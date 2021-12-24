СФ одобрил закон об уголовной ответственности для лихачей

Совет Федерации (СФ) одобрил закон об уголовной ответственности за агрессивное вождение. Поправки вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Это в пятницу, 24 декабря, следует из трансляции заседания СФ на YouTube.

Под таким вождением понимается превышение допустимой скорости движения от 60 и более км/ч в час, выезд на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления (за исключением случаев объезда препятствия) неоднократно подвергнутым административному наказанию и лишенным водительского удостоверения за любое из аналогичных правонарушений.

Максимальное наказание за данное нарушение составит три года лишения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.

Соответствующий закон 22 декабря в третьем чтении приняла Госдума. Отмечалось, что помимо тюремного срока законом предусмотрен штраф за агрессивное вождение от 300 до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного от двух до трех лет.

В тот же день координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов высказал мнение, что если законопроект об ужесточении наказания для лихачей на дорогах заработает в ближайшее время, то в течение нескольких лет получится избавиться от суперэкстремалов на дорогах.

Вопрос об ужесточении наказания для водителей-лихачей был поднят вскоре после резонансного ДТП, произошедшего в Москве 20 ноября. В тот день на Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля — Volvo, Mercedes и BMW, за рулем последнего был блогер Магомедсаид Зайнудинов, также известный как Саид Губденский. Он и его пассажир — президент Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов — погибли. Также пострадали два человека — один из автомобиля Volvo и один из Mercedes.