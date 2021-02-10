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Период упадка: почему зимой опасно ходить по улицам

Кто отвечает за несвоевременную уборку снега и неправильный угол наклона крыш
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Период упадка: почему зимой опасно ходить по улицам
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2021-02-09 18:37:19
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На небольшом предприятии «СПК имени Фрунзе» в Алтайском крае — трагедия, прогремевшая на всю страну: четыре человека погибли во время чистки кровли. Снег сошел со скатной крыши зернохранилища, завалив восемь человек. Половина из них скончались, еще один человек в реанимации. Схожие инциденты в последний месяц зимы случились и в других городах: есть погибшие и травмированные в Уфе, Томске. Почему ходить по улицам российских городов зимой по-прежнему опасно — в материале «Известий».

Тяжелые условия

В минувший понедельник в Заринском районе Алтайского края восемь работников СПК имени Фрунзе оказались под завалами снега: их вызвали на расчистку крыши зернохранилища, но как только они забрались на кровлю и выстроились в цепь, снег «поехал» вместе с людьми. По факту гибели четверых человек, младшему из которых 22 года, а старшему — 59, возбудили уголовное дело по статье ч. 3 ст. 143 УК РФ («Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Как сообщили «Известиям» в СУ СК, задержанных по делу пока нет — на месте весь день работали следователи, теперь необходимо оценить все обстоятельства произошедшего.

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Снег

В результате схода снега с крыши зернохранилища в Алтайском крае погибли четыре человека

Фото: МЧС РФ/22.mchs.gov.ru
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Прокуратура Заринского района также проверяет руководство СПК имени Фрунзе на предмет соблюдения техники безопасности.

На предприятии работают 74 человека, сообщили «Известиям» в правительстве области. Первый заместитель главы администрации Заринского района Светлана Полякова сообщила, что все погибшие и пострадавшие — жители Сосновки Заринского района. При этом само предприятие она охарактеризовала положительно.

— Предприятие всегда было на очень хорошем счету, — сказала она «Известиям». — Там опытный серьезный руководитель — районный депутат Михаил Морозов. У них хорошие показатели, поставленная работа, и нельзя сказать, что это какое-то разгильдяйское хозяйство — нет.

При этом, как сообщают местные СМИ, погибшие работали на крыше без всякой страховки.

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Снег

Происшествие на предприятии в Заринском районе Алтайского края

Фото: МЧС РФ/22.mchs.gov.ru
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По словам Поляковой, жертвы были уважаемыми людьми, специалистами в своем деле: опытные механизаторы и токарь. По сути, трагедия затронула почти всех в небольшом селе — кому-то погибшие приходились родственниками, кому-то — друзьями, кому-то коллегами. Организацию похорон, сообщила Полякова, взяло на себя СПК. Всем семьям пострадавших и погибших выплачивается материальная помощь. С ними в понедельник и вторник встречались представители администрации и предприятия. Семья погибшего, в которой есть несовершеннолетние дети, получит 200 тыс. рублей, остальные — по 100 тыс. рублей.

Полякова отмечает: в регионе сложились погодные условия, поспособствовавшие трагедии.

— Снегопады идут друг за другом, а в этот раз был снегопад и сразу оттепель, — говорит она. — Так получилось, что резко стало таять, и такая махина сошла пластом. При этом нельзя сказать, что у нас нанесено много-много снега. По объектам, домам — смотрим, обследуем.

Период упадка-8
Снег

Всего под снежным завалом в Заринском районе оказались восемь человек

Фото: МЧС РФ/22.mchs.gov.ru

В региональном ГУ МЧС также отмечают: на территории края наблюдались перепады температуры, периоды резкого потепления, метели.

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В правительстве области сообщили «Известиям», что в адрес руководителей предприятий региона уже направлены «предостережения о недопустимости нарушений требований охраны труда при организации работ по снегоочистке и персональной ответственности за нарушение данных требований». Губернатор Виктор Томенко поручил всем руководителям краевых органов исполнительной власти обратить внимание на опасность схода снежных покровов и принять неотложные меры по предотвращению происшествий.

Кто виноват

Юрист «Легес-бюро» Мария Спиридонова, комментируя «Известиям» уголовное дело, возбужденное по факту гибели четверых работников предприятия, пояснила, что следователям предстоит выяснить, в чьей зоне ответственности была очистка крыши: предприятия или привлеченной эксплуатирующей организации.

