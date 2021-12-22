Минфин предложил увеличить выплаты за ущерб жизни и здоровью по ОСАГО

Минфин планирует внести изменения в систему обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Об этом 22 декабря сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в ведомстве.

По данным издания, предполагается, что выплаты за ущерб жизни и здоровью по ОСАГО увеличатся с 500 тыс. до 2 млн рублей. Таким образом, планируется уравнять сумму максимального покрытия по автострахованию с другими видами аналогичных полисов, например ответственности перевозчиков.

Кроме того, при расчете выплат на восстановление пострадавшего автомобиля сумма прямой компенсации не будет зависеть от года выпуска машины. На сегодняшний день страховые компании могут выплатить автовладельцам возмещение либо обеспечить восстановление поврежденного авто. Износ при ремонте не учитывается, но на него приходится не более 10–12% выплат по ОСАГО (оценка РСА), а сумма прямой компенсации зависит от года выпуска автомобиля.

В Минфине отметили, что по всем инициативам достигнут консенсус, законопроект будет подготовлен в 2022 году.

16 ноября сообщалось, что самыми распространенными видами мошенничества в автостраховании являются инсценировка ДТП и фальсификация результатов технической экспертизы после дорожного происшествия.

По данным страховщиков, только по Москве и Московской области за 2020 и 2021 год предварительно было выявлено более 1 тыс. групп лиц, предположительно причастных к мошенническим действиям в ходе урегулирования страховых случаев по ОСАГО и каско.