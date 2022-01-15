К зиме управятся: авторынку предрекли рост и непростые времена

Ассоциация европейского бизнеса ожидает в этом году в России рост продаж автомобилей. Тем не менее ситуация всё еще остается сложной. Когда дефицит автомобилей закончится и перестанут ли расти цены, выясняли «Известия».

Отложенный спрос из-за локдауна 2020-го определил развитие рынка и в 2021 году. Превышающая ожидания динамика продаж позволила Ассоциации европейского бизнеса обновить прогнозы по продажам на год: с 1 млн 632 тыс. машин до 1 млн 756 тыс. машин.

Лидеры и аутсайдеры

Осенью 2021 года дефицит компонентов стал серьезно влиять на рынок и даже неоднократно приводил к простоям автозаводов. Итоговая цифра продаж поэтому оказалась скромнее: 1 666 780 автомобилей, что на 4,3% больше, чем в 2020-м. В плюсе почти все ключевые марки, лидеры рынка «АвтоВАЗ», Kia и Hyundai показали небольшой рост в пределах 2–3%.

Опережают всех по динамике китайские бренды, запустившие новые модели на фоне дефицита и менее зависимые от поставок полупроводников. В итоге Haval закончил год на 12-м месте в общем зачете, продемонстрировав рост на 125% (39 126 штук). На 13-м месте с небольшим отрывом следует Chery: 37 118 машин (224%). Успехов добился и премиальный бренд Chery — Cheryexeed, 3756 автомобилей (+1562%). Ощутимое падение показали VW (–14%), УАЗ (–11%) и Nissan (–9%).

К зиме управятся Фото: ТАСС/Виталий Невар

В премиуме наблюдался почти повсеместный рост, лучшую динамику продемонстрировал Genesis — на 248%. Это произошло благодаря расширению модельного ряда, прежде всего за счет кроссоверов, и новой дилерской сети. Хотя в количественном выражении успехи молодого корейского бренда пока скромны: 4,5 тыс. машин. В минусе Lexus (–7%), хотя он по-прежнему входит в топ-3 премиальных марок, и Jaguar (–46%), который больше других страдал от проблем с поставками обновленных машин.

Дефицит полупроводников ощутили на себе все автопроизводители, но в разной степени.

«Каждый день что-то новое, какие-то поставки, наоборот, раньше срока идут, где-то что-то откладывается», — рассказал «Известиям» директор по маркетингу Дмитрий Данковский.

Например, Lada Vesta, ставшая самым популярным автомобилем на российском рынке в 2021 году (113 608 штук), меньше страдала от перебоев с поставками комплектующих, чем занявшая второе место Granta. Благодаря успехам логистики Toyota сумела продать больше RAV4 и Camry, чем в 2020-м, Renault смогла выйти в плюс с Duster и Arkana, а Skoda — с кроссовером Karoq. Более высокотехнологичный лифтбек Skoda Octavia, наоборот, покинул топ-25.

Каким цифрам верить

Даже небольшой рост российского рынка на фоне падения продаж на рынках ЕС выглядит позитивно. Однако независимый консультант по индустрии «Автомобили и транспорт» Сергей Бургазлиев считает, что в 2021 году удалось выйти в плюс прежде всего за счет низкой базы: из-за локдауна продажи машин практически были остановлены на несколько месяцев. Эксперт рекомендует ориентироваться на статистику регистраций новых машин.

Обычно цифры, которые предоставляют автопроизводители, превышают количество поставленных на учет автомобилей. С января по ноябрь 2021 года в России было зарегистрировано 1 350 548 новых машин, сообщает агентство «Автостат-инфо». Согласно статистике AEB, за тот же период было продано 1 439 045 машин. Так что пока разница составляет довольно внушительные 88,5 тыс. штук.

Поэтому прогнозы (АЕБ обещает рост на 3,3% , а «Рольф» даже до 5%) могут оказаться слишком оптимистичными.

Когда закончится дефицит

«В 2022 году рынок упадет, и, скорее всего, падение продаж будет ощутимым. Если не будет какой-то госпрограммы поддержки или сам «АвтоВАЗ» не начнет делать полупроводники. Проблему с микрочипами до середины, а может, и до конца лета решить не удастся. А если удастся, то эти компоненты поступят к поставщикам первого уровня в конце лета — начале осени, пойдут на завод где-то в октябре, а машину сделают в лучшем случае в середине ноября. И к началу зимы она только приедет на рынок» , — считает Бургазлиев.

По его словам, положение должно стать лучше в 2023–2024 годах. Но всё равно ежегодные продажи вряд ли превысят 1 млн 650 тыс.

Эксперты и игроки рынка также считают, что ситуация с дефицитом комплектующих и, как следствие, с нехваткой машин не будет решена в один момент.

