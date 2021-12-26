Дело к замедлению: эксперты оценили, как изменятся цены в новом году

Сильнее всего в 2022 году могут подорожать автомобили, мебель, продукты питания и лекарства, а также услуги инфраструктурного сектора — такой прогноз «Известиям» дали ведущие аналитики крупнейших банков и рейтинговых агентств . При этом двузначных показателей темпов роста цен никто из экономистов всерьез не ждет: они сошлись во мнении, что пик инфляции был пройден в ноябре 2021 года и в дальнейшем она будет постепенно сокращаться — до 5–6% к декабрю 2022-го. Это превышает прогноз Минэкономразвития, которое ожидает возврата к 4%.

Цены и меры

2021 год прошел под эгидой борьбы с инфляцией. В самом его начале вступил в силу первый пакет регуляторных мер правительства по сдерживанию роста цен на социально значимые товары . В частности, были установлены предельные отпускные цены на сахар и подсолнечное масло, подорожавшие в декабре 2020-го в годовом выражении более чем на 70 и 23% соответственно.

Тогда были достигнуты соглашения о том, что цена сахара не должна превышать 36 рублей за 1 кг в опте и 46 рублей в рознице, продавать подсолнечное масло разрешалось не дороже 95 рублей за 1 л в опте и 110 рублей в рознице. Регулирование цен на сахар действовало до 1 июня, сроки соглашений по подсолнечному маслу истекли 1 октября. Кроме того, были введены тарифные квоты на экспорт пшеницы, ржи и ячменя.

Параллельно ЦБ перешел к ужесточению денежно-кредитной политики . В марте ключевая ставка была повышена (впервые с 2018 года) на 0,25 п. п. — до 4,5%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что единственный вариант, при котором ставка может быть снижена, — сокращение инфляции. В дальнейшем Банк России действовал еще более активно: например, на заседании 23 июля ставку подняли сразу на 1 п. п. — до 6,5%.

Дело к замедлению Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Однако побороть тренд на рост инфляции в России эти меры не помогли: если по итогам 2020 года она составила 4,9%, то в 2021-м продолжила увеличиваться и к октябрю достигла 8,14% . Как поясняли тогда в Минэкономразвития, основными причинами ускорения стало подорожание плодов и овощей, которое произошло из-за отставания по темпам уборки урожая, а также рост цен на мясную продукцию.

Такая ситуация потребовала новых мер реагирования от правительства. В ноябре глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев предложил комплекс дополнительных действий для сдерживания роста цен на продукты . Среди них — тарифные квоты на экспорт зерновых, организация прямого сбыта овощей от мелких производителей, а также льготы на импорт замороженной свинины и говядины. Президент Владимир Путин назвал инициативы здравыми и взвешенными.

По итогам ноября инфляция достигла пиковых 8,4%, поставив новый пятилетний рекорд . Минэкономразвития заявило, что темпы роста цен на продовольственные и непродовольственные товары снизились, а «основное давление на инфляцию оказала нетипичная для ноября ценовая динамика в сфере услуг (0,81% месяц к месяцу) на фоне удорожания услуг зарубежного туризма». Речь о предновогоднем скачке цен на поездки в Турцию.

Неудивительно, что на последнем заседании ЦБ, которое состоялось 17 декабря, регулятор снова резко поднял ключевую ставку на 1 п. п. — до 8,5% . При этом в релизе Банк России прямым текстом заявил, что если рост цен не остановится, то на ближайших заседаниях ключевая еще может подрасти.

Лидеры подорожания

По официальному прогнозу Минэкономразвития, к концу 2022 года инфляция замедлится до 4%. Однако гарантий этому нет . Так, первый вице-премьер Андрей Белоусов ранее допускал, что Россию ждет новая волна инфляции, связанная с продовольствием.

«Известия» спросили ведущих аналитиков банков и рейтинговых агентств о том, прогнозируют ли они двузначные показатели инфляции в будущем и какие товары подорожают сильнее всего.

Двузначных показателей годовой инфляции в течение 2022 года полностью исключить нельзя, отметил старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич. Динамика цен на продовольственные товары — а именно они выступают драйвером последнего ускорения инфляции — уже превысила 10,8% год к году. Определенность же в этом вопросе наступит в первом квартале, заявил эксперт. При этом лидерами роста цен могут стать административно регулируемые услуги инфраструктурного сектора (газ, электроэнергия, ЖКХ, транспорт), стоимость которых индексируется с учетом инфляции прошлого года , отметил он.

НРА двузначных показателей не ждет: согласно базовому прогнозу, энергичные действия ЦБ по ужесточению денежно-кредитной политики будут способствовать снижению инфляции до уровня 6% к осени 2022 года , пояснил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Однако повышенные темпы, скорее всего, будут наблюдаться в начале года, и мы можем увидеть цифры, близкие к 9%, полагает эксперт.

— Наибольшей инфляции будут подвержены лекарства, продукты питания, а также все товары, в которых используются природные ресурсы (мебель, предметы деревообработки, бензин). Также будут дорожать импортные товары за счет «завозной инфляции». Это в первую очередь бытовая техника, автомобили и средства коммуникации, — спрогнозировал Сергей Гришунин.

Дело к замедлению Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В целом с его ожиданиями согласился старший экономист «ВТБ Капитал» по России и СНГ Александр Исаков.

— По нашим прогнозам, выше цели будет инфляция цен на мясные изделия, продукты из зерна, автомобили, табачные изделия и мебель — в этих категориях в начале следующего года накопится относительно большой прирост цен , — заявил он.

При этом резкого всплеска инфляции Александр Исаков не ждет: она достигла пика в ноябре, когда рост потребительских цен составил 8,4%. А к концу 2022 года, по его мнению, темпы роста цен замедлятся до 5,4%.

Не прогнозируют двузначных цифр по инфляции и в Sber CIB. Главный экономист организации Антон Струченевский согласился, что, скорее всего, темпы роста цен в годовом выражении уже достигли пика в ноябре. В дальнейшем они будут снижаться, однако есть риски того, что по итогам всего года инфляция превысит 5%. При этом, по словам эксперта, проинфляционных факторов в 2022-м будет больше, чем дезинфляционных: это рост цен на продовольствие в мире, нарушения глобальных технологических цепочек, ограничения на миграцию, рост потребительского кредитования.

Превышение порога в 10% маловероятно при условии, что не будет кардинально новых шоков со стороны предложения, отметил директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов . На протяжении 2022 года, скорее всего, произойдет монотонное снижение инфляции в годовом выражении с уровней около 8% ближе к 5%, а при условии нормального урожая и ситуации на рынках продовольствия — ниже 5%, заявил он.

Наиболее пессимистичный прогноз по темпам роста цен на конец 2022 года дали в НКР. Старший управляющий директор агентства Александр Проклов сообщил, что пока динамика показателей не свидетельствует об ускорении роста потребительских цен, но проинфляционные риски сохраняются. Поэтому в декабре 2022 года НКР ждет инфляцию в 6%, резюмировал он.