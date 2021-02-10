Период упадка: почему зимой опасно ходить по улицам

На небольшом предприятии «СПК имени Фрунзе» в Алтайском крае — трагедия, прогремевшая на всю страну: четыре человека погибли во время чистки кровли. Снег сошел со скатной крыши зернохранилища, завалив восемь человек. Половина из них скончались, еще один человек в реанимации. Схожие инциденты в последний месяц зимы случились и в других городах: есть погибшие и травмированные в Уфе, Томске. Почему ходить по улицам российских городов зимой по-прежнему опасно — в материале «Известий».

Тяжелые условия

В минувший понедельник в Заринском районе Алтайского края восемь работников СПК имени Фрунзе оказались под завалами снега: их вызвали на расчистку крыши зернохранилища, но как только они забрались на кровлю и выстроились в цепь, снег «поехал» вместе с людьми. По факту гибели четверых человек, младшему из которых 22 года, а старшему — 59, возбудили уголовное дело по статье ч. 3 ст. 143 УК РФ («Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Как сообщили «Известиям» в СУ СК, задержанных по делу пока нет — на месте весь день работали следователи, теперь необходимо оценить все обстоятельства произошедшего.

Период упадка-7 В результате схода снега с крыши зернохранилища в Алтайском крае погибли четыре человека Фото: МЧС РФ/22.mchs.gov.ru

Прокуратура Заринского района также проверяет руководство СПК имени Фрунзе на предмет соблюдения техники безопасности.

На предприятии работают 74 человека, сообщили «Известиям» в правительстве области. Первый заместитель главы администрации Заринского района Светлана Полякова сообщила, что все погибшие и пострадавшие — жители Сосновки Заринского района. При этом само предприятие она охарактеризовала положительно.

— Предприятие всегда было на очень хорошем счету, — сказала она «Известиям». — Там опытный серьезный руководитель — районный депутат Михаил Морозов. У них хорошие показатели, поставленная работа, и нельзя сказать, что это какое-то разгильдяйское хозяйство — нет.

При этом, как сообщают местные СМИ, погибшие работали на крыше без всякой страховки.

Период упадка-6 Происшествие на предприятии в Заринском районе Алтайского края Фото: МЧС РФ/22.mchs.gov.ru

По словам Поляковой, жертвы были уважаемыми людьми, специалистами в своем деле: опытные механизаторы и токарь. По сути, трагедия затронула почти всех в небольшом селе — кому-то погибшие приходились родственниками, кому-то — друзьями, кому-то коллегами. Организацию похорон, сообщила Полякова, взяло на себя СПК. Всем семьям пострадавших и погибших выплачивается материальная помощь. С ними в понедельник и вторник встречались представители администрации и предприятия. Семья погибшего, в которой есть несовершеннолетние дети, получит 200 тыс. рублей, остальные — по 100 тыс. рублей.

Полякова отмечает: в регионе сложились погодные условия, поспособствовавшие трагедии.

— Снегопады идут друг за другом, а в этот раз был снегопад и сразу оттепель, — говорит она. — Так получилось, что резко стало таять, и такая махина сошла пластом. При этом нельзя сказать, что у нас нанесено много-много снега. По объектам, домам — смотрим, обследуем.

Период упадка-8 Всего под снежным завалом в Заринском районе оказались восемь человек Фото: МЧС РФ/22.mchs.gov.ru

В региональном ГУ МЧС также отмечают: на территории края наблюдались перепады температуры, периоды резкого потепления, метели.

В правительстве области сообщили «Известиям», что в адрес руководителей предприятий региона уже направлены «предостережения о недопустимости нарушений требований охраны труда при организации работ по снегоочистке и персональной ответственности за нарушение данных требований» . Губернатор Виктор Томенко поручил всем руководителям краевых органов исполнительной власти обратить внимание на опасность схода снежных покровов и принять неотложные меры по предотвращению происшествий.

Кто виноват

Юрист «Легес-бюро» Мария Спиридонова, комментируя «Известиям» уголовное дело, возбужденное по факту гибели четверых работников предприятия, пояснила, что следователям предстоит выяснить, в чьей зоне ответственности была очистка крыши: предприятия или привлеченной эксплуатирующей организации.

