Названы самые распространенные виды мошенничества в автостраховании

Самыми распространенными видами мошенничества в автостраховании являются инсценировка ДТП и фальсификация результатов технической экспертизы после дорожного происшествия. Об этом говорится в сообщении страховой компании ВСК, поступившем в редакцию «Известий» 16 ноября.

Кроме того, по данным страховой компании, остается актуальной проблема деятельности недобросовестных автоюристов, которые специализируются на получении завышенных выплат со страховых компаний по суду.

По данным, компании, только по Москве и Московской области за 2020 и 2021 год предварительно было выявлено более 1 тыс. групп лиц, предположительно причастных к мошенническим действиям в ходе урегулирования страховых случаев по ОСАГО и каско.

17 сентября стало известно, что максимальный уровень мошенничества в сегменте автострахования по итогам восьми месяцев 2021 года выявлен в Ростовской и Новосибирской области, а также в Краснодарском крае. На данные регионы пришлось 23% подобных преступлений.