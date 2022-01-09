Качественный рост: эксперты назвали самые надежные автомобили

Большинство россиян, как показывают многочисленные опросы, считает надежность главным критерием при выборе автомобиля. Соответствующие рейтинги, в которые входят марки самых разных ценовых категорий, ежегодно составляют эксперты рынка. На какие машины стоит обратить внимание в 2022-м — в материале «Известий».

Как Lexus стал самым надежным в 2021-м

Лидером рейтинга надежности, который составил по результатам прошедшего года американский журнал Consumer Reports, стал внедорожник Lexus. Автопроизводителям зачастую требуется несколько лет для того, чтобы скорректировать мелкие недостатки, поэтому проблемы могут возникнуть во время второго и даже третьего года выпуска новой модели, в связи с чем издание проводит ежегодные опросы потребителей, которые рассказывают о проблемах, возникающих у них с машиной за 12 месяцев. На основе этих данных удается предсказать надежность большинства моделей, которые будут выпускаться в 2022 году.

В опросе принимали участие более 300 тыс. американцев, владевших машинами 2000 – 2021 годов выпуска. Они сообщали о случаях неисправности в тормозах, двигателе, электронике, трансмиссии, подвеске, топливной и других системах. Учитывая полученные данные, машинам присвоили коэффициент надежности, который составил от 0 до 100 баллов.

Самым надежным оказался Lexus: он набрал 76 баллов. Что касается конкретной модели, то бесспорным лидером, набравшим 100 баллов, стал внедорожник Lexus GX 460. Продажи обновленной версии этой модели стартовали в России нынешней осенью. Модель оснащена 4,6-литровым двигателем V8, развивающим 296 л.с. Мотор работает вместе с 6-ступенчатым автоматом, постоянным полным приводом и 2-диапазонной раздаточной коробкой. Максимальная скорость автомобиля составляет 175 км/час. Цена на внедорожник начинается от 6 млн рублей.

Чем отличилась Toyota

В лидерах рейтинга Consumer Reports оказалась и Toyota: она получила 71 балл. А модели Toyota Highlander по результатам исследования присудили 86 баллов. Продажи модернизированной версии этого внедорожника начались в России чуть более двух месяцев назад. Самым главным новшеством стало появление в автомобиле системы Connected Services. Модуль со встроенной сим-картой позволяет контролировать и управлять некоторыми функциями машины удаленно при помощи смартфона. В России Highlander доступен с 3,5-литровым бензиновым двигателем V6, развивающим 249 л.с. Мотор работает вместе с 8-ступенчатой автоматом и полным приводом. Цена на кроссовер стартует от 4,1 млн рублей.

Качественный рост Фото: Global Look Press/Michael Brochstein

Из-за чего немцы выбрали Mercedes

Первое место в рейтинге TUV, немецкого оператора технического осмотра автомобилей, занял премиум-кроссовер Mercedes-Benz GLC. По данным компании, среди владельцев почти 9 млн автомобилей возрастом два-три года с проблемами столкнулся лишь 1,7%. И большинство из них волновали шумы в подвеске из-за износа переднего рычага. В России кроссовер выпускается с бензиновыми и дизельными 4-литровыми двигателями мощностью от 194 до 249 л.с. Есть также вариант с 390-сильным агрегатом V6, а версия AMG GLC 63 S доступна с 4-литровым двигателем V8 мощностью 510 л.с. Цены на этот автомобиль в России начинаются от 4,8 млн рублей.

Качественный рост Фото: Global Look Press/Uli Deck

Кто в России предпочтет Nissan

У российского онлайн-аукциона CarPrice в лидеры надежности вышел Nissan Qashqai второго поколения. Эксперты осмотрели и проанализировали состояние 2,6 тыс. автомобилей в возрасте до трех лет по 600 параметрам. Они отметили, что мощные автомобили, которые используют для более динамичной езды, быстрее изнашиваются, поэтому более сохранными оказываются небольшие семейные кроссоверы. Меньше всего технических неполадок обнаружилось у Nissan Qashqai, который в модификации для отечественного рынка выпускают на предприятии в Санкт-Петербурге. Он выпускается с 1,2-литровым 115-сильным турбомотором и с 2,0-литровым двигателем мощностью 144 л. с. Оба мотора могут работать как с механикой, так и с вариатором.

Качественный рост Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Чем россиян привлекает Hyundai

Моделью с самым надежным кузовом CarPrice признал кроссовер Hyundai Creta первого поколения. Автомобиль, который производился в Ленинградской области, набрал 3,55 балла из 5. Сейчас в России выпускается Hyundai Creta второго поколения, технически машина не изменилась. Она имеет атмосферные бензиновые моторы рабочим объемом 1,6 или 2,0 л, развивающие 123 или 149 л.с. соответственно. Для обоих моторов предусмотрены версии как с передним, так и с полным приводом. Цены стартуют от 1,3 млн рублей.

Чем удивил Renault

Британское издание What Car? признало хэтчбек Sandero самой надежной моделью среди компактных и недорогих машин. В России под брендом Renault продаются автомобили румынской марки Dacia. Сейчас Renault (Dacia) Sandero второго поколения можно купить за 870 тыс. рублей. К середине 2022-го на АвтоВАЗе в Тольятти ожидается выпуск модели третьего поколения. 1,6-литровые двигатели, развивающие 82, 102 и 113 л.с., могут работать с механикой, автоматом или вариатором.