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Познаются в еде: производитель шоколада Lindt пошел в суд после предупреждения ФАС

Компания намерена доказать, что производит товар единого качества для России и Европы
Фото: Global Look Press/MANUEL GEISSER
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Познаются в еде: производитель шоколада Lindt пошел в суд после предупреждения ФАС
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2020-10-26 16:25:43
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Lindt & Sprüngli обжалует в суде предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая в августе этого года возбудила дело против производителя шоколада. Об этом «Известиям» рассказали в ФАС. В декабре прошлого года служба посчитала, что Lindt в России по качеству отличается от шоколада, который продается под этим брендом в Европе. При этом информация на упаковке формирует у потребителя впечатление, что продукт, произведенный для нашей страны и для Запада, не отличается. Такая маркетинговая манипуляция смутила антимонопольную службу, она потребовала снять противоречие. Изготовитель пока не подчинился российскому регулятору и готов отстоять свои интересы в суде.

Традиции и качество

О том, что производитель шоколада и конфет Lindt ведет судебное разбирательство против ФАС, «Известиям» рассказали в антимонопольной службе. Дело находится в Арбитражном суде Москвы, добавили там. В службе уточнили, что компания обжалует предупреждение ФАС, выданное в декабре 2019 года по признакам нарушения закона о защите конкуренции.

В пресс-службе компании «Известиям» сказали, что ведут судебное разбирательство в рамках российского законодательства, отказавшись от дальнейших пояснений.

Познаются в еде
ФАС
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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По утверждению регулятора, Lindt & Sprüngli продает в России адаптированную для локального рынка продукцию. По итогам исследований выяснилось, что в отечественном и европейском шоколаде различалось содержание органических кислот, отмечала ФАС ранее в пресс-релизе. При этом на упаковке изготовитель использовал такие слова, как «стандарт», «традиции» и «качество». По мнению ФАС, они формируют у потребителя впечатление, что ему предлагают такой же товар, который производят и продают в странах Западной Европы. Но на практике получалось, что это не так, посчитал контролирующий орган. В ФАС сделали вывод, что поведение производителя негативно сказывается на конкуренции, ведь оно приводит к перераспределению спроса на рынке и к получению дополнительной выгоды.

Служба потребовала, чтобы компания устранила нарушение, и выдала предупреждение со сроком исполнения до 31 июля 2020 года. После того как компания не предоставила в ФАС информацию о его исполнении к назначенному сроку, в августе ведомство возбудило дело о возможном нарушении закона о защите конкуренции.

Познаются в еде
Шоколад Lindt
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

В антимонопольной службе уточнили «Известиям», что анализ товаров по ее запросу осуществлял Роспотребнадзор. Там на запрос газеты не ответили.

Единый подход

В компании Lindt & Sprüngli «Известиям» сказали, что поставляют в Россию такую же продукцию, как и в другие страны Европы и мира. Ее производят на четырех заводах: в Швейцарии, Франции, Германии и Италии. Изготовитель подчеркнул, что на фабриках компании нет специальных мощностей или отдельных технологических линий для выпуска продукции для России или какой-либо другой страны мира.

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— Для всех рецептур используют одинаковые ингредиенты единообразного качества. Продукция из одной и той же партии шоколада Lindt может реализовываться одновременно в России, Швейцарии, Германии, Франции и многих других странах, — уточнили в компании. — Маркировка может отличаться, но шоколад будет одинаковый.

Получив предупреждение от ФАС, Lindt провела независимое исследование образцов, которые были куплены в России и в пяти странах Западной Европы, сообщили в компании. Существенных различий физико-химических показателей у шоколада не было, утверждает производитель. Lindt предоставила в ФАС все необходимые сведения, и ее деятельность полностью соответствует антимонопольному законодательству, подчеркнули «Известиям» в пресс-службе компании.

Изготовитель шоколада имеет все шансы оспорить в суде предупреждение антимонопольного ведомства, считает руководитель практики защиты интеллектуальной собственности адвокатского бюро «Тонконог и партнеры» Анжелика Решетникова. Компании нужно будет представить достаточные доказательства, что различия физико-химических показателей образцов шоколада Lindt (одного наименования), который куплен в странах Западной Европы и в России, отсутствуют. Речь о независимом экспертном заключении.

Познаются в еде
шоколад
Фото: Depositphotos

Если выводы независимой экспертизы и ФАС будут разными, то суд назначит свою экспертизу, которая поставит точку в этом вопросе. Юрист отметила, что если компания проиграет в суде, то ей грозит максимальный штраф до 500 тыс. рублей.

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В таких ситуациях компании несут серьезные репутационные потери, сказал «Известиям» исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев. Ведь ФАС исподволь говорит потребителю: этот товар в России хуже, чем в Европе, считает эксперт. Хотя на деле всё может быть иначе — зарубежные компании, в том числе Lindt, ни разу не получали от Роспотребнадзора претензий к качеству товара, утверждает Алексей Поповичев.

По его словам, сформировать разные производственные линии для продукции на несколько рынков достаточно дорого. Неясно, почему изготовителю должно быть это выгодно.

В 2019 году ФАС также уличила компанию Henkel — производителя стиральных порошков Persil и Ariel — в двойных стандартах, выдав ему предписание. Правда, тогда оказалось, что качество товаров для отечественного рынка было более высоким, чем продукции для зарубежных рынков, напомнил эксперт.

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