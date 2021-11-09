Бизнес оценил поддержку правительством проекта об отмене обязательного ТО

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал назвал принятие Госдумой в I чтении законопроекта об отмене обязательного техосмотра «ожидаемым решением, способным помочь миллионам водителей легкового автотранспорта».

«Это экономит семейный бюджет и время граждан, так как аварийность на дорогах в большей степени зависит не от технического состояния транспорта, а от соблюдения ПДД и учета погодных условий в то или иное время года», — сказал эксперт «Известиям» 9 ноября.

Сигал подчеркнул, что пассажирский транспорт по-прежнему обязан проходить процедуру ТО.

«Нужно понимать, что несмотря на то, что от обязательного техосмотра освобождаются «легковые автомобили и мототранспортные средства» граждан, все автобусы и другие городские транспортные средства, которые перевозят пассажиров, будут проходить техосмотр точно в срок. Для бизнеса это тоже возможность сосредоточить больше внимания на общественном транспорте», — сказал первый вице-президент «Опоры России».

В этот день правительство РФ поддержало законопроект «Единой России» об отмене обязательного техосмотра. Кабмин дал положительный отзыв на документ с учетом небольшой доработки.

Согласно законопроекту, легковые автомобили и мототранспортные средства будут освобождены от обязательного техосмотра. Речь идет только о личном транспорте. Проходить техосмотр необходимо будет при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

В кабмине же предложили дополнить документ поправками, приведя его в соответствие с Договором о Евразийском экономическом союзе. Ремарки касаются регламента Таможенного союза, в котором указывается, что проверка ТС в случае изменения конструкции производится «в форме предварительной технической экспертизы конструкции на предмет возможности» ее изменения и последующей проверки безопасности.

Партия «Единая Россия» в начале сентября выступила с предложением отменить обязательный техосмотр личного транспорта, сделав процедуру добровольной. Как отмечалось, при сборе предложений в народную программу партии было зафиксировано большое количество обращений по упрощению процедуры прохождения техосмотра для автомобилей и мотоциклов.