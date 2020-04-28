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Сладости жизни: самоизоляция привела к резкому росту спроса на шоколад

Также за апрель втрое увеличились продажи чая и вдвое — число заказов на доставку кофе из ресторанов
Фото: Depositphotos
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Сладости жизни: самоизоляция привела к резкому росту спроса на шоколад
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2020-04-28 17:36:15
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В режиме самоизоляции россияне налегли на сладости. Как зафиксировали сразу несколько интернет-площадок, продажи шоколада и козинаков в апреле выросли сразу в три раза относительно средних значений 2019 года и прошедшего февраля. Среди новых привычек россиян — заказ кофе из ресторанов на дом и покупка фаст-фуда на всю семью. Диетологи предупреждают, что ближайшими последствиями таких пристрастий станет ожирение и дерматит.

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В режиме самоизоляции россияне начали больше радовать себя десертами и закусками. По данным Wildberries, в числе самых популярных сладостей у жителей России оказались кексы. По сравнению с февралем в первые три недели апреля этот товар стали покупать в три раза чаще. Трехкратный рост показали и продажи жидкой карамели и козинаков, двукратный — зефира и вафель. Не обошелся карантин и без шоколада.

С 1 по 20 апреля наибольшие темпы роста относительно средних показателей в период стабильного спроса в 2019 году показал шоколад — продажи выросли почти в 3,5 раза, — рассказала «Известиям» директор по развитию бизнеса в Ozon Елена Шульгина.

В период вынужденного домоседства люди стали в два раза чаще покупать и сладкие пакетированные соки, отметили в Wildberries.

Сладости жизни
десерт
Фото: Depositphotos

А по данным Ozon, продажи чая и растворимого кофе в апреле выросли в три раза относительно средних показателей прошлого года.

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— Рост продаж чая связан с тем, что люди пытаются укрепить этим напитком иммунитет. Кроме того, он ассоциируется с безопасностью и домашним уютом, — прокомментировал гендиректор российской ассоциации производителей чая и кофе «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

Что касается зернового кофе, по его словам, розничные продажи остаются пока без изменений. Эксперт объясняет это тем, что для России кофе — молодой напиток, и дома добиться вкусовых свойств, которые получается достичь при приготовлении капучино или латте в ресторанах, не получится. Поэтому россияне на карантине продолжают активно заказывать кофе в ресторанах.

Эксперты аналитического центра Delivery Club рассказали «Известиям», что доля заказов, в составе которых присутствовали кофейные напитки, за последний месяц выросла вдвое. Исследование проводилось с 29 марта по 24 апреля. Больше всего (46%) предпочитали заказывать капучино. Следующим по популярности стал классический американо — его покупали 28% пользователей. Латте оказался любимым напитком у 14% жителей. Оставшиеся 12% заказов распределялись между эспрессо, раф-кофе, макиато, холодным кофе и пр. Исследование также показало, что россияне, по-прежнему, заказывают кофе в утренние часы чаще, чем в другое время суток.

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Многие россияне в изоляции все чаще прибегают к заказам еды, отказываясь готовить самостоятельно. С 20 марта по 20 апреля продажи готовых блюд выросли в 2,5 раза относительно периода 15 февраля — 15 марта, рассказали «Известиям» в сервисе «СберМаркет».

По данным компании, больше всего вырос спрос на еду быстрого приготовления — почти в четыре раза. Замороженные полуфабрикаты в это время заказали 16 тыс. клиентов против 6 тыс. месяц назад.

Активно идет в ход и фастфуд. Среди фаворитов: бургеры с мясом, наггетсы и куриные ножки. Чек в ресторанах быстрой еды стал увеличиваться.

В среднем за последние два месяца количество позиций в заказе выросло на 19% вне зависимости от дня недели, — отметили в пресс-службе KFC.

Сладости жизни
бариста готовит кофе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Тенденцию к покупке фастфуда на всю семью подтвердили и в «Макдоналдс».

Заказы в обеденное время стали больше: если раньше заказывали на одного человека, то сейчас — на две-три персоны. Вероятнее всего это связано с тем, что вся семья вместе находится на самоизоляции, и они устраивают общие обеды, воспользовавшись доставкой, — рассказали в сервисе Delivery Club.

В сервисе также отметили, что, пользователи все чаще заказывают доставку готовой еды в будни, хотя прежде старались баловать себя ей лишь в выходные. То есть если раньше существенный рост количества заказов наблюдался в пятницу, субботу и воскресенье, то сейчас спрос в конце недели практически сравнялся со спросом в рабочие дни.

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Во время употребления вкусной пищи вырабатываются гормоны радости. Таким способом люди снимают стресс, подчеркнул врач-эндокринолог, нутрициолог Алексей Калинчев.

Потребление даже простых углеводов, добавленного сахара, если это составляет 5-10% от суточной калорийности, допустимо в рационе, считает диетолог Европейского медицинского центра Ольга Чекулаева. То же самое и с насыщенными жирами: они должны составлять не более 10% от суточной калорийности.

При этом снимать стресс способна не только еда, но и спорт, а в сложившихся условиях — домашние тренировки, напомнил Алексей Калинчев.

Впрочем, мало кого сейчас волнует физическая форма. По данным опроса проекта Дом Mail.ru о планах россиян после снятия режима самоизоляции, проведенного для «Известий», только 10% россиян после окончания карантина планируют пойти в спортзал.

Сладости жизни
кондитерские изделия
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Если люди продолжат в том же духе чрезмерно баловать себя сладким и жирным в условиях отсутствия занятий спортом, проблем не избежать, уверен Алексей Калинчев. Чрезмерное употребление насыщенных жиров и простых углеводов может привести к развитию избыточной массы тела и ожирения.

По данным телемедицинского сервиса «Доктор рядом», сейчас обращения к дерматологу составляют около 14% всех записей к врачам. Вынужденный домашний режим у многих пациентов негативно сказался на состоянии кожи. На фоне стресса и злоупотребления сладким обострились проблемы акне, розацеа, атопического дерматита.

У людей с проблемами ЖКТ, а также у склонных к акне именно кожа берет на себя роль выделительной функции, — рассказала врач-дерматолог сервиса «Доктор рядом» Виктория Балтзаке.

Альтернатива сладостям — фрукты и ягоды. В качестве перекуса можно использовать овощные палочки, вместо соков — воду с лимоном или зеленый чай, заключила Ольга Чекулаева.

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