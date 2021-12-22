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Тихо, лихо: что изменит принятие законопроекта против водителей-экстремалов

Позволит ли риск уголовного наказания усмирить автоблогеров и мажоров
Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Тихо, лихо: что изменит принятие законопроекта против водителей-экстремалов
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2021-12-21 19:09:41
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Принятие законопроекта об ужесточении наказания для лихачей на дорогах позволит в течение нескольких лет избавиться от водителей-экстремалов, уверены опрошенные «Известиями» эксперты. 21 декабря Госдума рассмотрела документ в первом чтении. Работа над ним активизировалась после серии резонансных аварий с участием автоблогеров. Инициатива предполагает ужесточение наказания вплоть до уголовного за превышение скорости на 60 км/ч и более, выезд на встречную полосу или на трамвайные пути встречного маршрута. Предложенные меры коснутся незначительного числа водителей, но позволят сократить число злостных нарушителей, отмечают эксперты.

Два года за превышение

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Законопроект, который 21 декабря в первом чтении рассмотрела Госдума, предполагает серьезное ужесточение наказания для любителей «пошалить» на дорогах. Речь идет о превышении скорости на 60 км/ч и более, а также выезде на встречную полосу или на трамвайные пути встречного маршрута.

Разработка документа началась на фоне развернувшейся борьбы властей с водителями-лихачами, которые нарушают скоростной режим и другие правила дорожного движения ради хайпа в соцсетях. Зачастую они снимают свои «приключения» на камеру и выкладывают в блогах.

Законопроект вводит в Уголовный кодекс новую статью 264.2 «Нарушения ПДД лицом, подверженным административному наказанию или лишенному права управления транспортным средством». Штраф для нарушителей может составить от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. Возможны также обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы на срок до двух лет. И максимальное наказание — лишение свободы на два года. Но только в случае, если водитель ранее дважды подвергался административному наказанию за аналогичные правонарушения и был лишен прав. Нарушения, пойманные на камеру видеонаблюдения, не станут подводом для «уголовки» — лишь зафиксированные непосредственно инспекторами ГИБДД.

Законопроект инициировал глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, его поддержали представители трех думских фракций.

Тихо, лихо
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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По мнению авторов документа, необходимость ужесточения норм назрела давно. По статистике, более 40% водителей не останавливает привлечение к административной ответственности за превышение скорости, отметили они. «Блогеры и всевозможные мажоры гоняют по улицам Москвы и их надо как-то приструнить», объяснил «Известиям» автоэксперт Вячеслав Субботин. Но наказание за превышение скорости и так существенное — лишение прав, и добавлять к этому еще и уголовную ответственность избыточно, считает он. Людей, которые осознанно нарушают ПДД, не так уж много, и все доказательства против них можно найти в Сети.

— Эти материалы и могут стать основанием для лишения прав. В эпоху цифровизации и системы ГЛОНАСС нужно только нажать кнопку, чтобы увидеть, кто, куда и как едет, — высказал мнение Вячеслав Субботин.

Администрировать систему рано, есть другие способы успокоить движение — установить на опасных участках контроль, согласен вице-президент Национального автомобильного союза ​ Антон Шапарин. А статья «Хулиганство», которая есть в действующем КоАП, если ее применять в ряде таких случаев, поможет успокоить автохулиганов, уверен он.

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Суровое наказание не поможет достичь главной цели документа — минимизировать число погибших и травмированных на дороге, считает Вячеслав Субботин. Люди гибнут не только из-за нарушений правил дорожного движения, но и из-за трагического стечения обстоятельств, пояснил он.

— Вот человек ехал на скорости 60 км в час, а дорожное покрытие не обработали от наледи, и его занесло. Он выехал на встречку, что привело к аварии со смертельным исходом. Это происходит не потому, что человек лихачил. В большинстве аварий в стране срабатывает именно фактор случайности. Ты хоть пять, хоть десять лет сделай наказание, на количество погибших это не повлияет. Дорожная инфраструктура — вот что на это влияет. Чем лучше она развита, тем меньше погибших, — уверен Вячеслав Субботин.

Это не массовый законопроект, большинству водителей его опасаться не стоит, уверен координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

— Одно дело, когда у человека много мелких нарушений ПДД — это тоже означает, что он не считается с правилами, но он хотя бы не представляет серьезной опасности. Те же люди, которые превышают скорость на 60 км/ч и выше, рискуют всеми, кто оказался рядом на дороге, — отметил общественник в беседе с «Известиями».

Логично, что засечь такое нарушение должны не камеры, а инспекторы, их численность необходимо увеличивать, уверен он. Но даже те, которые остались на дорогах, ежегодно фиксируют около 20 млн административных правонарушений, сказал Петр Шкуматов.

Тихо, лихо
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— Что касается уголовной ответственности, речь идет о людях, которые несколько раз совершили грубое осознанное нарушение, которое нельзя назвать случайным. Понятно, что за нетяжкое преступление, впервые совершенное, лихачу грозит денежный штраф, — добавил он.

Эффективность предложенной схемы уже опробована в отношении пьяных за рулем. Если человек, лишенный прав из-за нетрезвого вождения, в течении срока лишения или года с момента возврата прав снова попался нетрезвым за рулем, это становится поводом для привлечения его к уголовной ответственности.

— Самый отвязанный контингент уже ушел с дорог, потому что каждый год по 60-70 тыс. человек получали эту статью. Пьяных за рулем стало меньше, — сказал Шкуматов.

Если новый законопроект заработает в ближайшее время, мы сможем в течение нескольких лет избавиться от суперэкстремалов на дорогах. Благодаря новации, их будет выявлено тысячи, может быть, десяток тысяч, отметил он.

Справка «Известий»

Самые резонные ДТП с превышением скорости

21 декабря 2021 года 33-летний водитель Ford Павел Середнев на огромной скорости промчался по участку Третьего транспортного кольца перед съездом на Кутузовский проспект и повредил около 20 автомобилей. В результате инцидента пострадали три человека. Виновник ДТП находился в наркотическом опьянении.

20 ноября 2021 года блогер Саид Губденский на Кутузовском проспекте в Москве вылетел на встречку и столкнулся с тремя машинами. Погиб сам блогер и пассажир его авто.

1 апреля 2021 года любитель пранка Эдвард Билл совершил резонансное ДТП с выездом на встречную полосу на Смоленской площади. В результате серьезно пострадала консультант Госдумы Мария Артемова, находившаяся за рулем Volkswagen.

23 марта 2021 года 25-летний студент МГТУ ГА Хусен Сомон на пересечении Пулковской улицы и Конаковского проезда влетел в стоящих на тротуаре двух женщин. Для обеих столкновение оказалось смертельным — от полученных травм пострадавшие умерли в больнице.

25 июля 2017 года на Волоколамском шоссе сын экс-президента МГТС Андрей Смирнов, управляя Mercedes, на огромной скорости выехал на встречку. В аварии серьезно пострадали четыре человека.

17 апреля 2017 года на Ростовской набережной Москвы Maserati на полном ходу врезался в мачту освещения и взорвался. За рулем автомобиля находился сын известного столичного бизнесмена 26-летний Артур Моисеев. В течение последних двух лет перед аварией он получил около 20 штрафов за нарушение ПДД.

13 декабря 2016 года в центре Москвы Александр Ломов, водитель Mercedes E63, мчавшегося на большой скорости, вылетел на тротуар и сбил 27-летнего пешехода — сотрудника энергетической компании Юрия Карпова. Парень умер до приезда скорой.

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