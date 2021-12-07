Право руля: получить медсправку станет сложнее

Алкоголикам и наркоманом будет сложнее сесть за руль автомобиля. Минздрав России утвердил новый порядок получения медицинских справок для водителей. Нововведения вступят в силу с 1 марта 2022 года. Как будут выявлять регулярную алкогольную нагрузку и психоактивные вещества в организме, разбирались «Известия».

Как получить справку

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 24.11.2021 № 1092н, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, утверждает порядок проведения обязательного медосвидетельствования водителей и кандидатов в водители, а также описывает порядок выдачи медицинской справки.

Обязательное освидетельствование будут проходить будущие водители и те, кто меняет водительское удостоверение после истечения срока действия, а также автомобилисты, возвращающие себе права после лишения за управление транспортом в пьяном состоянии или за отказ от медосвидетельствования. Здесь никаких изменений.

Для получения справки нужно пройти обследования у терапевта, офтальмолога, психиатра и психиатра-нарколога. Водителям с правами категорий C, D, CE, DE, включая их подкатегории, а также водителям трамваев (категория Tm) и троллейбусов (категория Tb), придется показаться лору, врачу-неврологу и сделать электроэнцефалограмму (ЭЭГ).

Помимо этого людям с правами других категорий не избежать посещения невролога, если терапевт посчитает, что у них есть симптомы алкоголизма или наркомании, а также прохождения ЭЭГ — на усмотрение невролога.

Кого будут тестировать дважды

Автомобилистам, лишившимся права управления транспортом за вождение в состоянии опьянения, придется в обязательном порядке сдавать мочу для проведения экспресс-теста на содержание наркотических веществ или же мочу и кровь для лабораторных исследований на определение хронического употребления алкоголя.

Напомним, что два года назад был утвержден другой приказ, касающийся получения медицинских справок водителями. Тогда было решено отправлять на весьма дорогостоящие анализы всех без исключения. Автомобилисты, нуждающиеся в документе, тут же выстроились в огромные очереди, чтобы успеть получить его до вступления в силу приказа. Люди дежурили у дверей учреждений днем и ночью. После приказ был отменен, и Минздрав принялся за разработку нового, который и вступит в силу в марте 2022 года.

Право руля Химико-токсикологическое исследование мочи на наличие наркотических веществ Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Результаты нового экспресс-теста обычно бывают готовы в течение одного-двух часов после забора материала. Если же такое исследование дало положительный результат, то есть обнаружило нежелательные вещества, то придется делать еще один анализ лабораторным методом. Его результатов придется ждать уже несколько дней.

На второе подтверждающее исследование водителя могут направить вне зависимости от результатов первого, если врач обнаружит у человека хотя бы три признака из списка подозрительных симптомов. Среди них — заторможенность или возбуждение, эмоциональная неустойчивость, учащение или замедление дыхания, сужение или расширение зрачков, сухость кожных покровов и слизистой, а также тремор век, языка или рук и признаки внутривенного введения веществ, то есть следы от уколов. Всего в перечне обозначено 18 признаков.

Где получить справку

Выдавать медицинские справки будут только лицензированные медучреждения, а нарколога и психиатра придется проходить только в соответствующих диспансерах по месту жительства или пребывания.

— Сейчас имеется большое количество частных медицинских организаций, оказывающих услуги по выдаче справок для управления ТС. У них отсутствуют сведения о нахождении человека под наблюдением у психиатра или нарколога по месту жительства, — объясняет врач-психиатр Лобненской городской больницы Лада Олексенко. — И мы получаем психически больного человека в качестве водителя на

дороге, это недопустимо.

Что изменится для водителей

Юристы не усматривают в новом порядке получения медицинского заключения фундаментальных изменений.

— Свежий порядок не представляет собой чего-то кардинально нового или революционного в сравнении с прежним как по структуре, так и по содержанию . — сообщил «Известиям» управляющий партнер адвокатского бюро города Москвы «Матюнины и партнеры» Олег Матюнин. — Новые правила закрыли некоторые пробелы, уточнили формулировки, в основном касающиеся организационных моментов. Положений, ущемляющих права водителей, в новом документе нет.

С юристом соглашается вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

— Не вижу в новом регламенте принципиально ничего страшного, потому что и ранее производились такие проверки для получения справок. Но будем надеяться, что они будут производиться более тщательно.

При этом эксперт считает, что всех проблем, связанных с получением справки, нововведения Минздрава не решают. Так, он не исключает вариант с покупкой медзаключения без реального освидетельствования.

Право руля Фото: РИА Новости/Николай Хижняк

Отметим, что Минздрав РФ выставил на публичное рассмотрение новый проект, который также касается медицинских справок для водителей, опубликовав его текст на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Если закон будет принят, то он даст Росздравнадзору право блокировать сайты, где размещают предложения о продаже поддельных медицинских документов, а значит, и медзаключений для получения и замены водительских прав.

Также у водителей остается возможность обмануть тесты. Хайцеэр отмечает, что наркотики стали современнее. Касательно некоторых из них такой признак, как следы от уколов, стал неактуальным. А страдающие от наркотической или алкогольной зависимости стали грамотнее — знают, как вещества влияют на организм и через какой промежуток времени тест их не выявит, заранее готовятся к прохождению освидетельствования. Нельзя исключать и появления новых наркотиков, неизвестных официально.

Это подтвердил врач-нарколог и директор Центра по лечению наркотической и алкогольной зависимости Михаил Зобин.

— Лабораторная диагностика часто не успевает за производством новых синтетических наркотиков, и тогда мы получаем ложноотрицательные результаты. Добавьте к этому то, что экспресс-методы на основные наркотики в реальности улавливают следы в течение суток-двух. То есть на третий день после употребления анализ будет отрицательным. При этом в 10–20% случаев возможны ложноположительные результаты.

Кроме того, надо учитывать, что при замене водительского удостоверения после истечения его срока действия справка выдается раз в 10 лет. За это время с водителем могут произойти любые изменения. Так что система пока остается незащищенной.

Сколько будет стоить медсправка

Освидетельствование по-прежнему останется удовольствием платным — за счет средств водителя. Войдет ли стоимость анализов и дополнительных комиссий в номинал медсправки или за него будут взиматься дополнительные деньги? Здесь ясности нет.

Право руля Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Стоимость исследования на наркотики может варьироваться от 1 тыс. до 5 тыс. рублей в зависимости от количества заявленных к выявлению веществ, — сообщил доктор Зобин. — Поскольку речь идет о скрининге, нет сомнений в том, что анализы будут стоить несколько тысяч рублей.