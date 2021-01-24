Сугробы по колено: как правильно ездить в мороз и снегопад
Всего с начала января выпало около половины месячной нормы осадков, а столбик термометра опускается до –20 градусов. Нужно ли греть автомобиль, как выехать из сугроба, не убив трансмиссию, и можно ли получить штраф, если разметка под снегом? В сложных случаях езды в снегопад разбирались «Известия».
Поможет мойка
Эксперты рекомендуют смазывать силиконовой смазкой дверные уплотнители, чтобы не порвать их, дергая примерзшую дверь в мороз. Для того, чтобы не замерзли замки, их советуют смазывать специальными составом. Это нужно делать заранее, до холодов. Как и выбирать соответствующую морозам незамерзающую жидкость.
Отогревать автомобиль эксперты рекомендуют на ближайшей мойке или подземном паркинге. Перед выездом не помешает проверить давление в шинах — хотя бы визуально, советует автомобильный журналист и эксперт по внедорожному вождению Григорий Алешин.
«При резком похолодании слегка поврежденное колесо, которое раньше не доставляло хлопот, может спустить в ноль», — рассказал Алешин.
Греть или не греть?
Современные моторы без труда запускаются в мороз ниже 30 градусов, даже дизели. Главное, чтобы аккумулятор был «живой». Но нужно ли греть двигатель перед поездкой? Нужно, считает чемпион СССР по автогонкам и автор книг по вождению автомобиля Михаил Горбачев.
«При температуре ниже –15 градусов, пока вы отряхиваете машину от снега, можно дать мотору поработать 2–3 минуты, не больше», — советует он. Эксперт также обратил внимание, что важно первые несколько километров не гнать и резко не ускоряться.
«Пусть мотор прогревается во время плавного, размеренного и небыстрого движения, это быстрее выведет его на рабочий режим и не так вредно, как молотить на холостых, да и коробка-автомат должна хорошо прогреться. Да и картонка перед радиатором в такой мороз не помешает. Только не забудьте ее вынуть, когда потеплеет», — советует Горбачев.
Женщина очищает свой автомобиль от снега
Побег из снежного плена
Снег сыпал всю ночь, а мотом еще по двору проехал трактор и сделал высокий бруствер. Стоит ли вооружиться лопатой или можно выехать и так?
«Любые автоматические трансмиссии, будь то традиционный „автомат“, а тем более „робот“ или вариатор, не любят длительной пробуксовки. Попросите дворника расчистить выезд, а если лопаты нет и помощи ждать неоткуда — попробуйте выехать „враскачку“, то есть осторожно двигаясь в „засаде“ туда-сюда и уплотняя свою колею. В большинстве случаев этот элементарный джиперский прием срабатывает и в городе», — рассказал Григорий Алешин.
Автомобили, занесенные снегом, во дворе одного из жилых домов Москвы
Невидимая разметка
Зимой разметка часто скрыта под толстым слоем снега, а камеры при этом всё равно фиксируют нарушение. Если водитель не обладает экстрасенсорными способностями, он может случайно нарушить ПДД.
«С технической точки зрения комплексу фотовидеофиксации не требуется наличие видимой разметки — вся схема разметки на контролируемом участке дороги заложена в память комплекса. Он определяет траекторию движения автомобиля и соотносит ее с заложенной схемой», — рассказали в пресс-службе ассоциации «ОКО».
Материалы с камер передаются в ЦАФАП (подразделение ГИБДД), где инспектор просматривает полученные фото- и видеоматериалы и принимает решение о вынесении штрафа. В Госавтоинспекции разъяснили, что нарушения, выявленные автоматическими комплексами фотовидеофиксации в плохую погоду, например, снегопад, не должны администрироваться.
«Это только рекомендации. Никто не может обязать инспектора ГИБДД не штрафовать водителя из-за выпавшего снега», — внес разъяснения ведущий юрист Европейской юридической службы Юрий Тулупов.
Факт состояния проезжей части, по словам юриста, в ряде случаев может помочь водителю избежать ответственности за то или иное административное правонарушение, однако не гарантирует невозможность привлечения к такой ответственности. Таким образом, в каждом конкретном случае при обжаловании постановления необходимо учитывать, имел ли значение для ситуации факт того, что разметка была не видна.
Как обжаловать штраф в снегопад?
Такие штрафы можно обжаловать в течение 10 дней. Скорее всего, их отменят. Сомнения в подобных случаях, как правило, трактуются в пользу водителя. Здесь дополнительным аргументом в пользу водителя будет запись с видеорегистратора.
Тем временем программное обеспечение дорожных камер в МО готовится к апгрейду.
«Для внедрения в систему фото- и видеофиксации в Московской области сейчас готовится алгоритм, который будет определять реальную видимость разметки на фотоматериалах (не только в зимний период, а круглогодично) и в случае ее отсутствия не будет передавать сведения в ГИБДД. Это снизит нагрузку на сотрудников и уменьшит вероятность ошибок», — рассказали в пресс-службе ассоциации «ОКО».
Сотрудники Центра организации дорожного движения монтируют камеру видеонаблюдения на одной из улиц Москвы
Царапина под снегом: что со страховкой?
Снег может скрывать не только разметку, но и отметины на машине после неудачной ночи на парковке. Как быть в этом случае со страховкой?
«Всё зависит от характера царапины — если очевидно, что от соприкосновения с другим ТС, то следует позвонить в страховую (если каско) и по 102/112 и уточнить порядок действий. И осмотреть соседей по парковке, проверить наличие камер», — разъяснил юрист Михаил Никитин.
Если повреждения от лопаты или льда, то вся надежда по обнаружению злоумышленника — на видеокамеры.
«В случае со льдом — тут уже вопрос ответственности управляющей компании, с точки зрения своевременного заблаговременного уведомления автовладельцев», — пояснил Никитин.
Также многое зависит от условий договора по каско. ОСАГО, к слову, в этих случаях бессильно.
«Есть договоры, которые предусматривают выплаты в подобных случаях в пределах определенного лимита. Правда, обычно оговаривается, повреждения чего именно возмещаются. Как правило, это лакокрасочное покрытие небольших деталей, элементы остекления, фары и т.п. Сумма зависит от договора, но в среднем это около 30 тыс. рублей», — пояснили в пресс-службе Всероссийского союза страховщиков.
Сотрудник подготавливает запчасть автомобиля к покраске
Если договор предусматривает возмещение небольших сумм без справок, то звонить нужно сразу в свою страховую компанию. Если же царапина была обнаружена позже, например, по прибытии на работу, то по закону необходимо при обнаружении повреждения машину не перемещать до сообщения в ГИБДД и фотосъемки, потом объяснить ситуацию дежурному инспектору.