— Кроме того, важно будет понять, соблюдалась ли рабочими, очищающими крышу, техника безопасности при выполнении работ, — говорит Спиридонова. — Если она соблюдалась, то не нарушили ли сами погибшие технику безопасности — например, зайдя за ограждения места выполнения работ.

Период упадка-11
Снег

По данным МЧС, в момент трагедии в Алтайском крае наблюдались перепады температуры

Фото: СК РФ/altai-krai.sledcom.ru
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По ее словам, дело может быть даже переквалифицировано в отношении выживших в ст. 118 УК РФ — «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

— Срок, реальный или условный, при наличии вины лиц, чистивших крышу, кроме непосредственно сбрасывавших снег лиц, может также получить руководитель юридического лица, работники которого чистили крышу, — сказала она.

Спиридонова отмечает, что виновные лица также будут возмещать материальный и моральный вред, причиненный гибелью людей в рамках гражданского иска в уголовном процессе.

Руководитель практики в сфере ЖКХ, экологии и природопользования МКА Арбат Сергей Сергеев замечает, что если инцидент происходит на производстве, то ответственность лежит на работодателе и его должностных лицах, так как они должны контролировать соблюдение техники безопасности. При этом, замечает он, здесь могут быть нюансы — и в некоторых ситуациях найти ответственного будет не так просто.

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Снег

По факту гибели четверых работников предприятия в Алтайском крае возбудили уголовное дело

Фото: МЧС РФ/22.mchs.gov.ru
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Сопредседатель движения «Жилищная солидарность» Вячеслав Гуменюк замечает, что в кадрах с места происшествия удивляет тот факт, что на такой огромной скатной крыше не было ограждений — люди могли просто поскользнуться и упасть, чистить ее в принципе опасно.

Проверки — по обращениям

Инцидент в Заринском районе Алтайского края, связанный с погодой, — не единственный. В региональном центре Барнауле в старой пятиэтажке, где проживает более 200 человек, частично обрушилась крыша. Никто не пострадал, но на время было отключено отопление. Как пояснили «Известиям» в администрации города, причин две.

— Во-первых, дом 1961 года постройки, ни разу капитально не ремонтировался; во-вторых, на крыше накопился снег, — сообщили в пресс-службе администрации. — Но при этом нельзя сказать, что там было такое количество снега, чтобы крыша провалилась. И то и другое повлияло. Разбираться в первую очередь нужно с управляющей компании.

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Снег

Провалившаяся крыша дома в Барнауле

Фото: пресс-служба администрации Барнаула
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В этом же городе снег, сошедший с крыш, повредил 13 автомобилей и два газопровода. За несколько дней до этого мэр Барнаула Вячеслав Франк поручил главам районов усилить контроль за содержанием кровель жилых домов.

Проверочные мероприятия по качеству уборки снега проводятся по обращениям граждан, по размещению информации в СМИ, по информации органов государственной власти, — рассказал «Известиям» начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией жилищного фонда по Барнаулу Андрей Четвериков. — В большинстве случае — по заявлениям жителей. Плановые же проверки утверждаются прокуратурой, прописываются на следующий год и проводятся в отношении конкретных юрлиц, у которых, как правило, уже были проблемы.

При этом об инциденте с провалившейся крышей в жилом доме в Госинспекции не знали. Как пояснил руководитель инспекции Олег Веремеинко, обращений по вопросу непринятия управляющей организацией мер по очистке крыши дома № 19 по улице Тимуровской в Барнауле не поступало.

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Снег

Двор частного дома в Уфе, где во время чистки крыши погиб 37-летний мужчина

Фото: vk.com/ufa_ss112

Веремеинко также пояснил, что при выявлении нарушений выдаются предписания об устранении нарушений, возбуждаются дела об административных правонарушениях по ст. 7.22 («Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений»), ч. 2 ст. 14.1.3 («Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований») КоАП РФ.

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Еще ряд трагедий произошел в Уфе: 37-летний мужчина погиб во время чистки крыши собственного частного дома, неделю назад две женщины пострадали, после того как сошел снег с крыши морга, пятилетний ребенок пострадал возле жилого дома. В администрации города «Известиям» заявили, что контроль за очисткой кровель осуществляется «ежедневно путем проведения осмотров и объездов». В одном из районов Томске рабочий упал с крыши при очистке снега, в другом — были повреждены машины. В Новокузнецке в конце января провалились несколько крыш — в основном на аварийных домах.

