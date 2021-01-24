Сугробы по колено: как правильно ездить в мороз и снегопад

Всего с начала января выпало около половины месячной нормы осадков, а столбик термометра опускается до –20 градусов. Нужно ли греть автомобиль, как выехать из сугроба, не убив трансмиссию, и можно ли получить штраф, если разметка под снегом? В сложных случаях езды в снегопад разбирались «Известия».

Поможет мойка

Эксперты рекомендуют смазывать силиконовой смазкой дверные уплотнители, чтобы не порвать их, дергая примерзшую дверь в мороз. Для того, чтобы не замерзли замки, их советуют смазывать специальными составом. Это нужно делать заранее, до холодов. Как и выбирать соответствующую морозам незамерзающую жидкость.

Отогревать автомобиль эксперты рекомендуют на ближайшей мойке или подземном паркинге. Перед выездом не помешает проверить давление в шинах — хотя бы визуально, советует автомобильный журналист и эксперт по внедорожному вождению Григорий Алешин.

«При резком похолодании слегка поврежденное колесо, которое раньше не доставляло хлопот, может спустить в ноль», — рассказал Алешин.

Сугробы по колено Фото: Depositphotos

Греть или не греть?

Современные моторы без труда запускаются в мороз ниже 30 градусов, даже дизели. Главное, чтобы аккумулятор был «живой». Но нужно ли греть двигатель перед поездкой? Нужно, считает чемпион СССР по автогонкам и автор книг по вождению автомобиля Михаил Горбачев.

«При температуре ниже –15 градусов, пока вы отряхиваете машину от снега, можно дать мотору поработать 2–3 минуты, не больше», — советует он. Эксперт также обратил внимание, что важно первые несколько километров не гнать и резко не ускоряться.

« Пусть мотор прогревается во время плавного, размеренного и небыстрого движения, это быстрее выведет его на рабочий режим и не так вредно, как молотить на холостых, да и коробка-автомат должна хорошо прогреться. Да и картонка перед радиатором в такой мороз не помешает. Только не забудьте ее вынуть, когда потеплеет», — советует Горбачев.

Сугробы по колено Женщина очищает свой автомобиль от снега Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Побег из снежного плена

Снег сыпал всю ночь, а мотом еще по двору проехал трактор и сделал высокий бруствер. Стоит ли вооружиться лопатой или можно выехать и так?

« Любые автоматические трансмиссии, будь то традиционный „автомат“, а тем более „робот“ или вариатор, не любят длительной пробуксовки. Попросите дворника расчистить выезд, а если лопаты нет и помощи ждать неоткуда — попробуйте выехать „враскачку“, то есть осторожно двигаясь в „засаде“ туда-сюда и уплотняя свою колею. В большинстве случаев этот элементарный джиперский прием срабатывает и в городе», — рассказал Григорий Алешин.

Сугробы по колено Автомобили, занесенные снегом, во дворе одного из жилых домов Москвы Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Невидимая разметка

Зимой разметка часто скрыта под толстым слоем снега, а камеры при этом всё равно фиксируют нарушение. Если водитель не обладает экстрасенсорными способностями, он может случайно нарушить ПДД.

«С технической точки зрения комплексу фотовидеофиксации не требуется наличие видимой разметки — вся схема разметки на контролируемом участке дороги заложена в память комплекса. Он определяет траекторию движения автомобиля и соотносит ее с заложенной схемой», — рассказали в пресс-службе ассоциации «ОКО».

Материалы с камер передаются в ЦАФАП (подразделение ГИБДД), где инспектор просматривает полученные фото- и видеоматериалы и принимает решение о вынесении штрафа. В Госавтоинспекции разъяснили, что нарушения, выявленные автоматическими комплексами фотовидеофиксации в плохую погоду, например, снегопад, не должны администрироваться.

« Это только рекомендации. Никто не может обязать инспектора ГИБДД не штрафовать водителя из-за выпавшего снега », — внес разъяснения ведущий юрист Европейской юридической службы Юрий Тулупов.

Факт состояния проезжей части, по словам юриста, в ряде случаев может помочь водителю избежать ответственности за то или иное административное правонарушение, однако не гарантирует невозможность привлечения к такой ответственности. Таким образом, в каждом конкретном случае при обжаловании постановления необходимо учитывать, имел ли значение для ситуации факт того, что разметка была не видна.

Сугробы по колено Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Как обжаловать штраф в снегопад?

Такие штрафы можно обжаловать в течение 10 дней. Скорее всего, их отменят. Сомнения в подобных случаях, как правило, трактуются в пользу водителя. Здесь дополнительным аргументом в пользу водителя будет запись с видеорегистратора.

Тем временем программное обеспечение дорожных камер в МО готовится к апгрейду.

« Для внедрения в систему фото- и видеофиксации в Московской области сейчас готовится алгоритм, который будет определять реальную видимость разметки на фотоматериалах (не только в зимний период, а круглогодично) и в случае ее отсутствия не будет передавать сведения в ГИБДД. Это снизит нагрузку на сотрудников и уменьшит вероятность ошибок », — рассказали в пресс-службе ассоциации «ОКО».

Сугробы по колено Сотрудники Центра организации дорожного движения монтируют камеру видеонаблюдения на одной из улиц Москвы Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Царапина под снегом: что со страховкой?

Снег может скрывать не только разметку, но и отметины на машине после неудачной ночи на парковке. Как быть в этом случае со страховкой?

« Всё зависит от характера царапины — если очевидно, что от соприкосновения с другим ТС, то следует позвонить в страховую (если каско) и по 102/112 и уточнить порядок действий. И осмотреть соседей по парковке, проверить наличие камер », — разъяснил юрист Михаил Никитин.

Если повреждения от лопаты или льда, то вся надежда по обнаружению злоумышленника — на видеокамеры.

«В случае со льдом — тут уже вопрос ответственности управляющей компании, с точки зрения своевременного заблаговременного уведомления автовладельцев», — пояснил Никитин.

Также многое зависит от условий договора по каско. ОСАГО, к слову, в этих случаях бессильно.

«Есть договоры, которые предусматривают выплаты в подобных случаях в пределах определенного лимита. Правда, обычно оговаривается, повреждения чего именно возмещаются. Как правило, это лакокрасочное покрытие небольших деталей, элементы остекления, фары и т.п. Сумма зависит от договора, но в среднем это около 30 тыс. рублей», — пояснили в пресс-службе Всероссийского союза страховщиков.

Сугробы по колено Сотрудник подготавливает запчасть автомобиля к покраске Фото: РИА Новости/Наталья Горшкова

Если договор предусматривает возмещение небольших сумм без справок, то звонить нужно сразу в свою страховую компанию. Если же царапина была обнаружена позже, например, по прибытии на работу, то по закону необходимо при обнаружении повреждения машину не перемещать до сообщения в ГИБДД и фотосъемки, потом объяснить ситуацию дежурному инспектору.