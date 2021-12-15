Помоги, сосед: почему россияне едут за машинами в Белоруссию
Дефицит и дороговизна заставляют россиян искать альтернативные варианты покупки автомобиля. Например, в соседней Белоруссии, где предложений больше и цены не так кусаются. При всей привлекательности этого варианта у него есть сложности и подводные камни. Почему автодилеров заподозрили в сговоре, выясняли «Известия».
Трудности перевоза
В теории покупка автомобиля в Белоруссии выглядит привлекательно: большинство моделей есть в наличии, за исключением очень популярных или, наоборот, редких. Местные дилеры не пытаются навязать допоборудование вроде накладок на пороги по 250 тыс. рублей каждая. Однако с постановкой на учет такой машины в России могут возникнуть сложности.
«Дилеры не выдают электронные ПТС, не заносят данные в общую базу. Поэтому российскому гражданину необходимо подавать запрос на ЭПТС производителю или импортеру в Россию, если автомобиль был собран именно в РФ. И вся эта процедура ложится на плечи покупателя. Если же автомобиль произвели не в России, то у него вовсе нет электронного документа. И последний придется оформлять на таможне при переправке машины через границу. Это может обойтись в несколько десятков тысяч рублей», — рассказал «Известиям» независимый автомобильный эксперт из Белоруссии Дмитрий Новицкий.
Дилеры обычно предлагают сделать посредником местного родственника или друга. Тогда пакет документов, необходимых для оформления транспорта по месту покупки и для регистрации в ГИБДД РФ, будет скромнее. В этом случае при пересечении границы с Россией будут нужны: техпаспорт, сертификат соответствия ТС экостандартам не ниже Евро-5, паспорт собственника, документ о заключении сделки и документ об оплате утилизационного сбора.
Самим не хватает
Не все ритейлеры готовы продавать автомобили россиянам без вида на жительство. Такие, впрочем, в меньшинстве, показало исследование холдинга «Ромир», отправившего в дилерские центры Белоруссии «тайных покупателей». В итоге только пять из 37 дилеров отказались от продажи транспортного средства гражданину РФ, объяснив это невозможностью поставить машину на учет. Среди них — два продавца Geely, а также по одному Kia, Nissan и Volkswagen. Но они предлагали выход из ситуации, советуя договориться с кем-то из родственников или знакомых с местным гражданством, говорится в публикации «Ромира».
«Во избежание нехватки новых автомобилей сотрудники автосалонов Республики Беларусь не имеют права продать машину гражданам России. Нововведение действует в стране более полугода, так как у белорусских дилеров существуют определенные соглашения с российскими», — рассказал «Известиям» генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.
Заподозрили в сговоре
Однако в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) сообщили, что не располагают информацией о подобных договоренностях.
«В принципе, считаем такую договоренность невозможной в условиях конкурентного рынка. Как мы знаем, автопроизводители также не подтвердили информацию о запрете продавать автомобили в белорусских салонах», — пояснили в РОАД .
Между тем ситуацией заинтересовался департамент антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии. И теперь автодилеров проверят на предмет нарушения общих правил конкуренции.
«На данном этапе рассматриваются возможные антиконкурентные соглашения между участниками рынка реализации легковых автомобилей, в результате которых происходит раздел товарного рынка по составу покупателей», — рассказали «Известиям» в ведомстве, пообещав раскрыть подробную информацию после завершения расследования. Когда оно завершится, на данный момент неизвестно. Срок проведения расследования не должен превышать 90 рабочих дней, при этом в случае необходимости может быть продлен, но не более чем на 60 рабочих дней.
На российском покупателе не заработать
Стоит учитывать и более прозаичное, но в то же время очевидное объяснение поведения белорусских дилеров, связанное с маржинальностью и заработком продавца.
«Покупатель из России приезжает, забирает машину, уезжает с ним в Россию, и больше ритейлер не увидит ее никогда: автомобиль не приедет ни на ТО, ни за «допами», ни за запчастями. А маржинальность от продажи просто нового автомобиля сегодня невысока, — объяснил «Известиям» независимый автомобильный эксперт Дмитрий Навицкий. — Продавец при такой сделке практически не зарабатывает. Кроме того, он оставляет без автомобиля белорусского клиента, зачастую постоянного».
Эту мотивацию продавцов подтвердила директор по коммуникациям ГК «АвтоDOM» Анна Уткина.
— Объяснить отказ в продаже можно тем, что сами белорусские граждане сталкиваются с дефицитом автомобилей и дилеры в первую очередь удовлетворяют спрос со стороны своих сограждан, — отмечает она.
С чего всё началось
Ситуация, когда дилеры перестали предлагать «голые» автомобили, началась гораздо раньше связанных с пандемией проблем, считает международный эксперт Александр Груздев.
«В докризисном 2019 году купить автомобиль по рекомендованной розничной цене без дополнительных страховок, кредитов и аксессуаров было достаточно сложно, — рассказал «Известиям» Груздев. — Затем ушли скидки, это случилось еще в прошлом году, когда начался подъем продаж и появились слухи о недостатке чипов. Дефицит товара просто привел к тому, что «голые» варианты никто уже и ни при каких обстоятельствах потребителю не продаст».
Эксперт рассказал, что в России цены поднимают с помощью обязательных и крайне дорогих аксессуаров и услуг. В США дилеры также отменили скидки, а затем стали вводить в прайс-листы «наценку до рыночной цены». На некоторые особо редкие модели сейчас эта дополнительная наценка доходит до 50%.
Можно ли бороться с навязыванием «допов»
Тем не менее права россиян защищает Закон РФ «О защите прав потребителя», п. 2 ст. 16 которого устанавливает, что обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг) запрещается.
Юрист Наталья Цимбалова рассказала «Известиям», что положительной судебной практики подобного рода практически нет, так как суд обычно обязывает потребителя доказать, что в наличии у дилера действительно имелся автомобиль без установленного допоборудования, который ему отказались продавать. Это, скорее всего, невозможно, потому что ТС без так называемых допов у дилеров сегодня отсутствуют.