— Кроме того, важно будет понять, соблюдалась ли рабочими, очищающими крышу, техника безопасности при выполнении работ, — говорит Спиридонова. — Если она соблюдалась, то не нарушили ли сами погибшие технику безопасности — например, зайдя за ограждения места выполнения работ.

Период упадка-11 По данным МЧС, в момент трагедии в Алтайском крае наблюдались перепады температуры Фото: СК РФ/altai-krai.sledcom.ru

По ее словам, дело может быть даже переквалифицировано в отношении выживших в ст. 118 УК РФ — «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

— Срок, реальный или условный, при наличии вины лиц, чистивших крышу, кроме непосредственно сбрасывавших снег лиц, может также получить руководитель юридического лица, работники которого чистили крышу, — сказала она.

Спиридонова отмечает, что виновные лица также будут возмещать материальный и моральный вред, причиненный гибелью людей в рамках гражданского иска в уголовном процессе.

Руководитель практики в сфере ЖКХ, экологии и природопользования МКА Арбат Сергей Сергеев замечает, что если инцидент происходит на производстве, то ответственность лежит на работодателе и его должностных лицах, так как они должны контролировать соблюдение техники безопасности. При этом, замечает он, здесь могут быть нюансы — и в некоторых ситуациях найти ответственного будет не так просто.

Период упадка-10 По факту гибели четверых работников предприятия в Алтайском крае возбудили уголовное дело Фото: МЧС РФ/22.mchs.gov.ru

Сопредседатель движения «Жилищная солидарность» Вячеслав Гуменюк замечает, что в кадрах с места происшествия удивляет тот факт, что на такой огромной скатной крыше не было ограждений — люди могли просто поскользнуться и упасть, чистить ее в принципе опасно.

Проверки — по обращениям

Инцидент в Заринском районе Алтайского края, связанный с погодой, — не единственный. В региональном центре Барнауле в старой пятиэтажке, где проживает более 200 человек, частично обрушилась крыша. Никто не пострадал, но на время было отключено отопление. Как пояснили «Известиям» в администрации города, причин две.

— Во-первых, дом 1961 года постройки, ни разу капитально не ремонтировался; во-вторых, на крыше накопился снег, — сообщили в пресс-службе администрации. — Но при этом нельзя сказать, что там было такое количество снега, чтобы крыша провалилась. И то и другое повлияло. Разбираться в первую очередь нужно с управляющей компании.

Период упадка-5 Провалившаяся крыша дома в Барнауле Фото: пресс-служба администрации Барнаула

В этом же городе снег, сошедший с крыш, повредил 13 автомобилей и два газопровода. За несколько дней до этого мэр Барнаула Вячеслав Франк поручил главам районов усилить контроль за содержанием кровель жилых домов.

— Проверочные мероприятия по качеству уборки снега проводятся по обращениям граждан, по размещению информации в СМИ, по информации органов государственной власти , — рассказал «Известиям» начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией жилищного фонда по Барнаулу Андрей Четвериков. — В большинстве случае — по заявлениям жителей. Плановые же проверки утверждаются прокуратурой, прописываются на следующий год и проводятся в отношении конкретных юрлиц, у которых, как правило, уже были проблемы.

При этом об инциденте с провалившейся крышей в жилом доме в Госинспекции не знали. Как пояснил руководитель инспекции Олег Веремеинко, обращений по вопросу непринятия управляющей организацией мер по очистке крыши дома № 19 по улице Тимуровской в Барнауле не поступало.

Период упадка-4 Двор частного дома в Уфе, где во время чистки крыши погиб 37-летний мужчина Фото: vk.com/ufa_ss112

Веремеинко также пояснил, что при выявлении нарушений выдаются предписания об устранении нарушений, возбуждаются дела об административных правонарушениях по ст. 7.22 («Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений»), ч. 2 ст. 14.1.3 («Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований») КоАП РФ.

Еще ряд трагедий произошел в Уфе: 37-летний мужчина погиб во время чистки крыши собственного частного дома, неделю назад две женщины пострадали, после того как сошел снег с крыши морга, пятилетний ребенок пострадал возле жилого дома. В администрации города «Известиям» заявили, что контроль за очисткой кровель осуществляется «ежедневно путем проведения осмотров и объездов». В одном из районов Томске рабочий упал с крыши при очистке снега, в другом — были повреждены машины. В Новокузнецке в конце января провалились несколько крыш — в основном на аварийных домах.

