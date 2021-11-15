Ослепило Солнцево: за сбитых детей студентка получила пять лет колонии

Солнцевский районный суд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении Валерию Башкирову, насмерть сбившую детей на пешеходном переходе. Трагедия произошла 16 июля. В результате наезда погибли два мальчика трех и пяти лет, еще один ребенок — девятимесячная девочка — выжила. Сторона защиты настаивала на том, что 18-летнюю автомобилистку ослепило солнце и по этой причине она проигнорировала предупреждающий знак. На суде выяснилось, что обвиняемая превысила скорость. По мнению юристов, Валерия Башкирова получила наказание, которое чаще всего назначается раскаявшимся виновникам смертельных ДТП.

Дети на зебре

Улица Авиаторов в Солнцево проходит через малонаселенные кварталы новостроек. По ней любят гонять недисциплинированные автомобилисты, которые притормаживают только на светофорах и перед «лежачими полицейскими». Переход-зебра, по которому шла группа из трех детей (младшая девочка была в коляске) и двух взрослых, не был защищен ничем. Как сказали «Известиям» местные жители, 17 июля, на следующий день после аварии, дорожные рабочие спешно обустроили на подступах к переходу «лежачих полицейских».

Mazda студентки РАНХиГС буквально разметала детей по дорожному полотну — момент столкновения попал на видео уличной камеры. В тот же день скончался пятилетний Сергей, а его двоюродный брат Роман трех лет, который с родителями приехал из Череповца к московским родственникам, умер следующим вечером. Прокуратура возбудила дело по статье ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Девушку заключили под стражу.

Отец Валерии категорически отверг предположения, что она была пьяна либо отвлеклась на телефон.

— Она вообще не выпивает. Телефон в сумке. Я когда звоню, она никогда не берет трубку. Это был мой приказ. Это исключено. Неопытность. И не заметила из-за грузовика, плюс солнце в глаза светило, — говорил он в эфире телеканала «Москва 24».

Ослепило Солнцево Цветы у пешеходного перехода на улице Авиаторов, где Валерия Башкирова сбила троих детей Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Этой же версии — о солнце и неопытности — придерживалась сторона защиты.

— В суде озвучивались аргументы, что ее солнце ослепило и что она неопытный водитель, — рассказала журналистам у стен суда адвокат потерпевших Ольга Сбитнева. — Эта позиция остается, к сожалению. Подсудимая не всегда последовательно давала показания, меняла их. Был задан вопрос на судебном заседании: «Вы меняете показания, быть может, подстраиваясь под следствие?» Например, когда пришло заключение экспертизы о превышении скорости, она с ним согласилась, но изначально говорила другое.

В целом адвокат назвала процесс справедливым и подчеркнула, что подсудимая признала свою вину и раскаялась. Как сказала Ольга Сбитнева, моральный ущерб полностью еще не возмещен. По данным СМИ, виновница аварии выплатила семьям погибших в сумме 2,3 млн рублей. Адвокат Валерии Башкировой Альберт Якубов сообщил журналистам, что размер возмещения морального вреда, установленный судом, — по 2 млн рублей за каждого ребенка .

Обвинение попросило суд назначить Валерии Башкировой наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима. Защита обвиняемой, сообщила адвокат Ольга Сбитнева, просила о меньшем сроке и лишении свободы в колонии-поселении.

Вечером в понедельник, 15 ноября, Солнцевский райсуд вынес приговор: пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишение права управлять автомобилем сроком на два года и шесть месяцев.

Закон не суров

Валерию Башкирову наказали не слишком строго, считают эксперты. Сыграло роль то, что девушка осуждена впервые и раскаялась.

— Данный вид наказания предусмотрен ч. 1 ст. 58 УК РФ лицам, осужденным за преступления, совершенные по неосторожности, а также лицам, осужденным к лишению свободы за совершение умышленных преступлений небольшой и средней тяжести, ранее не отбывавшим лишение свободы, — объяснил «Известиям» руководитель МКА «Князев и партнеры» адвокат Андрей Князев. — В судебной практике колония-поселение является приоритетной при назначении исправительного учреждения для отбывания наказания осужденным, совершившим преступления именно по неосторожности. В подобных местах созданы условия для уменьшения негативного воздействия на осужденных и сохранения их социальных связей.

Как сообщил Андрей Князев, по статистике Судебного департамента при Верховном суде РФ за 2018 год, среди всех осужденных за ДТП в колонию-поселение отправились 6354 человека, и только 1779 — в колонию общего режима.

Ослепило Солнцево 18-летняя Валерия Башкирова, сбившая на машине троих детей, во время ужесточения меры пресечения в Тверском районном суде в июле 2021 года Фото: ТАСС/Пресс-служба Тверского суда

При выборе места лишения свободы виновнику ДТП чаще всего суды учитывают тяжесть преступления, личность осужденного — отсутствие судимости и характеристику, есть ли в деле смягчающие или отягчающие обстоятельства, признание вины, добровольно ли возмещен ущерб.

При этом суд не всегда лоялен к «неопытным водителям».

— Я знаю случай, когда девушка-водитель за подобное ДТП отбывала назначенное наказание в виде лишения свободы и после рождения у нее ребенка, — рассказал «Известиям» член Адвокатской палаты Москвы Александр Иноядов.

Выйдя из здания суда, адвокат осужденной Альберт Якубов дал понять, что не рассчитывал на освобождение Валерии в связи с тем, что «дело получило общественный резонанс». Но, возможно, приговор будет обжалован.

— Завтра я встречаюсь со своей подзащитной в СИЗО и мы примем окончательное решение. — заявил он прессе. — У нас на это есть 10 дней.