Помоги, сосед: почему россияне едут за машинами в Белоруссию

Дефицит и дороговизна заставляют россиян искать альтернативные варианты покупки автомобиля. Например, в соседней Белоруссии, где предложений больше и цены не так кусаются. При всей привлекательности этого варианта у него есть сложности и подводные камни. Почему автодилеров заподозрили в сговоре, выясняли «Известия».

Трудности перевоза

В теории покупка автомобиля в Белоруссии выглядит привлекательно: большинство моделей есть в наличии, за исключением очень популярных или, наоборот, редких. Местные дилеры не пытаются навязать допоборудование вроде накладок на пороги по 250 тыс. рублей каждая. Однако с постановкой на учет такой машины в России могут возникнуть сложности.

« Дилеры не выдают электронные ПТС, не заносят данные в общую базу. Поэтому российскому гражданину необходимо подавать запрос на ЭПТС производителю или импортеру в Россию, если автомобиль был собран именно в РФ. И вся эта процедура ложится на плечи покупателя. Если же автомобиль произвели не в России, то у него вовсе нет электронного документа. И последний придется оформлять на таможне при переправке машины через границу. Это может обойтись в несколько десятков тысяч рублей », — рассказал «Известиям» независимый автомобильный эксперт из Белоруссии Дмитрий Новицкий.

Дилеры обычно предлагают сделать посредником местного родственника или друга. Тогда пакет документов, необходимых для оформления транспорта по месту покупки и для регистрации в ГИБДД РФ, будет скромнее. В этом случае при пересечении границы с Россией будут нужны: техпаспорт, сертификат соответствия ТС экостандартам не ниже Евро-5, паспорт собственника, документ о заключении сделки и документ об оплате утилизационного сбора.

Помоги, сосед Фото: Global Look Press/CTK Photo/Rene Fluger)

Самим не хватает

Не все ритейлеры готовы продавать автомобили россиянам без вида на жительство. Такие, впрочем, в меньшинстве, показало исследование холдинга «Ромир», отправившего в дилерские центры Белоруссии «тайных покупателей». В итоге только пять из 37 дилеров отказались от продажи транспортного средства гражданину РФ, объяснив это невозможностью поставить машину на учет. Среди них — два продавца Geely, а также по одному Kia, Nissan и Volkswagen. Но они предлагали выход из ситуации, советуя договориться с кем-то из родственников или знакомых с местным гражданством, говорится в публикации «Ромира».

« Во избежание нехватки новых автомобилей сотрудники автосалонов Республики Беларусь не имеют права продать машину гражданам России. Нововведение действует в стране более полугода, так как у белорусских дилеров существуют определенные соглашения с российскими », — рассказал «Известиям» генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

Заподозрили в сговоре

Однако в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) сообщили, что не располагают информацией о подобных договоренностях.

«В принципе, считаем такую договоренность невозможной в условиях конкурентного рынка. Как мы знаем, автопроизводители также не подтвердили информацию о запрете продавать автомобили в белорусских салонах», — пояснили в РОАД .

Между тем ситуацией заинтересовался департамент антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии. И теперь автодилеров проверят на предмет нарушения общих правил конкуренции.

Помоги, сосед Фото: Global Look Press/CTK/Drahoslav Ramik

«На данном этапе рассматриваются возможные антиконкурентные соглашения между участниками рынка реализации легковых автомобилей, в результате которых происходит раздел товарного рынка по составу покупателей», — рассказали «Известиям» в ведомстве, пообещав раскрыть подробную информацию после завершения расследования. Когда оно завершится, на данный момент неизвестно. Срок проведения расследования не должен превышать 90 рабочих дней, при этом в случае необходимости может быть продлен, но не более чем на 60 рабочих дней.

На российском покупателе не заработать

Стоит учитывать и более прозаичное, но в то же время очевидное объяснение поведения белорусских дилеров, связанное с маржинальностью и заработком продавца.

« Покупатель из России приезжает, забирает машину, уезжает с ним в Россию, и больше ритейлер не увидит ее никогда: автомобиль не приедет ни на ТО, ни за «допами», ни за запчастями. А маржинальность от продажи просто нового автомобиля сегодня невысока , — объяснил «Известиям» независимый автомобильный эксперт Дмитрий Навицкий. — Продавец при такой сделке практически не зарабатывает. Кроме того, он оставляет без автомобиля белорусского клиента, зачастую постоянного».

Эту мотивацию продавцов подтвердила директор по коммуникациям ГК «АвтоDOM» Анна Уткина.

— Объяснить отказ в продаже можно тем, что сами белорусские граждане сталкиваются с дефицитом автомобилей и дилеры в первую очередь удовлетворяют спрос со стороны своих сограждан, — отмечает она.

Помоги, сосед Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

С чего всё началось

Ситуация, когда дилеры перестали предлагать «голые» автомобили, началась гораздо раньше связанных с пандемией проблем, считает международный эксперт Александр Груздев.

«В докризисном 2019 году купить автомобиль по рекомендованной розничной цене без дополнительных страховок, кредитов и аксессуаров было достаточно сложно, — рассказал «Известиям» Груздев. — Затем ушли скидки, это случилось еще в прошлом году, когда начался подъем продаж и появились слухи о недостатке чипов. Дефицит товара просто привел к тому, что «голые» варианты никто уже и ни при каких обстоятельствах потребителю не продаст ».

Эксперт рассказал, что в России цены поднимают с помощью обязательных и крайне дорогих аксессуаров и услуг. В США дилеры также отменили скидки, а затем стали вводить в прайс-листы «наценку до рыночной цены». На некоторые особо редкие модели сейчас эта дополнительная наценка доходит до 50%.

Можно ли бороться с навязыванием «допов»

Тем не менее права россиян защищает Закон РФ «О защите прав потребителя», п. 2 ст. 16 которого устанавливает, что обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг) запрещается.