Ответственный за балкон

В ситуации, когда снег упал с крыши жилого дома, ответственность по общему правилу несет управляющая компания, — пояснил Сергей Сергеев. — Она отвечает за безопасную эксплуатацию общедомового имущества, к которому относятся крыши, козырьки. При этом если снег упал с козырька балкона, то за это будет отвечать уже собственник этого балкона, а не управляющая компания. Так что жителям надо быть внимательными к таким вещам. В случае чего ответственность нести будут именно они.

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Снег
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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По его словам, размер ответственности в этом случае будет зависеть от причиненного ущерба — может быть административное наказание, в том числе для управляющей компании: оно возможно, даже если нет пострадавших, за ненадлежащее содержание дома или за нарушение лицензионных требований. В случае причинения ущерба имуществу или здоровью людей наступает уголовная ответственность.

— В любом случае, чтобы добиться компенсации, необходимо серьезно поработать над сбором доказательств, — замечает Сергеев. — Причем доказывать надо будет практически всё. И сам факт несения ущерба, и то, что ущерб причинен именно в результате падения снега с крыши. И то, что снег упал именно из-за действий или бездействия управляющей организации. И отдельно придется обосновывать размер этого ущерба и требуемой компенсации. В общем, путь достаточно тернист, но добиться справедливости в итоге можно.

Эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук отмечает, что убирать снег с крыши управляющая компания обязана независимо от того, скатная кровля или плоская, так как во втором случае возможно затопление верхних этажей в случае таяния снега.

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Снег
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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— Однако если сосулька упадет с балкона и, например, повредит автомобиль, то отвечать придется жильцу, — подтвердил он «Известиям».

Спасение на квадрокоптере

Склянчук отмечает, что все спорные вопросы с инцидентами, связанными со сходом снега, урегулированы в законодательстве и Верховным судом, но несчастные случаи происходят каждый год. По его мнению, контролировать ситуацию могли бы помочь современные технологии.

— Сложно предугадать угол наклона, интенсивность свечения солнца, силу ветра, которые привели к падению глыбы льда, — замечает он. — Но бдительность нужно проявлять. Например, органы жилнадзора могли бы использовать квадрокоптеры для оценки потенциальных угроз и выдачи предписаний для УК о необходимости обеспечения безопасности. Это быстрее и технологичнее, чем ждать, когда сосулька упадет или начнут поступать тревожные жалобы граждан.

Период упадка-9
Коптер
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Руководитель «Школы активного горожанина», эксперт в сфере ЖКХ Татьяна Овчаренко считает, что контроль за состоянием крыш должен в первую очередь лежать на жителях дома.

— Крыша должна чиститься регулярно, есть прописанные требования, в том числе по количеству уборок, — сказала она «Известиям». — И это автоматически включается в цену за содержание и ремонт. Но люди почему-то исполнение этих требований не проверяют и не контролируют, как расходуются их деньги.

При этом она замечает и еще одну проблему: по ее словам, еще при СССР в нормативах был изменен возможный угол наклона кровель из соображений экономии — и снег на скатных крышах из-за этого накапливается, образуя сугробы, которые потом скатываются на тротуары.

— Неправильные проектные решения, принятые давным-давно, приводят к тому, что теперь крыши, по идее, нужно исправлять, менять уклоны, — говорит она. — Но вряд ли дома кто-то будет перестраивать. А у нас ведь весь Петербург построили по планировке южных итальянских кварталов — хотя вообще-то полярный круг недалеко.

Период упадка-3
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Вячеслав Гуменюк замечает, что уборка снега с крыш — достаточно трудоемкая работа, особенно при московском климате с большим количеством оттепелей.

— Надо постоянно держать рабочих, их нужно обучить, страховать, решать проблемы с машинами, которыми забиты все дворы, — заметил он. — Сделать так, чтобы сосульки и наледь не падали с крыш совершенно, невозможно. Крыши во всем городе поменять? Но и это тоже невозможно.

Гуменюк считает, что на самом деле подобных инцидентов не так уж и много — это единичные случаи, на которые сразу обращают внимание.

— При этом почему-то никогда не говорят о количестве травмированных людей, поскользнувшихся на улице, — заметил он. — А в одном травмпункте из-за этого несколько сотен людей в течение одного дня наберется. И есть те, кто погибает, ударившись головой, — просто не сразу, а потом.

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