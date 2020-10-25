Упал, очнулся — в суд: как получить компенсацию за травму на улице

Жительница города Качканар Свердловской области смогла получить компенсацию от местной администрации за то, что сломала руку, споткнувшись о камень на перекопанном тротуаре в парке. Эксперты отмечают, что случай этот довольно редкий, — гораздо проще получить возмещение ущерба, если речь идет о падении в гололедицу. Что надо сделать, чтобы суд встал на сторону человека, получившего увечье на улице, — разбирались «Известия».

Камень преткновения

Инцидент произошел еще в сентябре 2018 года —женщина сломала руку, запнувшись о камень в городском лесопарке, сообщают СМИ. Повреждение оказалось серьезным: перелом со смещением отломков. В июле 2019 года она направила заявление в адрес МУ «Управление городского хозяйства», которое, по ее мнению, было виновато в травме: дело в том, что пешеходная дорожка была перекопана из-за проложенного здесь в 2008 году подземного газопровода.

Пострадавшей в компенсации отказали, тогда она обратилась в Качканарский городской суд, потребовав возместить затраты на лечение, расходы на юристов и компенсировать моральный ущерб. В итоге суд взыскал с качканарской администрации 9570 рублей на возмещение материального ущерба, 7500 рублей на юристов и на компенсацию морального вреда 50 тыс. рублей. Апелляция, поданная в Свердловский областной суд чиновниками, ничего не изменила. Решение вступило в силу 30 сентября.

В решении, опубликованном на сайте областного суда, подробно описываются обстоятельства произошедшего. Белоусова, жительница Качканара, шла днем из дома в магазин через лесопарковую зону по каменистой пешеходной дорожке, перекопанной еще в 2008 году. Она запнулась за камень, сломала левую руку. Ей вызвали скорую помощь строители, которые находились неподалеку. Целый год женщина испытывала сильную боль. На ее обращение управление городского хозяйство ответило, что «от жителей не поступало жалоб о препятствии передвижения в месте проложенного газопровода».

Ответчик, то есть администрация, утверждал, что не доказано бездействие чиновников, так как «нет доказательств, что деньги на ремонт тротуара были выделены, а администрация их не реализовала». Кроме того, нет доказательств, что женщина упала в этом месте из-за камня, а свидетели не видели самого момента падения. Действия истца охарактеризованы как «грубая неосторожность». Однако суд с этими доводами не согласился. В деле также участвовал прокурор, который поддерживал позицию Белоусовой.

Редкий успех

Сопредседатель Союза потребителей России Анатолий Голов отмечает, что случай в Качканаре — довольно редкий.

— Если речь идет просто об улице, то шансов на компенсацию на самом деле не так много, — сказал он «Известиям». — Если человек именно споткнулся на тротуаре или проезжей части — я не слышал, чтобы компенсацию удалось получить пешеходам. Лед — это другое дело. Если человек поскользнулся на льду, то шанс получения компенсации за травму намного выше.

Он отметил, что в Качканаре идет речь о нарушении правил содержания территории, и поэтому суд принял сторону пострадавшего. Если бы просто на дорожке лежал камень, то и компенсации, по словам Голова, скорее всего бы не было.

Сопредседатель координационного совета Общемосковского движения «Жилищная солидарность» Вячеслав Гуменюк считает, что возможность получения компенсации не зависит от места травмирования: всё зависит от доказательной базы.

Председатель коллегии адвокатов Московской области «Цуканов, Пономарева и партнеры» Олег Цуканов указывает, что возмещение причиненного вреда возможно в полном объеме согласно статье 1064 Гражданского кодекса РФ.

— Но на практике при разрешении споров, связанных с возмещением вреда здоровью, причиненного бездействием муниципальных служб, органов местного самоуправления, возникают определенные сложности, связанные в первую очередь с вопросами фиксации , — заметил он.

Отряхнулся и простил

— В этой ситуации гражданин должен зафиксировать место своего падения, чтобы локализовать его и чтобы в последующем можно было найти юрлицо или орган местного самоуправления, который отвечает за поддержание состояния этого места: за его очистку, за создание условий для безопасного перемещения граждан, — рассказал Цуканов. — Возможны фото- и видеофиксация, так как нужна привязка по месту и времени. Не будут лишними и показания свидетелей, граждан, которые оказали помощь, вызвали скорую помощь.

По его словам, можно также вовлечь в процесс правоохранительные органы, например, прокуратуру.

— И только после проведения полных проверочных мероприятий и подготовки целесообразно обращаться в судебные органы с иском о причинении вреда жизни и здоровью , — говорит Цуканов. — Основной рекомендацией является незамедлительная фиксация места и объема причиненного повреждения.

По его словам, если доказательная база собрана в достаточном объеме, то и компенсация, скорее всего, будет. Такая практика существует.

