Камера и мотор: автомошенники придумали новую схему подставных ДТП

Автомошенники ради выплат по страховке начали устраивать реальные ДТП, где повреждаются дорогостоящие автомобили , при этом преступники ведут видеосъемку, подтверждающую аварию, рассказали «Известиям» во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). Игроки рынка подтвердили такую тенденцию. По их словам, мошенники инсценируют аварии с праворульными иномарками или с машинами, у которых дорогие запчасти , а компании не всегда могут отремонтировать такие авто по закону об ОСАГО из-за высокой стоимости ущерба или длительного срока поставок деталей, поэтому клиент получает денежную выплату. В целом за девять месяцев объем мошенничества в автостраховании составил 2,9 млрд рублей .

Ловкость и мошенничество

В 2021 году изменились методы автомошенничества, преступники стали чаще использовать более изощренные схемы, которые трудно выявить. Так, они начали устраивать реальные ДТП, где дорогостоящий автомобиль повреждается, например, грузовым, для доказательства — ведут съемку. После выплаты страховки и легкого ремонта с машиной снова устраивают аварию . По такой схеме некоторые дорогие авто попадают в ДТП более 10 раз за год. Ранее преступники чаще просто переставляли на небитые машины поврежденные детали, рассказал «Известиям» вице-президент ВСС Сергей Ефремов.

В крупнейших страховых компаниях подтвердили: мошенники усовершенствовали методики, и инсценированные ДТП выглядят всё более реалистично. Преступники используют видеофиксацию и несовершенства методики расчета по ОСАГО, сообщили в пресс-службе ВСК . В описанной схеме виновник аварии чаще имеет дешевый отечественный автомобиль, старую иномарку или грузовик, а потерпевший — машину с дорогими запчастями или ту, для которой ремонт в конкретном регионе затруднителен. Схема нацелена на получение возмещения деньгами, транспортное средство ремонтируется поверхностно либо неоригинальными запчастями.

Как правило, у мошенников есть свои автосервисы, быстро устраняющие повреждения , добавил заместитель генерального директора СК «МАКС» Виктор Алексеев. По его словам, большинство подобных схем строится на полисах ОСАГО. Страховщик виновника ДТП имеет право направить на ремонт только машину, а при повреждении иного имущества в ДТП (например, перевозимых мотоциклов, стекла или др.) обязан возместить расходы каждому потерпевшему в лимите 400 тыс. рублей деньгами , чем активно пользуются преступники. За счет использования в схеме дополнительного поврежденного имущества, это позволяет вдвое увеличить размер выплаты страховщика. С каско таких случаев значительно меньше, так как у всех компаний предусмотрен только ремонт.

Камера и мотор Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

При этом многие злоумышленники выбирают авто, которые страховщик не сможет отремонтировать в соответствии с законом об ОСАГО из-за длительного срока поставки запчастей, например, для японского автопрома, или из-за дороговизны деталей, например, для Jaguar и BMW, где сумма ущерба превысит лимит ответственности компании , рассказали в пресс-службе СК «Согласие».

Подтверждающее видео обычно снято якобы случайным видеорегистратором, который находился рядом с местом ДТП, поэтому доказать умысел гораздо сложнее . Кроме того, страховая компания не имеет права отказать клиенту в покупке ОСАГО, чем пользуются мошенники. Цена полиса невелика, максимальная выплата составляет 400 тыс. рублей, а сроки рассмотрения страхового события короткие и строго регулируются законом, объяснил руководитель службы безопасности компании «Абсолют Страхование» Лев Соболев.

Серийные инсценировки ДТП для получения «дохода» наиболее распространены за Уралом и в восточных областях страны, где традиционно много авто с правым рулем . Среднестатистические водители попадают в аварии по своей вине реже, чем один-два раза в год, а умышленно создающие ДТП могут совершать их более 100 раз, причем формально они являются пострадавшими, сообщил заместитель генерального директора по защите активов СПАО «Ингосстрах» Александр Гуляев.

Ущерб от автомошенничества по описанной схеме в этом году мог составить порядка 100 млн рублей, оценила доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

Камера и мотор Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

«Известия» направили запрос в МВД.

Страховые убытки

В целом ущерб от мошенничества в автостраховании за девять месяцев 2021-го составил 2,9 млрд рублей. Доля возбужденных уголовных дел от числа поданных заявлений за этот период составила 13,5% , при этом за аналогичный период 2020-го она доходила до 16%. По ОСАГО страховые компании заявили в правоохранительные органы о 2,1 млрд рублей ущерба, а по каско — о 832,7 млн, рассказал вице-президент ВСС Сергей Ефремов.

В страховых компаниях «Согласие», ВСК, «Югория» и «Абсолют страхование» рассказали о росте ущерба от автомошенничества в этом году по сравнению с 2020-м . Так, в первой половине года увеличение составило 8%, и по итогам 10 месяцев объем превысил 240 млн рублей. Причем больше всего число таких убытков выросло в Приморском крае и Сибири — на 70% и 40% соответственно. В «Югории» ущерб от автомошенничества за девять месяцев 2021-го увеличился на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, до 70 млн рублей, рассказали в службе безопасности компании. Там ожидают дальнейшего роста убытков.

С этим согласен управляющий директор службы безопасности «Ренессанс страхование» Дмитрий Дуринов. По его мнению, рост страхового мошенничества продолжится из-за сложной экономической ситуации и значительного повышения цен на автозапчасти.

Камера и мотор Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Описанные схемы обмана трудно распознаваемы за счет дозированной информации, предъявляемой мошенниками при направлении документов. Всё представляется так, чтобы обойти антифрод у страховщика, объяснил директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов.