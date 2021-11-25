Минздрав России разработал новые правила получения водительских справок. По этому документу предполагается определять группу риска водителей с клиническими признаками наркологических расстройств. При этом в обширном списке нет ни одного признака, специфического для употребления психоактивных веществ, за исключением следов от инъекций. Это означает, что на дорогостоящее лабораторное исследование может быть направлен практически любой претендент на получение водительского удостоверения.

Два года назад, в 2019-м, была предпринята попытка ввести «универсальный» лабораторный тест на злоупотребление алкоголем — углевод-дефицитный трансферрин (УДТ). Однако недостаточная чувствительность и специфичность теста ограничивали его ценность для индивидуальных экспертных оценок, а высокая стоимость вызвала активный протест водителей, которым пришлось бы оплачивать исследование. Было совершенно очевидно, что интерес в этом случае есть только у лабораторий, получающих через пациентов широкие возможности финансирования.

Новый проект закона, отказавшись от УДТ, расширил лабораторную диагностику на весь спектр нелегальных наркотиков и создал условия для неоправданного направления на химико-токсикологическое исследование любого претендента.

Стоимость исследования на наркотики может варьироваться от 1 до 5 тыс. рублей в зависимости от количества заявленных к выявлению веществ. Поскольку речь идет о скрининге, нет сомнений в том, что анализы будут стоить несколько тысяч рублей. Специальные тесты, выявляющие антитела к запрещенным веществам и повышающие надежность исследования, могут стоить до 20 тыс. рублей.

В местных бюджетах нет таких средств, платить придется самим обследуемым. Единственным выгодоприобретателем остаются лаборатории, которые и без того в нынешний период имеют небывалые доходы.

Кроме того, следует понимать, что лабораторная диагностика часто не успевает за производством новых синтетических наркотиков, и тогда мы получаем ложно отрицательные результаты. Добавьте к этому то, что экспресс-методы на основные наркотики в реальности улавливают следы в течение суток-двух. То есть на третий день после употребления анализ будет отрицательным. Кто будет употреблять наркотик за два дня до медицинского освидетельствования? При этом в 10-20% случаях возможны ложноположительные результаты.

Анализ мочи можно принести с собой и подменить его не трудно.

Внешний осмотр тоже мало информативен: современные наркотики часто принимаются вовнутрь или через дыхательные пути.

Конечно, человек, управляющий автотранспортом под воздействием психоактивных веществ, представляет серьезную опасность для окружающих. Современные синтетические наркотики (катиноны или каннабиноиды), обладают выраженным психотическим действием и радикально меняют восприятие действительности. Но у нас нет достоверной статистики о том, сколько ДТП происходит по вине водителей, находящихся под воздействием наркотических веществ. По алкоголю сведения значительно более полные. Другими словами, мы пытаемся решить проблему, объем и содержание которой плохо представляем.

Мне кажется, что, прежде чем вводить новые правила, нужно сначала изучить проблему и представить данные, затем обсудить возможные пути решения в профессиональном сообществе. После этого провести пилотное исследование в отдельном регионе, за счет бюджетных средств, чтобы избежать конфликта интересов. И только после экспертных оценок распространять эту практику на всю страну. Если же окажется, что затраты несопоставимы с результатами, придется вновь возвращаться к обсуждению.

Автор — директор Центра по лечению наркотической и алкогольной зависимости

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