Ответственный за балкон

— В ситуации, когда снег упал с крыши жилого дома, ответственность по общему правилу несет управляющая компания, — пояснил Сергей Сергеев. — Она отвечает за безопасную эксплуатацию общедомового имущества, к которому относятся крыши, козырьки. При этом если снег упал с козырька балкона, то за это будет отвечать уже собственник этого балкона, а не управляющая компания. Так что жителям надо быть внимательными к таким вещам. В случае чего ответственность нести будут именно они.

По его словам, размер ответственности в этом случае будет зависеть от причиненного ущерба — может быть административное наказание, в том числе для управляющей компании: оно возможно, даже если нет пострадавших, за ненадлежащее содержание дома или за нарушение лицензионных требований. В случае причинения ущерба имуществу или здоровью людей наступает уголовная ответственность.

— В любом случае, чтобы добиться компенсации, необходимо серьезно поработать над сбором доказательств, — замечает Сергеев. — Причем доказывать надо будет практически всё. И сам факт несения ущерба, и то, что ущерб причинен именно в результате падения снега с крыши. И то, что снег упал именно из-за действий или бездействия управляющей организации. И отдельно придется обосновывать размер этого ущерба и требуемой компенсации. В общем, путь достаточно тернист, но добиться справедливости в итоге можно.

Эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук отмечает, что убирать снег с крыши управляющая компания обязана независимо от того, скатная кровля или плоская, так как во втором случае возможно затопление верхних этажей в случае таяния снега.

— Однако если сосулька упадет с балкона и, например, повредит автомобиль, то отвечать придется жильцу, — подтвердил он «Известиям».

Спасение на квадрокоптере

Склянчук отмечает, что все спорные вопросы с инцидентами, связанными со сходом снега, урегулированы в законодательстве и Верховным судом, но несчастные случаи происходят каждый год. По его мнению, контролировать ситуацию могли бы помочь современные технологии.

— Сложно предугадать угол наклона, интенсивность свечения солнца, силу ветра, которые привели к падению глыбы льда, — замечает он. — Но бдительность нужно проявлять. Например, органы жилнадзора могли бы использовать квадрокоптеры для оценки потенциальных угроз и выдачи предписаний для УК о необходимости обеспечения безопасности. Это быстрее и технологичнее, чем ждать, когда сосулька упадет или начнут поступать тревожные жалобы граждан.

Руководитель «Школы активного горожанина», эксперт в сфере ЖКХ Татьяна Овчаренко считает, что контроль за состоянием крыш должен в первую очередь лежать на жителях дома.

— Крыша должна чиститься регулярно, есть прописанные требования, в том числе по количеству уборок, — сказала она «Известиям». — И это автоматически включается в цену за содержание и ремонт. Но люди почему-то исполнение этих требований не проверяют и не контролируют, как расходуются их деньги.

При этом она замечает и еще одну проблему: по ее словам, еще при СССР в нормативах был изменен возможный угол наклона кровель из соображений экономии — и снег на скатных крышах из-за этого накапливается, образуя сугробы, которые потом скатываются на тротуары.

— Неправильные проектные решения, принятые давным-давно, приводят к тому, что теперь крыши, по идее, нужно исправлять, менять уклоны, — говорит она. — Но вряд ли дома кто-то будет перестраивать. А у нас ведь весь Петербург построили по планировке южных итальянских кварталов — хотя вообще-то полярный круг недалеко.

Вячеслав Гуменюк замечает, что уборка снега с крыш — достаточно трудоемкая работа, особенно при московском климате с большим количеством оттепелей.

— Надо постоянно держать рабочих, их нужно обучить, страховать, решать проблемы с машинами, которыми забиты все дворы, — заметил он. — Сделать так, чтобы сосульки и наледь не падали с крыш совершенно, невозможно. Крыши во всем городе поменять? Но и это тоже невозможно.

Гуменюк считает, что на самом деле подобных инцидентов не так уж и много — это единичные случаи, на которые сразу обращают внимание.