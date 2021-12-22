Эксперт спрогнозировал эффективность законопроекта о лихачах

Если законопроект об ужесточении наказания для лихачей на дорогах заработает в ближайшее время, мы сможем в течение нескольких лет избавиться от суперэкстремалов на дорогах, считает координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

Благодаря новации, их будет выявлено тысячи, может быть, десяток тысяч, отметил он.

Законопроект, который серьезно ужесточает наказание для любителей «пошалить» на дорогах вплоть до уголовного, во вторник, 21 декабря, в первом чтении рассмотрела Госдума. Речь идет о превышении скорости на 60 км/ч и более, а также выезде на встречную полосу или на трамвайные пути встречного маршрута.

Это не массовый законопроект, большинству водителей его опасаться не стоит, уверен Петр Шкуматов.

«Одно дело, когда у человека много мелких нарушений ПДД — это тоже означает, что он не считается с правилами, но он хотя бы не представляет серьезную опасность. Те же люди, которые превышают скорость на 60 км/ч и выше, рискуют всеми, кто оказался рядом на дороге», — рассказал «Известиям» общественник.

Что касается уголовной ответственности, речь идет о людях, которые несколько раз совершили грубое осознанное нарушение. Понятно, что за нетяжкое преступление, впервые совершенное, лихачу грозит денежный штраф, добавил он.

Эффективность такой схемы уже опробована в отношении пьяных за рулем. Если человек, лишенный прав из-за нетрезвого вождения, в течение срока лишения или года с момента возврата прав снова попался нетрезвым за рулем, это становится поводом для привлечения его к уголовной ответственности.

В результате принятия этого закона «Самый отвязанный контингент уже ушел с дорог, потому что каждый год по 60-70 тыс. человек получали эту статью. Пьяных за рулем стало меньше», — сказал Шкуматов.

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