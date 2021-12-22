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Эксперт спрогнозировал эффективность законопроекта о лихачах

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Если законопроект об ужесточении наказания для лихачей на дорогах заработает в ближайшее время, мы сможем в течение нескольких лет избавиться от суперэкстремалов на дорогах, считает координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

Благодаря новации, их будет выявлено тысячи, может быть, десяток тысяч, отметил он.

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Законопроект, который серьезно ужесточает наказание для любителей «пошалить» на дорогах вплоть до уголовного, во вторник, 21 декабря, в первом чтении рассмотрела Госдума. Речь идет о превышении скорости на 60 км/ч и более, а также выезде на встречную полосу или на трамвайные пути встречного маршрута.

Это не массовый законопроект, большинству водителей его опасаться не стоит, уверен Петр Шкуматов.

«Одно дело, когда у человека много мелких нарушений ПДД — это тоже означает, что он не считается с правилами, но он хотя бы не представляет серьезную опасность. Те же люди, которые превышают скорость на 60 км/ч и выше, рискуют всеми, кто оказался рядом на дороге», — рассказал «Известиям» общественник.

Что касается уголовной ответственности, речь идет о людях, которые несколько раз совершили грубое осознанное нарушение. Понятно, что за нетяжкое преступление, впервые совершенное, лихачу грозит денежный штраф, добавил он.

Эффективность такой схемы уже опробована в отношении пьяных за рулем. Если человек, лишенный прав из-за нетрезвого вождения, в течение срока лишения или года с момента возврата прав снова попался нетрезвым за рулем, это становится поводом для привлечения его к уголовной ответственности.

В результате принятия этого закона «Самый отвязанный контингент уже ушел с дорог, потому что каждый год по 60-70 тыс. человек получали эту статью. Пьяных за рулем стало меньше», — сказал Шкуматов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Тихо, лихо: что изменит принятие законопроекта против водителей-экстремалов

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