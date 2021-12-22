Умелые ручки: как завести в мороз машину
Как минимизировать проблемы с эксплуатацией автомобиля в холодное время года? Почему следует с осторожностью относится к аэрозольным эфиросодержащим составам типа «Быстрый старт»? В чем опасность попыток заводить двигатель с «толкача»? Эксперты-автомобилисты дали «Известиям» ответы на все эти вопросы.
Что делать, если двигатель не запускается
Согласно требованиям ГОСТ Р54120-2010, для бензиновых двигателей температура холодного пуска составляет минус 20 по Цельсию, рассказывает руководитель Центра испытаний ФГУП «НАМИ» Денис Загарин. Для дизельных двигателей с камерой в поршне и турбонаддувом, при степени сжатия не ниже 15, температура холодного пуска – минус 10. Иногда таких показателей бывает недостаточно и автовладелец вынужден искать различные пути облегчения пускам.
В ход идут такие устройства, как автономные подогреватели, специальные термосы, встраиваемые в систему охлаждения двигателя, сигнализации с дистанционным либо программируемым запуском, утепление двигателя и подкапотного пространства специальными материалами и ряд других. Немаловажным фактором успешного запуска двигателя и эксплуатации автомобиля в целом является его техническое состояние.
— Полностью исправная машина должна заводиться без особого труда, — говорит президент Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич. — Для этого перед сильными морозами нужно проводить диагностику и устранять неисправности: проверить исправность аккумуляторной батареи (плотность электролита, емкость батареи), при необходимости зарядить, заменить ее. В бензиновых двигателях может помочь замена свеч зажигания, высоковольтных проводов, если долго не менялись.
Кроме того, в мороз лучше заправляться более высокооктановым бензином, в пределах допустимой нормы, и это тоже может помочь при «замороженном» запуске. И обязательно заполнять полный бак, для исключения образования конденсата.
— При запуске двигателя в сильный мороз не стоит пытаться завести машину с одного раза, — говорит Олег Мыслевич. — Следует прокрутить 3-4 оборота, подождать 10 секунд. Затем сделать вторую попытку и т. д. Такой прием даст возможность немного «разогреть» масло в двигателе и трансмиссии и облегчить работу стартеру. В машинах с механической коробкой передач при запуске лучше выжать сцепление, так стартер будет крутить только двигатель, и это облегчит его работу.
Денис Загарин советует применять нагрев двигателя от стороннего источника, что часто практикуется в дальневосточных регионах нашей страны. При худшем раскладе можно попробовать еще раз запуститься собственным стартером, предварительно заменив батарею на заряженную и подогретую. С осторожностью следует относится к аэрозольным эфиросодержащим составам «Быстрый старт» и уж точно на большом морозе не рекомендуется заводить двигатель с «толкача», предупреждают в «НАМИ». Именно в этом случае двигатель может заклинить.
Особняком в России стоит проблема запуска в крепкие морозы дизельных двигателей. Кроме диагностики, замены топливного фильтра и тому подобных действий Олег Мыслевич советует слдующий порядок действий:
- добавить в дизтопливо дополнительно гель для предотвращения кристаллизации;
- приобрести на АЗС специальный аэрозоль для быстрого пуска дизельных двигателей и в сильный мороз использовать его для облегчения пуска;
- при возможности установить электрообогреватель двигателя.
Стоит ли затыкать тряпкой выхлопную трубу
Автоэксперты подчеркивают, что заводить машину при помощи буксировки можно только в исключительных случаях, если вы на 100% уверены в исправности машины и полагаете, что не заводится она только из-за слабого аккумулятора. В других случаях можно лишь усугубить проблему, предупреждают эксперты. Если есть возможность, желательно найти теплый гараж или СТО и отогреть автомобиль, а затем разбираться в причинах. При этом дизель Олег Мыслевич заводить буксировкой не рекомендует в принципе.
Не менее полезно будет и утеплить подкапотное пространство (для этого продаются специальные одеяла) — это поможет двигателю сохранять тепло и быстрее нагреваться. Когда-то было принято и закрывать выхлопную трубу своеобразным «кляпом» — свернутой тряпкой, предотвращавшей попадание холодного воздуха. «Главное не забыть ее с утра вынуть, перед тем как заводить», — говорит Олег Мыслевич.
Доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» МАДИ Лев Зиманов замечает, что если в очень холодную погоду аккумуляторная батарея стояла непосредственно в автомобиле, то перед запуском необходимо, чтобы она «сама разогрелась». Для этого нужно до запуска двигателя включить зажигание и, например, габаритные огни на 30-40 секунд, советует Зиманов.
— Низкие температуры могут привести и к другим неприятностям, — говорит Лев Зиманов. — Например, если система охлаждения была заполнена некачественной охлаждающей жидкостью, то при ее замерзании будет нарушена циркуляция, что может привести к перегреву двигателя или даже его разрушению. Сильные морозы также могут привести к загустению трансмиссионного масла, что затрудняет трогание с места. В этом случае не стоит сразу нагружать ведущий мост и коробку передач. Лучше проехать небольшое расстояние на 1-2 передаче, чтобы разогреть загустевшее масло.
И еще один полезный совет по подготовке авто утреннему старту. Надо помнить, что на холостом ходу аккумуляторная батарея не заряжается. Поэтому полезно заблаговременно проехать метров 300 вокруг дома или по двору, рекомендуют автоспециалисты.