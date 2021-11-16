Не тебе водить: в ГД прорабатывают увеличение штрафов за подделку прав

В Госдуме прорабатывают вопрос об ужесточении наказания за подделку водительских прав, а также о расширении полномочий Генеральной прокуратуры по блокировке интернет-ресурсов, ведущих продажу этих документов . Как выяснили «Известия», на эту проблему обратил внимание зампред комитета ГД по безопасности Анатолий Выборный. В своем обращении в Генпрокуратуру он отметил относительно невысокое наказание за подделку прав, а также большое количество сайтов, на которых размещена информация о возможности их купить. Эксперты считают, что россияне пользуются поддельными удостоверениями, так как не боятся существующей ответственности.

Реальная угроза

По информации «Известий», зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный направил обращение в адрес первого заместителя генпрокурора РФ Анатолия Разинкина. В нем он сообщает о восьми интернет-сайтах, на которых сегодня ведется незаконная продажа водительских прав . Владельцы ресурсов предлагают россиянам не тратить время на официальную сдачу экзаменов в ГИБДД, прохождение медосмотра, а просто заплатить им деньги и получить готовые документы уже через несколько дней.

— Прошу вас отразить позицию в отношении необходимости расширения полномочий Генпрокуратуры РФ по блокировке вышеуказанной информации, а также в отношении необходимости ужесточения уголовной ответственности за преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 327 УК РФ, — говорится в тексте запроса депутата, который имеется в распоряжении редакции.

Не тебе водить Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Как пояснил Анатолий Выборный «Известиям», поводом написать в Генпрокуратуру стали обращения к нему граждан, которые в интернете обнаружили сайты, где предлагается за 25 тыс. рублей купить водительские права .

— Мошенники обещают, что человек может, не обучаясь, просто сесть за руль и с этим поддельным водительским удостоверением разъезжать по дорогам. Представляете, насколько реальную угрозу и повышенную опасность несет такой водитель? А он рассуждает так: ну ничего страшного, даже если и обнаружится подделка — оштрафуют, а уголовная ответственность — на тех, кто изготовил фальшивки, — пояснил парламентарий «Известиям».

По его словам, законодательство сегодня слишком лояльно и к тем, кто занимается подделкой, и к тем, кто ею пользуется.

Согласно ч. 5 ст. 327 УК РФ, виновные в изготовлении фальшивок наказываются ограничением или лишением свободы на срок до двух лет , либо принудительными работами на период до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев. Использование такого документа по этой статье наказывается штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 480, либо исправительными — на период до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.

Также для горе-водителей предусмотрена ст. 12.7 КоАП РФ («Управление транспортным средством гражданином, не имеющим права управления транспортным средством») — им грозит штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей . Если же будет пойман водитель, лишенный права управления транспортным средством, то его могут оштрафовать на 30 тыс. рублей, также ему грозит административный арест на 15 суток и обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

— Тем временем подобные сайты множатся, увеличивая количество потенциальных убийц на дорогах. По сути, у всех на виду идет торговля противозаконным товаром и рекламируется способ, как нарушить закон, а преступники особо и не скрываются, так как официальных оснований для блокировки этих сайтов нет. Ни под одни параметры запрещенной информации они не попадают: ни экстремисты, ни фейкньюс, ни группы смерти — хотя по факту, очевидно, они именно таковыми и являются , — убежден Анатолий Выборный.

Не тебе водить Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Известия» направили запрос в Генпрокуратуру с просьбой прокомментировать запрос депутата, а также в Роскомнадзор, который занимается блокировкой интернет-ресурсов после обращения правоохранительных органов.

Актуальная проблема

Проблема массовой подделки документов, в том числе водительских прав, существует в России давно. Как сообщали ранее «Известия», ее пик пришелся на 2017 год, когда было выявлено более 36 тыс. преступлений, связанных с подделкой документов или их использованием . Тогда по наиболее тяжкому составу преступления, предусмотренному ст. 327 УК РФ, правоохранители задержали 16,8 тыс. человек.

По мнению экспертов, проблема подделки остается актуальной.

— Причина в том, что большинство граждан, которые используют поддельные водительские удостоверения, не всегда отдают себе отчет в степени ответственности. Это происходит или из-за недостаточного образования, или отсутствия жизненного опыта . Когда эти фальшивки выявляются, то автоматически заводится уголовное дело, так как это преступление с использованием заведомо подложных документов, — пояснил «Известиям» глава благотворительной организации «Право и порядок», подполковник запаса МВД России Олег Иванников.

Однако, по его словам, практику возбуждения таких уголовных дел нельзя назвать распространенной, так как не каждый способен распознать подделку. В то же время, подчеркнул эксперт, внесение таких «водительских прав» в официальные базы ни хакерами, ни мошенниками невозможно, потому что эти базы имеют очень хорошую защиту , а преступники рано или поздно попадутся.

Не тебе водить Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Удостоверения-пустышки существуют, но до первой качественной проверки, — подчеркнул эксперт.

Автоюрист Сергей Радько считает, что ужесточение законодательства решит проблему лишь отчасти.

— Ни для кого не секрет, что все документы, включая автомобильные права, продаются и покупаются. Лично я не уверен, что только ужесточение наказания на эту ситуацию повлияет. Ну, можно, конечно, сделать три-пять лет лишения свободы, — заявил «Известиям» эксперт.

По его мнению, причина, по которой граждане идут на этот шаг, — хлопоты при получении официальных прав. При обучении в автошколе документ обойдется дороже, чем предлагают мошенники.