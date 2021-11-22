Конфетный период: производители сладостей поднимают цены к Новому году

Производители сладостей намерены повысить цены перед Новым годом: изготовители кондитерских изделий начали информировать розницу об этих планах. Один из крупнейших отечественных изготовителей конфет и шоколада «Акконд» разослал ритейлерам уведомление о подорожании продукции на 5–20% с 1 декабря. О росте цен на товар также заявили и другие лидеры рынка: бренды «Красный Октябрь», «Бабаевский», «Коркунов». Об этом «Известиям» рассказали в сети «Верный». «Пятерочка» и «Перекресток» также получают от кондитеров письма с просьбой повысить отпускные цены, сказали в X5 Group. Производители ссылаются на увеличение цен на ингредиенты и упаковку. В Минсельхозе подчеркнули: кондитеры работают в условиях значительного роста издержек.

Праздник к нам приходит

О том, что крупнейшие производители кондитерского рынка заявили о подорожании продукции, «Известиям» рассказали в сети «Верный». В начале ноября ритейлер получил письмо от изготовителя «Акконд»: компания намерена с 1 декабря увеличить ценник на различные товары от 4,7 до 20,5%. Поставщик объяснил повышение стоимости подорожанием сырья, упаковочных и горюче-смазочных материалов. В компании добавили, что пересмотр цен необходим для стабильной поставки продукции в сеть, рассказали в «Верном».

— Мы ежегодно получаем подобные письма в период повышенного спроса на сладости — перед Новым годом, — заметили в торговой сети. — Это говорит о том, что поставщики не упускают возможности воспользоваться кратковременной конъюнктурой рынка.

Конфетный период Фото: РИА Новости/Виктор Драчев

Пока повышение цен этой компанией находится на рассмотрении. Зато другим лидерам рынка отпускную стоимость продукции все же пересмотрели: в октябре бренды «Красный Октябрь», «Бабаевский» (входят в компанию «Объединенные кондитеры») и «Коркунов» повысили расценки на 6%. Это было второе повышение за год, весной 2021 года продукция подорожала на 6%, заметили в «Верном».

Поставщики объяснили повышение отпускных цен на кондитерские изделия ростом затрат на муку, сахар, жиры и другие составляющие, рассказали «Известиям» в X5 Group («Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»). Конкретных брендов в торговой сети не назвали.

— Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы изменение цен на полке проходило максимально комфортно для потребителей, в том числе демпфируем рост закупочных цен за счет экономии собственных затрат, — сказали в пресс-службе компании. — Поэтому увеличение цены на полке происходит меньшими темпами.

Уведомления о подорожании продукции от некоторых крупных поставщиков кондитерских изделий в октябре получили и в «Утконос онлайн», сказали «Известиям» в компании. Производители обосновали его ростом цен на логистику и сырье — сахар, патоку, какао и фундук. Торговая сеть приняла повышение, сказали там, не уточнив конкретные бренды.

«Известия» направили запрос в компании «Объединенные кондитеры», «Коркунов» и «Акконд».

Конфетный период Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Общие проблемы

Предприятия российской кондитерской промышленности сейчас работают в условиях значительного роста издержек, сказали «Известиям» в пресс-службе Минсельхоза.

— Это связано с удорожанием упаковки, сырья, электроэнергии, транспортных услуг и других составляющих себестоимости. При этом производители сдерживают резкий рост цен на свою продукцию, в том числе оптимизируя внутренние процессы и сокращая маржинальность, — отметили в ведомстве.

В Минсельхозе подчеркнули, что повышение отпускной стоимости кондитерских изделий не носит системного характера и затрагивает только отдельные предприятия и ассортиментные позиции. «Известия» направили запросы в правительство и Минпромторг.

Специалисты министерства уже отмечали сложную ценовую ситуацию в России и в мире. По итогам сентября 2021 года уровень продовольственной инфляции в нашей стране составил 9,2% к сентябрю прошлого года, сказано в ежемесячном докладе ведомства о ценовой ситуации от 1 ноября. В целом по миру ситуация хуже: по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в сентябре цены на продовольствие превысили уровень прошлого года на 32,8%.

Конфетный период Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Производители рассматривают вопрос подорожания продукции исключительно как крайнюю меру, сказали «Известиям» в ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд». Компании идут на нее только тогда, когда сдерживание роста себестоимости за счет собственной прибыли становится невозможным.

Риски для родителей будут не такими высокими, как может показаться. Как рассказали «Известиям» в Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ), малыши уже не просят сладости к Новому году, в качестве подарков им больше интересны гаджеты, игрушки, развлечения. Конфеты по-прежнему входят в традиционный подарок, который ребенок получает в детском саду, отметили в АИДТ. В организации подчеркнули, что все отрасли экономики сейчас подвержены повышению издержек, особенно в период повышенного спроса. Компании в такое время производят больший, чем обычно, объем продукции, а значит, затраты увеличиваются, сказали в АИДТ. В ассоциации уверены, что в сложившейся ситуации не приходится говорить исключительно о том, что компании хотят заработать на празднике.