Госдума приняла во II чтении законопроект об отмене обязательного ТО

Госдума во вторник, 21 декабря, приняла во II чтении поправки в законодательство об отмене обязательного технического осмотра для транспортных средств, принадлежащих физическим лицам.

В соответствии с документом, предлагается «отменить обязательное прохождение технического осмотра для легковых автомобилей и мототранспортных средств, принадлежащих на праве собственности физическим лицам и используемых ими исключительно в личных целях». При этом указанные лица вправе обращаться за проведением технического осмотра по собственному желанию.

Техосмотр остается обязательным для такси, автобусов и грузовиков.

В I чтении законопроект предполагал, что техосмотр останется обязательным, если транспортное средство ставится на учет впервые или в связи со сменой владельца.

Поправка ко II чтению смягчила эту норму. Диагностическую карту предлагалось не требовать для автомобилей и мотоциклов, с года изготовления которого прошло менее четырех лет.

Как отмечал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, такое решение облегчит жизнь многим автовладельцам. Речь идет примерно о 50 млн транспортных средств, приводит его слова пресс-служба Госдумы.

В ноябре правительство РФ поддержало законопроект «Единой России» об отмене обязательного техосмотра. Кабмин дал положительный отзыв на документ с учетом небольшой доработки.

Как отметил в беседе с «Известиями» первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал, принятие Госдумой в I чтении законопроекта об отмене техосмотра является ожидаемым решением, способным помочь миллионам водителей легкового автотранспорта. По словам эксперта, инициатива позволит экономить семейный бюджет и время граждан.