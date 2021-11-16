Не тебе водить: в ГД прорабатывают увеличение штрафов за подделку прав
В Госдуме прорабатывают вопрос об ужесточении наказания за подделку водительских прав, а также о расширении полномочий Генеральной прокуратуры по блокировке интернет-ресурсов, ведущих продажу этих документов. Как выяснили «Известия», на эту проблему обратил внимание зампред комитета ГД по безопасности Анатолий Выборный. В своем обращении в Генпрокуратуру он отметил относительно невысокое наказание за подделку прав, а также большое количество сайтов, на которых размещена информация о возможности их купить. Эксперты считают, что россияне пользуются поддельными удостоверениями, так как не боятся существующей ответственности.
Реальная угроза
По информации «Известий», зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный направил обращение в адрес первого заместителя генпрокурора РФ Анатолия Разинкина. В нем он сообщает о восьми интернет-сайтах, на которых сегодня ведется незаконная продажа водительских прав. Владельцы ресурсов предлагают россиянам не тратить время на официальную сдачу экзаменов в ГИБДД, прохождение медосмотра, а просто заплатить им деньги и получить готовые документы уже через несколько дней.
— Прошу вас отразить позицию в отношении необходимости расширения полномочий Генпрокуратуры РФ по блокировке вышеуказанной информации, а также в отношении необходимости ужесточения уголовной ответственности за преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 327 УК РФ, — говорится в тексте запроса депутата, который имеется в распоряжении редакции.
Как пояснил Анатолий Выборный «Известиям», поводом написать в Генпрокуратуру стали обращения к нему граждан, которые в интернете обнаружили сайты, где предлагается за 25 тыс. рублей купить водительские права.
— Мошенники обещают, что человек может, не обучаясь, просто сесть за руль и с этим поддельным водительским удостоверением разъезжать по дорогам. Представляете, насколько реальную угрозу и повышенную опасность несет такой водитель? А он рассуждает так: ну ничего страшного, даже если и обнаружится подделка — оштрафуют, а уголовная ответственность — на тех, кто изготовил фальшивки, — пояснил парламентарий «Известиям».
По его словам, законодательство сегодня слишком лояльно и к тем, кто занимается подделкой, и к тем, кто ею пользуется.
Согласно ч. 5 ст. 327 УК РФ, виновные в изготовлении фальшивок наказываются ограничением или лишением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на период до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев. Использование такого документа по этой статье наказывается штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 480, либо исправительными — на период до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.
Также для горе-водителей предусмотрена ст. 12.7 КоАП РФ («Управление транспортным средством гражданином, не имеющим права управления транспортным средством») — им грозит штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Если же будет пойман водитель, лишенный права управления транспортным средством, то его могут оштрафовать на 30 тыс. рублей, также ему грозит административный арест на 15 суток и обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.
— Тем временем подобные сайты множатся, увеличивая количество потенциальных убийц на дорогах. По сути, у всех на виду идет торговля противозаконным товаром и рекламируется способ, как нарушить закон, а преступники особо и не скрываются, так как официальных оснований для блокировки этих сайтов нет. Ни под одни параметры запрещенной информации они не попадают: ни экстремисты, ни фейкньюс, ни группы смерти — хотя по факту, очевидно, они именно таковыми и являются, — убежден Анатолий Выборный.
«Известия» направили запрос в Генпрокуратуру с просьбой прокомментировать запрос депутата, а также в Роскомнадзор, который занимается блокировкой интернет-ресурсов после обращения правоохранительных органов.
Актуальная проблема
Проблема массовой подделки документов, в том числе водительских прав, существует в России давно. Как сообщали ранее «Известия», ее пик пришелся на 2017 год, когда было выявлено более 36 тыс. преступлений, связанных с подделкой документов или их использованием. Тогда по наиболее тяжкому составу преступления, предусмотренному ст. 327 УК РФ, правоохранители задержали 16,8 тыс. человек.
По мнению экспертов, проблема подделки остается актуальной.
— Причина в том, что большинство граждан, которые используют поддельные водительские удостоверения, не всегда отдают себе отчет в степени ответственности. Это происходит или из-за недостаточного образования, или отсутствия жизненного опыта. Когда эти фальшивки выявляются, то автоматически заводится уголовное дело, так как это преступление с использованием заведомо подложных документов, — пояснил «Известиям» глава благотворительной организации «Право и порядок», подполковник запаса МВД России Олег Иванников.
Однако, по его словам, практику возбуждения таких уголовных дел нельзя назвать распространенной, так как не каждый способен распознать подделку. В то же время, подчеркнул эксперт, внесение таких «водительских прав» в официальные базы ни хакерами, ни мошенниками невозможно, потому что эти базы имеют очень хорошую защиту, а преступники рано или поздно попадутся.
— Удостоверения-пустышки существуют, но до первой качественной проверки, — подчеркнул эксперт.
Автоюрист Сергей Радько считает, что ужесточение законодательства решит проблему лишь отчасти.
— Ни для кого не секрет, что все документы, включая автомобильные права, продаются и покупаются. Лично я не уверен, что только ужесточение наказания на эту ситуацию повлияет. Ну, можно, конечно, сделать три-пять лет лишения свободы, — заявил «Известиям» эксперт.
По его мнению, причина, по которой граждане идут на этот шаг, — хлопоты при получении официальных прав. При обучении в автошколе документ обойдется дороже, чем предлагают мошенники.