают с крыш

В конце января жители нескольких столичных улиц пожаловались на снежный «обстрел» сотрудниками служб ЖКХ. В соцсетях публиковались фотографии с Большой Садовой и улицы Красина, обращали внимание на проблему и жители Арбата.

На разбитую машину и слишком позднее предупреждения от коммунальщиков в феврале пожаловалась жительница Таганского района Москвы Анна Романцева. Сброшенным с крыши льдом оказались разбиты крыша, фары, заднее стекло. Потерпевшая уверяет, что предупреждение о чистке снега разместили задним числом в неприметном месте в подъезде, а рабочие после такой уборки просто ушли .

Тяжелая доля Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

С подобной проблемой сталкиваются жители разных городов России. К примеру, в Санкт-Петербурге, по сообщениям местных СМИ, ночью 11 февраля у дома № 3 по Заячьему переулку во время чистки снега кусок льда упал на припаркованный автомобиль. Некоторые очевидцы сообщили, что коммунальщики решили «загримировать» машину, засыпав повреждения свежим снегом — после того как запись видео попала в Сеть, разразился скандал.

Машина пострадала: что делать?

Ответственность за придомовую территорию многоквартирного дома, ее содержание несут управляющая организация, а в некоторых случаях и собственник здания (п. 1 ст. 1064, п. 1 ст. 1068 ГК России), объяснила корреспонденту «Известий» представитель «Европейской юридической службы» Мария Замолоцких. В Москве за сохранность автомобилей во дворах отвечает ГБУ «Жилищник», уточнил юрист и эксперт в области страхования Илья Афанасьев. При этом он недоумевает, почему не все ГБУ закладывают в бюджет оформление страховки на случай инцидентов с автомобилистами — это помогло бы избежать траты времени на суды и снизило расходы.

Эксперт уточнил: есть всего несколько ситуаций, когда с коммунальщиков нет оснований требовать возмещения вреда. Например, если водитель проигнорировал установленное ограждение и припарковал машину в опасной зоне. Или действовавшее предупреждение экстренных служб об опасности, связанной с погодными условиями: резкими порывами ветра, ураганами, возможными падениями деревьев и так далее. При этом значение будет иметь не общее предупреждение для города, а для каждой конкретной зоны. Во всех других случаях, по словам Афанасьева, перед автовладельцами «лежит прямая дорога в суд».

Тяжелая доля Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

«Вот владелец видит, что на машину сверху упало дерево или нападали сосульки — нужно быть готовым, что досудебного урегулирования не будет, — предупредил Афанасьев. — Об уборке снега коммунальщики обычно развешиваю объявления за несколько дней и сразу же их фотографируют — потом их срывает ветром или же просто отрывают сами граждане. Но за извещениями об уборке снега сейчас стали следить гораздо строже, чем всего несколько лет назад. Поэтому водители должны максимально тщательно собирать доказательства в свою пользу. Нужно сфотографировать все повреждения и обстоятельства, желательно, чтобы на снимках фиксировались дата и время, а также работала привязка к местности. Далее вызываем участкового или просто звоним в полицию. Они приезжают, выносят постановление об отказе в возбуждении уголовного дела — ведь в таких обстоятельствах умысла о нанесении вреда не было ».

Приехавшие сотрудники полиции должны составить подробный протокол, который следует прочитать и проверить все данные.

«Необходимо изучить всё, что напишут полицейские, указать свидетелей, если они есть, и добавить их данные. Потом необходимо будет составить заявление, подробно описать обстоятельства, приложить фотографии, видеозаписи, данные свидетелей и сдать документ в полицию. Взамен в полиции выдадут корешок-уведомление. Сотрудники полиции на основании заявления проведут проверку, на которую уходит от трех до десяти дней, после чего выдадут постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. На основании всех вышеуказанных действий будет установлено лицо, виновное в причинении ущерба», — дополнила коллегу Замолоцких.

«Коммунальщики будут требовать провести новую оценку»

Далее необходимо обратиться за проведением независимой экспертизы. По желанию — направить претензию в ГБУ «Жилищник», но можно не тратить на это время и сразу подавать исковое заявление в суд. Особую категорию представляют инциденты, случившиеся по месту регистрации автовладельца.

« В таком случае гражданин считается непосредственным потребителем услуг ГБУ «Жилищник», эти правоотношения подпадают под нормы закона о защите прав потребителей. Получается, что с ГБУ можно будет потребовать дополнительные выплаты и неустойки в случае отказа покрывать ущерб добровольно », — обратил внимание Афанасьев.

Тяжелая доля Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

«Даже если машина уже отремонтирована, коммунальщики будут требовать провести новую оценку, — рассказал юрист о своем опыте ведения подобных дел. — В таком случае проводить ее будут на основании уже имеющихся документов и фотографий. И очень важно, чтобы ваша экспертиза была абсолютно точной, правильной, чтобы дискредитировать ее не было никакой возможности. Если с экспертизой всё в порядке, суд подтверждает эту сумму. Если есть вопросы — снижает размер выплаты на основании повторной оценки. После чего суд присуждает взыскать эту сумму с ГБУ «Жилищник». При этом они обязательно подадут апелляцию. В Москве это делается через Мосгорсуд. Дальше дело уже обычно не идет — суд выносит апелляционное определение, на руки автовладелец получает решение суда и исполнительный лист, по которому ГБУ уже обязано выплатить ущерб».