« По моему мнению и согласно информации, которая у нас есть сейчас, ситуация на европейском рынке останется прежней ближайшие полгода, что, в свою очередь, повлияет на весь год. Остается надеяться, что к 2023 году ситуация станет полегче. Надо помнить, что проблема не только в этом, но и в целом в увеличении цен — на алюминий, что, в свою очередь, влияет на цены на производство в Китае, на транспорт и так далее », — рассказал «Известиям» председатель комитета автопроизводителей АЕБ доктор Томас Штэрцель.

«В мире инфляция очень высокая, существенно выше, чем многие прогнозировали. Мы максимально стараемся сдерживать рост цен», — рассказал управляющий директор компании «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев. В то же время он признал, что автопроизводитель не может диктовать дилерам рекомендованные цены.

Что будет с ценами

Помимо инфляции, рост цен подстегивает нехватка новых машин у дилеров. Согласно данным «Автостата», средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам 2021 года выросла на 20% и превысила 2 млн рублей. Эксперты отмечают, что столь резкий скачок показателя средневзвешенной цены в последний раз был в 2015 году.

«Мы ожидаем, что постепенное повышение цен на автомобили в 2022 году продолжится. Клиенты сейчас рассматривают покупку автомобиля как способ вложения денег. Зачастую автомобиль с пробегом сейчас можно продать дороже, чем он был куплен новым год или несколько лет назад, — рассказал «Известиям» Владимир Мирошников.

Управляющий директор брендов BMW, Mini и BMW Motorrad ГК АвтоDOM Сергей Плетнев также говорит о стабильно высоком спросе на автомобили.

«Доступность автомобилей на российском рынке на данный момент находится на самом низком уровне с 2020 года. Более того, улучшение ситуации возможно не ранее II квартала 2022 года. Таким образом, спрос на автомобили в РФ сохранится на уровне 2021 года, в то время как доступность останется низкой», — отметил Плетнев.

Уйдут в онлайн

Непрозрачное ценообразование у дилеров может подстегнуть интерес к онлайн-формату покупки автомобиля. Например, Hyundai позволяет приобрести таким образом автомобиль по рекомендованной розничной цене.

Дилер выдаст машину, но не сможет самовольно оснащать ее дополнительным оборудованием. Еще одна возможность сэкономить — кредитные программы автопроизводителей, которые также можно оформить в интернете. А установленная на автомобиле телематика позволит сэкономить на «киберкаско», цена на которое будет зависеть от пробега. По мнению Алексея Калицева, онлайн-продажи будут в дальнейшем отнимать долю от традиционных офлайн-продаж. Также продолжит расти и популярность таких альтернативных способов пользования автомобилем, как подписка. По подписке Hyundai планирует предлагать и свой новый электромобиль Ioniq 5.

К зиме управятся Фото: Global Look Press/Frederic Kern via www.imago-imag

Что касается сегмента электромобилей в целом, то его дальнейшее развитие тормозится отменой нулевой пошлины на ввоз в Россию подобных транспортных средств. Планы по локализации электромобилей в России пока лишены конкретики, а желающих немного. Kia и Hyundai, например, опровергли слухи о намерении локализовать свои новые электрические модели.

На чем будут ездить в 2022 году

«Объемы рынка на текущий момент определяются не спросом, а доступностью автомобилей: она ограничена как в массовом, так и в премиальном сегменте», — рассказал «Известиям» директор по развитию «Рольф» Владимир Мирошников. Между тем статистика говорит о росте популярности сегмента кроссоверов и внедорожников.

Самой популярной иномаркой в 2021-м стала Kia Rio, но более половины успеха этой модели обеспечил не седан, а псевдокроссовер X-Line. Внедорожный сегмент становится всё популярнее, в 2021 году его доля достигла 47,29%, по данным Ассоциации европейского бизнеса, и более 50%, по данным агентства «Автостат». Причем доля полноприводных версий с автоматической трансмиссией также растет.

К зиме управятся Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Самой продаваемой моделью остается Hyundai Creta, пока она вне конкуренции. Hyundai, решив стать лидером сегмента SUV, даже перераспределила производство на своем заводе в Санкт-Петербурге в пользу «Креты». На «Солярис», который остается входной моделью, приходится только 35% производства. Другие бренды также фокусируются на внедорожниках и кроссоверах. Infiniti, например, перестала поставлять на российский рынок купе и седаны. «Паркетники» Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro в течение года неоднократно попадали в топ-25 самых популярных моделей и имеют шанс улучшить позиции в этом году.

Впрочем, разнообразие сегмента SUV также сокращается: Haval, Geely и JAC отказались от устаревших моделей. Почти распродали запасы автомобилей Brilliance, Lifan, Foton Zotye. Кроме того, 2021 год станет последним в России для Honda.