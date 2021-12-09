Предпраздничный рост: В России могут увеличиться цены перед Новым годом

К Новому году в России цены на ряд товаров вырастут на 3 – 7% — такой прогноз дали специалисты университета «Синергия». Причин тому много: от длящейся второй год пандемии Covid-19 до традиционного повышенного спроса перед зимними праздниками. В том, какие факторы влияют на рост цен и как можно сэкономить деньги в пору предпраздничных закупок, разбирались «Известия».

Почему растут цены

К Новому году в России вырастут цены на ряд товаров на 3 – 7%. В первую очередь речь идет о продуктах питания — мясе, рыбе, молочной продукции, яйцах, овощах и фруктах, сладостях и алкоголе. Кроме того, могут подскочить цены на самые востребованные подарки — парфюмерию, косметику и ювелирные изделия.

Как объясняет кандидат экономических наук, завкафедрой коммерции и торгового дела университета «Синергия» Галина Чернухина, к увеличению наценок приводит повышенный предновогодний спрос.

— С точки зрения ценообразования рынок ориентируется на экономические показатели. Ситуация с ростом цен — общемировой тренд. Во многих странах были аномальные погодные условия: засуха, ливни. Потому в 2022 – 2021 годах был зафиксирован рекордный рост цен на продукты — овощи, мясо и сахар. По информации Банка России, по итогам 2021 года инфляция в стране вырастет до 7,9% вместо ожидаемых 6,2%, — рассказывает она «Известиям».

При этом, по словам эксперта, цены в магазинах показывают даже больший рост по сравнению с инфляцией. В 2022 году стоимость продуктов в России может существенно вырасти, поскольку рынок продовольствия сильно подвержен влиянию множества факторов — мировых цен, погоды и сокращения урожая.

— Неурожай был не только в России, но и в странах-экспортерах. Спрос большой, а предложение ограничено. Такое сочетание всегда увеличивает рост стоимости. Неблагоприятная ситуация в этом году может продолжить влиять на цены на продовольственные товары и усилить инерцию инфляции в следующем, — отмечает экономист.

В то же время, добавляет эксперт, стоимость популярных непродовольственных товаров в России будет повышаться постепенно. Это в том числе касается, табачных изделий и алкоголя, цена которых в 2021 году выросла в среднем на 20%. В следующем году, по словам кандидата экономических наук, темпы подорожания не будут такими же быстрыми.

— Доля налогов в пачке легальных сигарет составляет около 66%. В 2022 году акцизы вырастут на уровень инфляции. Соответственно, повысится и единая стоимость, — говорит Чернухина.

Кроме того, по ее утверждению, в следующем году могут вырасти цены на смартфоны и игровые устройства. К причинам подорожания техники можно отнести нехватку комплектующих, в частности микрочипов, а также проблемы логистики, которые можно наблюдать по всему миру из-за пандемии.

Что подорожает и насколько

По подсчетам Росстата, в прошлом году на новогодний стол россияне потратили 7 тыс. рублей. По другим данным, эта цифра выше официальной и составляет 10 – 11 тыс. рублей, говорит в беседе с «Известиями» генеральный директор ООО «Главторг» Карен Налбандян.

— Ежегодно эти траты становятся больше примерно на 5 – 7%. Новогодний стол — это не то, на чем принято экономить в России, даже если в обычной жизни придется сократить другие расходы, — отмечает эксперт. — В декабре резко растет спрос на традиционный «набор для оливье», мандарины и сладкие подарки. За несколько дней до Нового года резко дорожают мясо, птица, свежие грибы, зелень — то, что точно купят.

По словам собеседника портала, в выигрыше окажутся крупные и не очень ритейлеры, мелкооптовые компании, дистрибьюторы по принципу «чем дальше от конечного покупателя в цепочке поставок, тем ниже выгода от приближающихся праздников». Ничего кардинально нового в подорожании шоколада и мандаринов и других праздничных продуктов нет: здесь главенствует закон спроса и предложения. В дальнейшем, когда схлынет волна спроса, ритейлеры оценят состояние складов и теоретически могут снизить цены, считает эксперт.

В то же время основатель и генеральный директор компании XWAY Антон Ларин связывает повышение цен с последствиями пандемии, валютным курсом, трудовым кризисом и трудностями с доставкой, которые вынуждают производителей и предпринимателей увеличивать стоимость продукции.

