Сыт будешь: регионы нашли способы снизить цены на продукты

Сдерживать рост цен на продовольствие планируется за счет компенсаций затрат на корм для крупного рогатого скота, ограничения торговых надбавок, проведения сельхозярмарок и увеличения посевных площадей . Об этом «Известиям» рассказали в администрациях российских регионов. В Минсельхозе сообщили о возможном запуске в следующем году нового федерального проекта по поддержке овощеводства, на ускоренное развитие отрасли дополнительно направят порядка 5 млрд рублей, а для компенсации средств на закупку кормов — 10 млрд . Вместе с тем инфляция продолжает расти опережающими темпами, свидетельствуют данные Росстата. В ноябре рост цен составил 8,4%, а продукты питания подорожали на 12%.

От ярмарок до маркетплейсов

В начале декабря президент Владимир Путин поручил правительству и руководству регионов увеличить объемы производства и повысить доступность основных продовольственных товаров на внутреннем рынке . Соответствующий доклад кабмин должен представить до 25 декабря. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе правительства, сейчас готовится перечень поручений кабмина для исполнения этого указания президента .

«Известия» направили запросы в пресс-службы правительств российских субъектов о планируемых мерах по сдерживанию цен на продовольствие. Из ответов следует, что тормозить рост стоимости продуктов планируют за счет частичной компенсации стоимости кормов и увеличения посевных площадей, ограничения торговых надбавок на социально значимые товары и проведения ярмарок сельхозпродукции.

Например, в Челябинской области рассказали, что из регионального бюджета дополнительно направили 300 млн рублей на закупку кормов хозяйствам, пострадавшим в этом году от засухи. Еще 200 млн они получат на приобретение семян . Частично возместить затраты на приобретение кормов для рогатого скота намерены и в Орловской области.

В Крыму назвали ярмарки «одним из действенных механизмов» по сдерживанию необоснованного роста цен на продовольствие . На сайте министерства промышленной политики республики размещается актуальная информация о рекомендуемых ценах, а также об акциях торговых сетей, отметили в ведомстве. Кроме того, власти предоставляют местным сельхозтоваропроизводителям льготные условия аренды торговых площадей и содействуют их поиску , проинформировали в минсельхозе Крыма.

В Курской области торговые сети снижают надбавку на социально значимые продукты питания, а некоторые из них ежедневно продают по несколько позиций вообще без наценки , заверили региональные власти. Население области, по словам чиновников, информируют о самых выгодных ценах на основные продукты питания.

Сыт будешь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В Чувашии разрабатывается отдельная дорожная карта по развитию картофелеводства . Помимо этого, планируется создать торгово-логистический центр, объединяющий сельскохозяйственный рынок, маркетплейсы и предприятия общественного питания.

Заммэра Москвы Владимир Ефимов сообщил «Известиям», что за январь-сентябрь 2021 года экспорт столичной продукции агропромышленного комплекса (АПК) вырос почти на 11% .

— Более 20 пищевых предприятий имеют статус промышленного комплекса и пользуются налоговыми льготами от города, также предприятиям доступны займы и субсидии, которые позволяют получить средства на решение производственных задач и компенсировать расходы. Всё это постоянно способствует росту производства, — сказал он.

Большинство опрошенных «Известиями» регионов заявили об отсутствии угрозы дефицита продовольствия и планах по существенному росту производства овощей, включая картофель, в следующем году.

Согласны последним данным Росстата, инфляция по итогам ноября в годовом выражении составила 8,4% . При этом отдельно на продовольственные товары она превысила двузначные значения — 10,81%, а на продукты питания — 12%. Больше всего подорожали мясо кур (+31%), яйца (+26,45%), плодоовощная продукция (+19,38%).

Свои приоритеты

В Минэкономразвития и Минпромторге с вопросами о росте цен порекомендовали обратиться в Минсельхоз. Там «Известия» заверили, что проводят планомерную работу по стимулированию увеличения производства продукции АПК и обеспечению стабильности на продовольственном рынке . Помимо уже применяемых квот и пошлин, планируется с января возобновить товарные интервенции (закупку зерна и сахара), ведется работа по расширению посевных площадей под основные сельхозкультуры и повышению их урожайности, увеличению продуктивности в животноводстве.

Например, для дальнейшего развития овощеводства и картофелеводства в следующем году будет запущен федеральный проект, который предусматривает «комплекс мероприятий, направленных как на увеличение производства, так и на организацию инфраструктуры хранения и реализации овощей и картофеля» , уточнили в министерстве. В целом на ускоренное развитие овощеводческой отрасли в 2022 году планируется дополнительно направить порядка 5 млрд рублей, добавили в ведомстве. Для животноводов предусмотрят новую меру господдержки по возмещению части затрат на приобретение кормов. На это в следующем году направят 10 млрд рублей , уточнили в Минсельхозе.

«Известия» запросили крупнейших ритейлеров о возможных издержках в случае дополнительных мер по стабилизации цен на продукты питания. В Metro не видят «рисков специфических дополнительных издержек для торговли», сообщили в его пресс-службе.

Эксперты полагают, что региональные меры, учитывающие местную специфику, могут быть более эффективными . В качестве дополнительной поддержки целесообразно субсидировать перевозки продовольствия, а также договариваться с другими субъектами на целевые посевные площади, считает советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР) Елена Разумова.

Сыт будешь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Важно обеспечить не только ценовую, но и территориальную доступность продуктов , подчеркнула в свою очередь руководитель Института развития предпринимательства и экономики Наталья Назарова. Она отметила: « Совсем недавно, например, мы наблюдали серьезный кризис доступности продовольствия в дальневосточных регионах России , где торговых площадей в разы меньше, а цены в разы выше, чем в европейской России».

Согласно осеннему исследованию института, с подобным кризисом могут столкнуться отдельные районы еще семи регионов страны (Липецкой, Калужской, Рязанской, Тульской, Владимирской, Тверской и Ленинградской областей), в которых возникла напряженность с доступностью магазинов : от 15% до 31% торговых точек закрылись. После ухода конкурентов доля торговых сетей (каждой сетевой компании) выросла до 25% или стала близка к ней, а при достижении этого предела закон «О торговле» запрещает им арендовать новые площади и расширяться.

— Казалось бы, рынок должен самостоятельно сбалансироваться, а вместо ушедших бизнесов прийти новые игроки. Но по нашим наблюдениям, этого так и не случилось , — пояснила эксперт.