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Названы самые распространенные виды мошенничества в автостраховании

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Самыми распространенными видами мошенничества в автостраховании являются инсценировка ДТП и фальсификация результатов технической экспертизы после дорожного происшествия. Об этом говорится в сообщении страховой компании ВСК, поступившем в редакцию «Известий» 16 ноября.

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Кроме того, по данным страховой компании, остается актуальной проблема деятельности недобросовестных автоюристов, которые специализируются на получении завышенных выплат со страховых компаний по суду.

По данным, компании, только по Москве и Московской области за 2020 и 2021 год предварительно было выявлено более 1 тыс. групп лиц, предположительно причастных к мошенническим действиям в ходе урегулирования страховых случаев по ОСАГО и каско.

17 сентября стало известно, что максимальный уровень мошенничества в сегменте автострахования по итогам восьми месяцев 2021 года выявлен в Ростовской и Новосибирской области, а также в Краснодарском крае. На данные регионы пришлось 23% подобных преступлений.

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