До первого встречного: как остановить череду смертельных ДТП

Днем в субботу 20 ноября на Кутузовском проспекте в Москве произошло ДТП, в котором погибли двое — водитель и пассажир автомобиля, который на огромной скорости вылетел на встречную полосу и протаранил два других транспортных средства. Автомобиль-виновник был без номеров, не застрахован и за неделю до трагедии сменил владельца. За рулем его находился известный блогер Саид Губденский, которому совсем недавно вернули права. В том, как стритрейсерам удается уходить от ответственности и можно ли защитить участников движения от вылетающих на встречку гонщиков, разбирались «Известия».

BMW без "прописки"

Авария произошла возле дома № 31 в 15.10 — субботним днем Кутузовский относительно свободен, что создает для некоторых водителей соблазн погонять. Водитель Магомедсаид Зайнудинов (Саид Губденский) и пассажир Заур Ибргамов в этом смысле «некоторыми» не были — они гоняли профессионально. Саид был одним из лидеров московской тусовки гонщиков — видео своих скоростных достижений блогер-гонщик часто выкладывал в соцсетях.

32-летний пассажир BMW М4 Заур Ибрагимов был главой Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта республики Дагестан, которую он создал два года назад. А также партнером Магомедсаида по бизнесу — погибшие владели известной фирмой ZR Performance, которая занимается автотюнингом. Студия расположена в двух шагах от места гибели ее владельцев, в одном из корпусов дома № 36 по Кутузовскому.

По данным ГИБДД, Магомедсаид Зайнудинов получил права 10 лет назад, когда ему исполнилось 18. В прошлом году он 13 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил, а 14 сентября 2020-го был уличен в управлении транспортным средством без водительских прав. Номерные знаки его автомобиля полиция сочла подложными. В результате 17 декабря Саида повторно лишили права садиться за руль — срок запрета истек в июле 2021 года.

С этого момента блогер, согласно сведениям ГИБДД, нарушил правила только один раз. В октябре он выложил видеоролик, на котором мчался по Москве на явно превышенной скорости. По данным «Известий», свидетель гонки, наткнувшись на это видео, обратился в полицию, но выяснилось, что заявление было составлено не по форме.

Разбившийся в аварии BMW М4 не принадлежал ни тому, ни другому. Как выяснили «Известия», машина была куплена 13 ноября на имя 23-летней москвички Марии Ширшовой, которая не имеет водительских прав. Корреспондентам удалось пообщаться с родителями девушки — ее отец впервые услышал о сделке, но мать дала понять, что в курсе. По некоторым данным, Мария не в первый раз «покупала» автомобиль для Саида. По словам экспертов, некоторые блогеры практикуют схему «стоп-учет» — когда каждые 10 суток машина переоформляется на нового владельца. По закону именно этот срок отведен на регистрацию транспортного средства. А пока машина не зарегистрирована, у нее нет номеров и камеры ее «не видят» — гонщики могут безбоязненно давить на газ.

В субботней аварии двое погибших и двое раненых: водитель «Мерседеса» Владимир Шатун и находившися за рулем «Вольво ХС90» Алексей Мельник. Оба получили множественные травмы, не угрожающие здоровью и отказались от госпитализации.

— Я пытался применить экстренное торможение, но не успел. — рассказал «Известиям» Владимир. — Вылетевшая машина двигалась с бешеной скоростью.

Разрешенный максимум скорости на Кутузовском проспекте — 80 км/ч. По предварительным данным, BMW двигался на 200 км/ч. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Гонки с барьером

Саид и Заур могли бы выжить, если бы на этом участке существовал разделительный барьер, считает член общественного совета ГУ МВД России по Москве, руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. О необходимости установки препятствия для выезда на встречку говорят всякий раз после аварии такого типа на Кутузовском.

— Параллельно Кутузовскому проспекту идет Звенигородское шоссе, — привел пример эксперт. — На обеих трассах установлен одинаковый скоростной режим, одинаковое число полос — по пять в каждом направлении. На Звенигородском тоже превышают, тоже случаются аварии. Но количество погибших по статистике последних пяти лет на этом шоссе в 25 раз меньше, чем на Кутузовском. Просто потому что на Звенигородском есть отбойники, не позволяющие гонщика вылететь на полосу встречного движения.

Когда несколько лет назад в ходе работ по реконструкции Ярославского шоссе установили разделительный отбойник, количество аварий со смертельным исходом, по словам Шкуматова, сократилось на порядок.

— Стритрейсеры гоняют по всем крупным улицам и вылетным магистралям Москвы: по Звенигородскому, Ленинскому, Ленинградскому, Кутузовскому проспектам и т.д. И в ДТП они попадают на всех улицах. Но чаще всего они врезаются в отбойник и разбивают лишь свою машину, — настаивает эксперт.

Он убежден, что если бы на Кутузовском проспекте тоже был разделительный барьер, молодые люди на BMW, скорее всего, разбили бы только свою машину.