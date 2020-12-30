Криво руля: число ДТП с неисправными машинами увеличилось на 13%

За 11 месяцев 2020 года в России произошло на 13% больше аварий с технически неисправным транспортом, чем за аналогичный период 2019-го. Таковы итоги официальной статистики ГИБДД. Количество подобных ДТП растет второй год подряд. Лидером антирейтинга стал Красноярский край, в нем неисправные автомобили становились участниками ДТП 1563 раза. Далее следуют Новосибирская область (915), Ставропольский край (391), Москва (270) и Нижегородская область (265). По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, на ухудшении ситуации сказались финансовые проблемы автовладельцев, которые не в состоянии позволить себе приобрести не только новый транспорт, но даже шины. В Госдуме считают, что снизить аварийность можно только программами поддержки.

Плохая тенденция

В России отмечается значительное увеличение числа аварий с участием неисправных автомобилей. По статистике ГИБДД, за 11 месяцев 2020 года произошло 6955 таких ДТП, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Негативная тенденция продолжается второй год подряд. По итогам за 11 месяцев 2019-го, прирост аварий с неисправным транспортом составлял 6,9%.

Криво руля Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Почти треть ДТП приходится на Красноярский край. В обозначенный период в регионе произошло 1563 таких аварии. Дальше с небольшим отрывом следует Новосибирская область (915). На третьем месте — Ставропольский край (391). А вот Москва, несмотря на высокий транспортный поток, заняла в статистике лишь четвертое место (270). Замыкает пятерку антилидеров Нижегородская область, где произошло 265 аварий с неисправным транспортом.

В число субъектов с самой низкой аварийностью вошли Ненецкий автономный округ и Чечня, где зафиксированы нулевые показатели. На Чукотке и в Еврейской автономной области за 11 месяцев произошло по одному ДТП.

В целом в стране третий год подряд растет число жертв аварий с неисправными машинами. За указанный период погибли 1093 человека, что на 7,3% больше по сравнению с 11 месяцами 2019-го. Тогда прирост составлял 4,9% от 11 месяцев 2018-го. А два года назад число погибших увеличилось на 1,7%.

Умирающие авто

Представитель Федерации автовладельцев России (ФАР) в Красноярском крае Павел Стабров рассказал «Известиям», что в статистике по ДТП с неисправным транспортом регион до недавнего времени находился на одном уровне с другими. В лидеры он выбился после того, как при оформлении проколов аварий стали всё чаще указывать техническое состояние автомобилей.

Криво руля Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Необходимо учитывать и тот факт, что практически половина населения края проживает в сельской местности. И туда уезжает «умирать» много автомобилей. Как они там проходят техосмотр и проходят ли его вообще, сложно проверить. Поэтому нельзя исключать того, что в нашем регионе действительно много технически неисправного транспорта и многие машины техосмотр проходят формально, — пояснил Павел Стабров.

В Новосибирской области состояние транспорта связано с финансовыми возможностями владельцев, считает представитель ФАР в этом регионе Михаил Коваль.

— Негативно на статистике области отражается то, что через нее идет большой транспортный поток из одного субъекта в другой. Кроме того, у нас живут не самые богатые люди, они могут позволить себе лишь недорогие автомобили, которые не всегда качественно обслуживаются , — сказал «Известиям» специалист.

Нулевой показатель в Ненецком АО и Чечне транспортный эксперт Павел Яблоков связал с плохо развитой системой проверки попавших в ДТП автомобилей, а также с их небольшим количеством в регионе.

В Госдуме не видят необходимости ужесточения наказания в отношении владельцев технически неисправных автомобилей. Член комитета по транспорту Александр Васильев считает, что в первую очередь стоит развивать программы поддержки по приобретению нового транспорта.

— Безусловно, это в первую очередь финансовые трудности. Людям сложно обновить машину, транспорт стареет, на качестве техобслуживания экономят. В результате и происходят ДТП из-за проблем с тормозной системой или рулевым управлением. Поэтому автовладельцам надо дать возможность приобретать новые машины — через льготное финансирование, развитие программ по обмену подержанной техники, — заявил «Известиям» парламентарий.

Криво руля Фото: Pixabay

Одной из главных причин старения личного автопарка стала высокая востребованность автомобилей на вторичном рынке, отметил председатель Ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России» Владимир Безукладников.

— В этом году первичный рынок сильно пострадал, а на вторичном произошел значительный рост продаж. Такая же тенденция отражается и на спросе на использованные шины, а также на другие средства по обновлению автомобиля. Именно такая экономия и сказывается на дорожной безопасности, — сказал «Известиям» эксперт.

По его словам, Красноярский край является активным потребителем вторичных японских машин. Большинство поддержанного транспорта автовладельцы приобретают у жителей Дальнего Востока.

Владимир Безукладников также заметил, что на первичном рынке сейчас представлен небольшой выбор качественных автомобилей стоимостью до 1 млн рублей, а россияне отдают предпочтение большим статусным машинам. В результате они лучше приобретут 12-летний Porsche Cayenne, чем новый Hyundai Solaris.