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Сугробы по колено: как правильно ездить в мороз и снегопад

Нужно ли греть автомобиль, как не убить трансмиссию и не получить штраф за нарушение невидимой разметки
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Сугробы по колено: как правильно ездить в мороз и снегопад
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2021-01-18 19:04:07
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Всего с начала января выпало около половины месячной нормы осадков, а столбик термометра опускается до –20 градусов. Нужно ли греть автомобиль, как выехать из сугроба, не убив трансмиссию, и можно ли получить штраф, если разметка под снегом? В сложных случаях езды в снегопад разбирались «Известия».

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Поможет мойка

Эксперты рекомендуют смазывать силиконовой смазкой дверные уплотнители, чтобы не порвать их, дергая примерзшую дверь в мороз. Для того, чтобы не замерзли замки, их советуют смазывать специальными составом. Это нужно делать заранее, до холодов. Как и выбирать соответствующую морозам незамерзающую жидкость.

Отогревать автомобиль эксперты рекомендуют на ближайшей мойке или подземном паркинге. Перед выездом не помешает проверить давление в шинах — хотя бы визуально, советует автомобильный журналист и эксперт по внедорожному вождению Григорий Алешин.

«При резком похолодании слегка поврежденное колесо, которое раньше не доставляло хлопот, может спустить в ноль», — рассказал Алешин.

Сугробы по колено
девушка открывает машину
Фото: Depositphotos
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Греть или не греть?

Современные моторы без труда запускаются в мороз ниже 30 градусов, даже дизели. Главное, чтобы аккумулятор был «живой». Но нужно ли греть двигатель перед поездкой? Нужно, считает чемпион СССР по автогонкам и автор книг по вождению автомобиля Михаил Горбачев.

«При температуре ниже –15 градусов, пока вы отряхиваете машину от снега, можно дать мотору поработать 2–3 минуты, не больше», — советует он. Эксперт также обратил внимание, что важно первые несколько километров не гнать и резко не ускоряться.

«Пусть мотор прогревается во время плавного, размеренного и небыстрого движения, это быстрее выведет его на рабочий режим и не так вредно, как молотить на холостых, да и коробка-автомат должна хорошо прогреться. Да и картонка перед радиатором в такой мороз не помешает. Только не забудьте ее вынуть, когда потеплеет», — советует Горбачев.

Сугробы по колено
Женщина очищает свой автомобиль от снега 

Женщина очищает свой автомобиль от снега

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Побег из снежного плена

Снег сыпал всю ночь, а мотом еще по двору проехал трактор и сделал высокий бруствер. Стоит ли вооружиться лопатой или можно выехать и так?

«Любые автоматические трансмиссии, будь то традиционный „автомат“, а тем более „робот“ или вариатор, не любят длительной пробуксовки. Попросите дворника расчистить выезд, а если лопаты нет и помощи ждать неоткуда — попробуйте выехать „враскачку“, то есть осторожно двигаясь в „засаде“ туда-сюда и уплотняя свою колею. В большинстве случаев этот элементарный джиперский прием срабатывает и в городе», — рассказал Григорий Алешин.

Сугробы по колено
Автомобили, занесенные снегом, во дворе одного из жилых домов Москвы

Автомобили, занесенные снегом, во дворе одного из жилых домов Москвы

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Невидимая разметка

Зимой разметка часто скрыта под толстым слоем снега, а камеры при этом всё равно фиксируют нарушение. Если водитель не обладает экстрасенсорными способностями, он может случайно нарушить ПДД.

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«С технической точки зрения комплексу фотовидеофиксации не требуется наличие видимой разметки — вся схема разметки на контролируемом участке дороги заложена в память комплекса. Он определяет траекторию движения автомобиля и соотносит ее с заложенной схемой», — рассказали в пресс-службе ассоциации «ОКО».

Материалы с камер передаются в ЦАФАП (подразделение ГИБДД), где инспектор просматривает полученные фото- и видеоматериалы и принимает решение о вынесении штрафа. В Госавтоинспекции разъяснили, что нарушения, выявленные автоматическими комплексами фотовидеофиксации в плохую погоду, например, снегопад, не должны администрироваться.

«Это только рекомендации. Никто не может обязать инспектора ГИБДД не штрафовать водителя из-за выпавшего снега», — внес разъяснения ведущий юрист Европейской юридической службы Юрий Тулупов.

Факт состояния проезжей части, по словам юриста, в ряде случаев может помочь водителю избежать ответственности за то или иное административное правонарушение, однако не гарантирует невозможность привлечения к такой ответственности. Таким образом, в каждом конкретном случае при обжаловании постановления необходимо учитывать, имел ли значение для ситуации факт того, что разметка была не видна.

Сугробы по колено
Снегопад в Москве
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Как обжаловать штраф в снегопад?

Такие штрафы можно обжаловать в течение 10 дней. Скорее всего, их отменят. Сомнения в подобных случаях, как правило, трактуются в пользу водителя. Здесь дополнительным аргументом в пользу водителя будет запись с видеорегистратора.

Тем временем программное обеспечение дорожных камер в МО готовится к апгрейду.

«Для внедрения в систему фото- и видеофиксации в Московской области сейчас готовится алгоритм, который будет определять реальную видимость разметки на фотоматериалах (не только в зимний период, а круглогодично) и в случае ее отсутствия не будет передавать сведения в ГИБДД. Это снизит нагрузку на сотрудников и уменьшит вероятность ошибок», — рассказали в пресс-службе ассоциации «ОКО».

Сугробы по колено
Сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД) монтируют камеру видеонаблюдения на одной из улиц Москвы.

Сотрудники Центра организации дорожного движения монтируют камеру видеонаблюдения на одной из улиц Москвы

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Царапина под снегом: что со страховкой?

Снег может скрывать не только разметку, но и отметины на машине после неудачной ночи на парковке. Как быть в этом случае со страховкой?

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«Всё зависит от характера царапины — если очевидно, что от соприкосновения с другим ТС, то следует позвонить в страховую (если каско) и по 102/112 и уточнить порядок действий. И осмотреть соседей по парковке, проверить наличие камер», — разъяснил юрист Михаил Никитин.

Если повреждения от лопаты или льда, то вся надежда по обнаружению злоумышленника — на видеокамеры.

«В случае со льдом — тут уже вопрос ответственности управляющей компании, с точки зрения своевременного заблаговременного уведомления автовладельцев», — пояснил Никитин.

Также многое зависит от условий договора по каско. ОСАГО, к слову, в этих случаях бессильно.

«Есть договоры, которые предусматривают выплаты в подобных случаях в пределах определенного лимита. Правда, обычно оговаривается, повреждения чего именно возмещаются. Как правило, это лакокрасочное покрытие небольших деталей, элементы остекления, фары и т.п. Сумма зависит от договора, но в среднем это около 30 тыс. рублей», — пояснили в пресс-службе Всероссийского союза страховщиков.

Сугробы по колено
Сотрудник подготавливает запчасть автомобиля к покраске

Сотрудник подготавливает запчасть автомобиля к покраске

Фото: РИА Новости/Наталья Горшкова

Если договор предусматривает возмещение небольших сумм без справок, то звонить нужно сразу в свою страховую компанию. Если же царапина была обнаружена позже, например, по прибытии на работу, то по закону необходимо при обнаружении повреждения машину не перемещать до сообщения в ГИБДД и фотосъемки, потом объяснить ситуацию дежурному инспектору.

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