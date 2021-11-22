План категории В: стандарты для автошкол меняют впервые за 60 лет

Программу для обучения потенциальных водителей на категорию В в России могут изменить впервые с 1960-х годов. Новый проект разработали представители Союза автошкол России и члены экспертного центра «Движение без опасности». 1 декабря его планируют представить в Минпросвещения. В новой программе теоретический блок разбит на модули, причем появляется и совсем новый модуль, состоящий из видеотестов, отрабатывающих порядок действий при возникновении аварийной ситуации. При всем этом часы теории сокращаются. Однако добавляется самостоятельное обучение, например с помощью онлайн-пособий. Помимо итогового внутреннего экзамена будут и промежуточные — после каждой темы, причем в случае неуспеха за дополнительные занятия и пересдачу надо будет доплачивать. В том, как новая программа повлияет на качество подготовки водителей, разбирались «Известия».

Разложили по модулям

В России разработали новую программу обучения в автошколах для тех, кто претендует на получение права управления транспортными средствами категории В (в основном это легковые автомобили). За основу взят модульный принцип обучения, то есть теоретические занятия поделены на тематические блоки : «Правила дорожного движения», «Основы законодательства в сфере дорожного движения», «Психофизиологические основы деятельности водителя», «Культура вождения и этика водителей» и «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории В как объектов управления». Об этом «Известиям» сообщили разработчики проекта — экспертный центр «Движение без опасности» и Союз автошкол России .

План категории В Фото: РИА Новости/Петр Чернов

В настоящее время в автошколах будущим водителям предлагается общий блок теоретических занятий. Также есть практическая часть обучения.

— Новая программа выполнена в соответствии с рекомендациями Минпросвещения и Минобразования, и поэтому она имеет унифицированную, типовую структуру, — подчеркнула завкафедрой «Организация и безопасность движения» Пензенского государственного университета архитектуры и строительства, участник комиссии по вопросам безопасности дорожного движения при правительстве Пензенской области Ирина Ильина.

Авторы нового проекта внимательно изучали мировые тенденции и адаптировали их под условия России.

Такой подход улучшает контроль за усвояемостью материала будущими водителями, потому что после каждого модуля ученики должны будут сдавать экзамен. Если они его провалили, то им выделяются дополнительные часы, а дальше последует пересдача. Правда, за это дополнительное обучение придется доплачивать .

Раньше дополнительно платить приходилось только за добавленные уроки, относящиеся к практической части (если ученик что-то не освоил из вождения).

— Стоит понимать, что обучение в автошколах — за деньги, и преподаватели не будут бесплатно проводить занятия, — пояснил «Известиям» методист рабочей группы по созданию новой программы, эксперт группы учебно-методического обеспечения департамента профессионального обучения ДОСААФ России Андрей Степанов. — Поэтому в случае неудачи на экзамене ученики должны будут отдельно оплачивать добавочные часы, включающие в себя и пересдачу.

Видеороликами против аварийности

В беседе с «Известиями» председатель правления Союза автошкол Москвы и Союза автошкол России Александр Ачкасов рассказал о том, что его специалисты также предлагают ввести в обучение инновацию — специальные тесты на « умение читать дорогу» .

— Это серия коротких видеороликов, примерно по 30 секунд . На них представлены основные ситуации, с которыми может столкнуться водитель транспортного средства. Их надо будет ежедневно просматривать под контролем преподавателя и запоминать, как действовать в том или ином случае, — сказал эксперт.

Он отметил, что подобный подход поможет хорошо усвоить будущему водителю порядок действий при возникновении аварийной ситуации на дороге .

План категории В Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Видеотесты на «умение читать дорогу» должны стать одним из модулей теоретического блока. После него, как и после других модулей, также планируется проводить внутренний экзамен . Лишь после успешной сдачи всех внутренних экзаменов и итогового внутреннего экзамена учеников будут допускать к аттестации в ГИБДД.

Но как будут внедряться инновационные тесты, пока непонятно. Данные видеоролики — это совсем новый материал, за счет которого теоретический раздел должен увеличиться, но в соответствии с проектом программы время теоретической подготовки будет, наоборот, сокращено со 190–188 до 146–144 часов. (При этом, правда, предлагается дополнить программу самостоятельным обучением, например с помощью онлайн-пособий .)

Андрей Степанов подчеркнул, что цена на обучение в автошколах после принятия новой программы в целом не поменяется . С одной стороны, вводятся доплаты за пересдачи. С другой — время, отведенное на теоретическую часть, сокращается, и эта часть обучения, соответственно, становится дешевле.

Более полувека без перемен

Программа обучения водителей в автошколах не обновлялась более полувека , отметил Александр Ачкасов.

— Транспортные средства постоянно меняются, появляются всевозможные технические новшества, а следовательно, необходимо менять и подход в обучении водителей. Только представьте: программы в автошколах не подвергались изменениям с 1960-х годов. А это совершенно неправильно. Кроме того, сейчас автошколы не учитывают психологическую подготовку будущего водителя, — указал эксперт.

Около 30% от программы нынешних автошкол сегодня не работают и требуют корректировки, сказал Александр Ачкасов.

Уже 1 декабря проект новой образовательной программы для автошкол будет направлен в Минпросвещения .

План категории В Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Однако представленная программа не поменяет ситуацию на дорогах и может даже ее ухудшить, считает сотрудник ГИБДД, майор полиции в отставке Виктор Воронин .

— Я 20 лет принимал экзамены в автошколах и могу смело заявить, что людям не хватает времени на изучение правил дорожного движения и на практику тоже. Будущие водители просто не знают ПДД. А отсюда и возникают ДТП. Опыт можно получить, но от знаний никто не освобождает. Сейчас авторы программы предлагают еще сократить время на теорию и заставить людей самостоятельно во всем разбираться, снимая с себя ответственность за судьбу будущего водителя и пешеходов. Да, изменения в программе необходимы, но, на мой взгляд, часы, заложенные на изучение теории, должны быть, наоборот, увеличены. Также людям требуется гораздо больше времени на практику и психологическую подготовку, для того чтобы уверенно выезжать на дорогу, — сказал «Известиям» Виктор Воронин.

Тем не менее эксперт согласился, что в программе есть положительные моменты: те же обучающие видеоролики по разбору ситуаций на дороге могут действительно помочь водителям заучить правильную модель поведения в аварийной ситуации .

«Известия» отправили запрос в Минпросвещения с просьбой оценить целесообразность внесения изменений в программу обучения водителей, претендующих на управление транспортными средствами категории В.