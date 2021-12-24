Батонная стена: Минсельхоз спрогнозировал цены на хлеб и масло в феврале

К февралю пшеничная мука в рознице может подорожать на 3,7%, хлеб — на 2,1%, подсолнечное масло — на 2,2% относительно ноябрьских показателей . Об этом говорится в докладе Минсельхоза в правительство, с которым ознакомились «Известия». Хотя на мировых рынках цены на зерно и масличные семена падают, затраты изготовителей продолжают расти. Дорожают коммунальные услуги, логистика, упаковка и другие составляющие себестоимости продукции, уточнили «Известиям» в Минсельхозе. Если ситуация с коронавирусом не будет ухудшаться, то к весне следующего года инфляция начнет притормаживать, уверены экономисты.

Прогноз на повышение

Минсельхоз подготовил прогноз о том, как в ближайшие недели изменятся цены на продукты. Документ, с которым ознакомились «Известия», датирован 10 декабря, ведомство направило его в правительство. Из доклада следует, что стоит ожидать подорожания пшеничной муки, хлеба из нее, а также подсолнечного масла.

Расчеты ведомства показывают, что цены производителей на муку могут вырасти ко 2 февраля на 2,9% по отношению к ноябрю до 24,6 тыс. рублей/т. За это же время в рознице она, вероятно, подорожает на 3,7%, до 47,3 тыс. рублей/т, то есть до 47 рублей/кг. В итоге увеличится стоимость хлеба , ожидают в министерстве. Как отмечено в докладе, цена продукции у изготовителей вырастет на 1,9%, до 52,4 тыс. рублей/т. То есть буханка в 700 г обойдется почти в 37 рублей. Цена на хлеб может вырасти и в магазинах — на 2,1%, до 61,8 тыс. рублей/т. То есть стоимость буханки в магазине в феврале доберется до 43 рублей , следует из расчетов специалистов министерства.

Печным делом Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Минсельхоз уточнил в своих документах: на мировом рынке продолжают снижаться цены на пшеницу. Это происходит на фоне высоких темпов вывоза продукции из ЕС, повышения экспортной ставки пошлины в РФ, а также позитивных оценок урожая в Австралии и Аргентине. Хотя риск того, что цены начнут укрепляться, еще сохраняется, считают в ведомстве. В России в декабре стоимость пшеницы не растет, сказано в прогнозе. Цены производителей на муку и хлеб практически стабилизировались, хотя общий уровень стоимости высокий. Но это обусловлено затратами производителей, которые увеличиваются, сочли в Минсельхозе.

Также в министерстве полагают, что в ближайшее время в России будет дорожать подсолнечное масло . У производителей стоимость продукции вырастет к 26 января на 1% по отношению к ноябрю, до 93 тыс. рублей/т, в магазинах — на 2,2%, до 137,4 тыс. рублей/т, то есть 137,4 рубля/кг . Хотя стоимость семян подсолнечника за этот период снизится на 3,1%, до 34,9 тыс. рублей/т.

Страны — производители масла сделали оптимистичные прогнозы по изготовлению пальмового масла (Индонезия и Малайзия), соевого масла (КНР, США, Бразилия, Аргентина), подсолнечного масла (Россия, Украина, ЕС), указал Минсельхоз в прогнозе. Поэтому на мировом рынке снижаются цены на растительные масла . Обратной тенденции пока не ожидают.

Печным делом Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Zikri Maulana

На внутреннем рынке — цены стабилизируются, так как идет активная переработка семян нового урожая и увеличивается ставка экспортной пошлины: более чем на 40% в декабре по сравнению с ноябрем. Специалисты считают, что цена на маслосемена будет снижаться.

Взгляд со стороны

Цены производителей на муку, хлеб и подсолнечное масло стабилизировались либо близки к этому , подтвердили «Известиям» в пресс-службе Минсельхоза. В ведомстве добавили, что затраты изготовителей продолжают расти: дорожают коммунальные услуги, логистика, упаковка и другие составляющие себестоимости . Это будет оказывать негативное влияние на стоимость муки и хлеба плюс создаст предпосылки для незначительной коррекции цен на подсолнечное масло, заключили в министерстве.

«Известия» направили запросы в правительство и Минэкономразвития.

Мука и хлеб будут дорожать, сказал «Известиям» вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут, но это не связано с увеличением стоимости сырья: цена зерна стабильна и в перспективе, вероятно, будет снижаться. Эксперт подтвердил, что издержки производителей на транспорт, коммунальные услуги растут. Это и будет подталкивать цены в рознице вверх.

Точность прогноза Минсельхоза оценить сложно, сказал «Известиям» исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Он отметил, что на фоне рекордного урожая аграрии сдерживают продажи. Вероятно, это позволяет спекулятивно накрутить цены на сырье, предположил он.

Печным делом Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Как мы и предсказывали, экспортные цены на масло падают, остаток сырья очень высокий, на рынке уже образуется его профицит, — сказал Михаил Мальцев. — И поэтому нет никаких рыночных оснований для роста цен на подсолнечник, а значит, и на социально значимое подсолнечное масло.