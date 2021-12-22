Умелые ручки: как завести в мороз машину

Как минимизировать проблемы с эксплуатацией автомобиля в холодное время года? Почему следует с осторожностью относится к аэрозольным эфиросодержащим составам типа «Быстрый старт»? В чем опасность попыток заводить двигатель с «толкача»? Эксперты-автомобилисты дали «Известиям» ответы на все эти вопросы.

Что делать, если двигатель не запускается

Согласно требованиям ГОСТ Р54120-2010, для бензиновых двигателей температура холодного пуска составляет минус 20 по Цельсию , рассказывает руководитель Центра испытаний ФГУП «НАМИ» Денис Загарин. Для дизельных двигателей с камерой в поршне и турбонаддувом, при степени сжатия не ниже 15, температура холодного пуска – минус 10. Иногда таких показателей бывает недостаточно и автовладелец вынужден искать различные пути облегчения пускам.

В ход идут такие устройства, как автономные подогреватели, специальные термосы, встраиваемые в систему охлаждения двигателя, сигнализации с дистанционным либо программируемым запуском, утепление двигателя и подкапотного пространства специальными материалами и ряд других. Немаловажным фактором успешного запуска двигателя и эксплуатации автомобиля в целом является его техническое состояние.

— Полностью исправная машина должна заводиться без особого труда, — говорит президент Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич. — Для этого перед сильными морозами нужно проводить диагностику и устранять неисправности: проверить исправность аккумуляторной батареи (плотность электролита, емкость батареи), при необходимости зарядить, заменить ее. В бензиновых двигателях может помочь замена свеч зажигания, высоковольтных проводов, если долго не менялись.

Умелые ручки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Кроме того, в мороз лучше заправляться более высокооктановым бензином, в пределах допустимой нормы, и это тоже может помочь при «замороженном» запуске. И обязательно заполнять полный бак, для исключения образования конденсата.

— При запуске двигателя в сильный мороз не стоит пытаться завести машину с одного раза, — говорит Олег Мыслевич. — Следует прокрутить 3-4 оборота, подождать 10 секунд. Затем сделать вторую попытку и т. д. Такой прием даст возможность немного «разогреть» масло в двигателе и трансмиссии и облегчить работу стартеру. В машинах с механической коробкой передач при запуске лучше выжать сцепление, так стартер будет крутить только двигатель, и это облегчит его работу.

Денис Загарин советует применять нагрев двигателя от стороннего источника, что часто практикуется в дальневосточных регионах нашей страны. При худшем раскладе можно попробовать еще раз запуститься собственным стартером, предварительно заменив батарею на заряженную и подогретую. С осторожностью следует относится к аэрозольным эфиросодержащим составам «Быстрый старт» и уж точно на большом морозе не рекомендуется заводить двигатель с «толкача», предупреждают в «НАМИ». Именно в этом случае двигатель может заклинить.

Особняком в России стоит проблема запуска в крепкие морозы дизельных двигателей. Кроме диагностики, замены топливного фильтра и тому подобных действий Олег Мыслевич советует слдующий порядок действий:

добавить в дизтопливо дополнительно гель для предотвращения кристаллизации;

приобрести на АЗС специальный аэрозоль для быстрого пуска дизельных двигателей и в сильный мороз использовать его для облегчения пуска;

при возможности установить электрообогреватель двигателя.

Умелые ручки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Стоит ли затыкать тряпкой выхлопную трубу

Автоэксперты подчеркивают, что заводить машину при помощи буксировки можно только в исключительных случаях, если вы на 100% уверены в исправности машины и полагаете, что не заводится она только из-за слабого аккумулятора. В других случаях можно лишь усугубить проблему, предупреждают эксперты. Если есть возможность, желательно найти теплый гараж или СТО и отогреть автомобиль, а затем разбираться в причинах. При этом дизель Олег Мыслевич заводить буксировкой не рекомендует в принципе.

Не менее полезно будет и утеплить подкапотное пространство (для этого продаются специальные одеяла) — это поможет двигателю сохранять тепло и быстрее нагреваться. Когда-то было принято и закрывать выхлопную трубу своеобразным «кляпом» — свернутой тряпкой, предотвращавшей попадание холодного воздуха. «Главное не забыть ее с утра вынуть, перед тем как заводить», — говорит Олег Мыслевич.

Доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» МАДИ Лев Зиманов замечает, что если в очень холодную погоду аккумуляторная батарея стояла непосредственно в автомобиле, то перед запуском необходимо, чтобы она «сама разогрелась». Для этого нужно до запуска двигателя включить зажигание и, например, габаритные огни на 30-40 секунд, советует Зиманов.

Умелые ручки Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

— Низкие температуры могут привести и к другим неприятностям, — говорит Лев Зиманов. — Например, если система охлаждения была заполнена некачественной охлаждающей жидкостью, то при ее замерзании будет нарушена циркуляция, что может привести к перегреву двигателя или даже его разрушению. Сильные морозы также могут привести к загустению трансмиссионного масла, что затрудняет трогание с места. В этом случае не стоит сразу нагружать ведущий мост и коробку передач. Лучше проехать небольшое расстояние на 1-2 передаче, чтобы разогреть загустевшее масло.