— Суды идут по пути отказа в удовлетворении требований только в случае, если гражданин, обратившийся в суд, не должным образом отнесся к вопросам подготовки к обращению в судебные органы , — отметил адвокат. — Наиболее распространенной причиной является отсутствие доказательства причинения вреда в конкретном месте и, как следствие, невозможность установить лицо, которое отвечало за поддержание порядка.

Анатолий Голов отмечает, что Союз потребителей России рекомендует вызывать скорую помощь .

— Во-первых, если человек упал и почувствовал боль, сразу понять, что произошло, он не всегда может, — говорит он. — Во-вторых, скорая помощь составляет документ — где, что и почему произошло. Если этого документа не будет, вам придется подтверждать, что вы получили травму именно здесь и по указанной причине, свидетельскими показаниями. Такие случаи тоже бывают, но это гораздо труднее.

Судя по успешным делам, связанным с получением компенсации за травмы, именно вызов скорой становится ключевым моментом при доказательстве вины организации в получении травмы . Так, несколько лет назад в Бердске Новосибирской области местная жительница в канун Нового года поскользнулась и упала в тамбуре аптеки, получив перелом руки со смещением. Женщина попросила фармацевта вызвать ей скорую помощь, и та нехотя, но согласилась это сделать. В итоге аптека по суду выплатила женщине 193 тыс. рублей, из которых 70 тыс. — сумма морального ущерба и еще столько же — штраф.

— Если бы скорую помощь не вызвали, то трудно было бы доказать, что это произошло в аптеке,— рассказала «Известиям» адвокат Наталья Ковалевская, которая вела это дело. — Потерпевшую ведь хотели выпроводить из помещения, но она не ушла. Приехала скорая помощь, и мы смогли потом взять документы, где были указаны все обстоятельства произошедшего. Даже если ты падаешь на улице, то обязательно надо вызвать скорую помощь и зафиксировать место, где ты упал.

Голов подтверждает: те, кто приходит в травмпункты самостоятельно, фактически лишают себя самого простого способа собрать доказательную базу для возможного суда.

— Бывает, что человек упал на локоть, почувствовал острую боль, но может отряхнуться и пойти дальше, — говорит он. — А через неделю локоть раздуло, пошли к врачу: сложный случай, вплоть до ампутации. Вы сами принимаете решение: отряхнуться и пойти дальше или вызвать скорую. Но если вы отряхнулись и пошли дальше, то считайте, что вы простили тех, из-за кого упали. Потом что-либо предъявить будет практически невозможно.

Только суд

Большинство именно так и поступает — не идут в суды, отмечает Голов. По его словам, в каждой ситуации надо соизмерять ущерб, причиненный человеку этим падением, со сложностями, с которыми предстоит столкнуться в ходе судебных разбирательств.

— Если человек — мастер резьбы по дереву — сломал правую руку, то он потерял трудоспособность на четыре-пять месяцев. Это одна ситуация, — говорит он. — А если человек шишку на лбу набил… Тут надо определять и соизмерять затраты труда и времени на судебный иск и ваши потери.

В то же время финансовые потери в случае проигранного иска, считает Голов, тоже можно отбить: если юрист обещал вам выиграть заседание, но этого не случилось, то, скорее всего, он неправильно оценил материалы дела и с него можно взыскать уплаченное вознаграждение.

— Люди часто не идут в суды, потому что считают, что большую сумму им не выплатят , — пояснил «Известиям» саратовский юрист Алексей Колганов. — И есть такая практика, действительно, что суды занижают сумму ущерба до символических сумм. Моральный ущерб рассчитывается на усмотрение суда — обычно в зависимости от серьезности травм и длительности лечения.

При этом добиться компенсации не через суд практически невозможно , отмечают эксперты. Направление претензии в организацию, которую человек считает ответственной за травму, может потом лишь пригодиться в суде.

— Управляющей компании проще заплатить по суду, чтобы им не сказали, что они деньги направо и налево раздают, — говорит Голов. — Хотя по случаям заливов мы имеем опыт, когда компенсацию сначала назначает суд, а при повторном заливе УК сама без суда выплачивает деньги, потому что в противном случае им еще и штраф в размере до 50% придется платить.

В городских администрациях, опрошенных «Известиями», также подтвердили, что не выплачивают компенсации в претензионном порядке. В Качканарской городской администрации, объясняя, почему не выплатили компенсацию обратившейся в суд жительнице самостоятельно, сослались на невозможность установить причинно-следственную связь между бездействием чиновников и ее травмой, а также на то, что «не представлялась возможность установить место падения».

— Получение компенсации за травму возможно только в порядке гражданского судопроизводства, поскольку в бюджете города не могут быть запланированы расходные обязательства на данные цели, — пояснили «Известиям» в департаменте правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода. — Законодательством органы местного самоуправления не наделены полномочиями по принятию правовых актов о порядке возмещения вреда в досудебном порядке, поскольку данные правоотношения урегулированы гражданским законодательством.

Между тем Гуменюк считает, что вопрос компенсаций в досудебном порядке можно было бы урегулировать на законодательном уровне.