По мнению эксперта, сильнее всего в ближайшем будущем будут дорожать продукты питания — их стоимость может вырасти на 7 – 8%. В меньшей степени будет дорожать одежда и обувь: до конца 2021 года стоит ожидать повышения цен на 3 – 4%. В таких категориях, как электроника, авто и бытовая техника, на которые продолжает влиять кризис полупроводников и дефицит запчастей, ожидается новый инфляционный виток до 5%.

— Увеличение цен в период праздников зачастую связано с логистической нагрузкой на площадки, селлерам также приходится пользоваться услугами других логистических компаний, — отмечает Антон Ларин.

В свою очередь кандидат исторических наук, профессор, публицист и член Ассоциации европейских исследований при РАН Виталий Тепикин указывает, что предновогодние скачки цен носят традиционный характер, поэтому в нынешнем году можно не сомневаться в общем подорожании импортных товаров, в том числе повседневного спроса. Однако у таких товаров обычно долгий оборот, а потому целесообразно воспользоваться выкладками на прилавках по старым ценам.

Впрочем, в плане подорожания товаров 2021 год отличает своя, уникальная специфика. Как объясняет кандидат экономических наук и доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников, нынешний год отличается мощной общемировой инфляцией, которая стала следствием в первую очередь политики властей США вкупе с пандемическими локдаунами.

— Первые заливают себя и мир эмиссионными долларами, вторые прерывают логистические цепочки. Вместе это уже привело к росту цен по всему миру двузначными темпами. Поэтому подорожание в России в этом году будет более ощутимым, чем в предыдущие, — заключает собеседник «Известий».

На какие уловки идут магазины

В преддверии новогодних праздников у людей создается впечатление реальной экономии. Многие маркетинговые ходы заставляют покупателя поверить в то, что цены в конкретном магазине ниже, чем в других, но это может оказаться обманом, говорит Галина Чернухина.

— Не секрет, что за несколько дней до распродаж многие магазины искусственно поднимают цены, а потом начинают активно сбывать товар со «скидками». Часто можно встретить цену, не понимая, отнимать ли от нее проценты или они уже вычтены. Потому на ценнике должны быть две цифры — полная стоимость вещи до распродажи и цена с учетом скидки. Так выгода будет сразу бросаться в глаза. Если внимательно проверять, то окажется, что многих товаров до начала «распродажи» просто не существовало, — отмечает собеседница «Известий».

Предпраздничный рост_5 Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Также она призывает обратить внимание на акции с получением подарка: при виде них лучше сразу узнать все условия, особенно прописанные в рекламном предложении мелким шрифтом. Стоит учесть, что по схеме «два по цене одного» зачастую продаются залежавшиеся изделия, от которых продавцу необходимо избавиться.

— Единственный способ не переплатить на распродаже — больше ходить по магазинам, сравнивая цены. Для того чтобы не попасться на маркетинговый ход, можно посоветовать подходить к покупке осознанно — до наступления дня распродаж провести мониторинг цен в магазинах на интересующие товары, — советует экономист.

Как выгодно закупиться к празднику

По утверждению генерального директора XWAY Антона Ларина, один из самых выгодных способов заказать подарки во время праздников — выбрать их на маркетплейсах. При этом лучше будет закупиться заранее: в период высокой загруженности доставка занимает больше времени, а значит, есть риск, что товар не успеют привезти к Новому году.

— Мониторьте разные каналы продаж: у селлеров на маркетплейсах есть так называемые товары-паровозы, на которые всегда устанавливается самое выгодное по цене предложение. На некоторых онлайн-площадках у продавца можно попросить скидку или промокод, — отмечает эксперт.

Предпраздничный рост_6 Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Кроме того, Ларин советует добавлять понравившиеся товары в корзину. К примеру, на AliExpress пользователям приходит пуш-уведомление о снижении цены. И, конечно, следует всегда читать отзывы, чтобы не разочароваться в покупке и не тратить время на ее возврат.

Что касается продуктов, доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников в беседе с «Известиями» рекомендует приобретать товары долгого хранения (алкоголь, шоколад, икру) заранее: ближе к празднику цены на них могут вырасти.

— Беда в том, что среднестатистический потребитель каждый год до декабря как будто бы не в курсе, что Новый год с его суматошной беготней обязательно наступит, и поэтому всегда все откладывает на самый конец. Однако в этом и есть часть очарования этого праздника, — говорит собеседник «Известий».