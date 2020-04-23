Поделись продукцией своей: ритейлеры получат льготы за фудшеринг

Депутаты Госдумы до июля представят в правительство новую версию законопроекта о фудшеринге, рассказали «Известиям» в нижней палате парламента. В нем будет установлен предельный объем продуктов питания, которые производители и ритейлеры смогут направлять на благотворительность без налогообложения, — 15–30% от общего товарооборота. Первоначальную версию документа концептуально поддержало Минэкономразвития, безвозмездную передачу товаров приветствуют Минпромторг и Минсельхоз. Но Минфин дал отрицательное заключение, поскольку опасался «серых» схем списания продуктов.

Льгота на добро

До конца весенней сессии депутаты Госдумы представят в правительство новую версию законопроекта, предполагающего передачу продовольственных товаров в благотворительных целях без налогообложения. Об этом «Известиям» рассказал один из разработчиков законопроекта, депутат ГД Николай Валуев. Налоговые льготы будут распространяться на ритейлеров и производителей продуктов, уточнил он.

Первоначальную версию законопроекта концептуально поддержало Минэкономразвития, об этом говорится в письме ведомства в Минфин от 11 марта нынешнего года. Также в поддержку документа выступили межрегиональная экологическая общественная организация «ЭКА» и ассоциация в сфере экологии и защиты окружающей среды «Раздельный сбор» (копии писем в Минфин есть у «Известий»).

Как рассказал «Известиям» заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, Минпромторг поддерживает усилия, направленные на использование товаров с истекающим сроком годности. Они могут передаваться производителями и торговыми сетями на благотворительные цели, подчеркнул он.

В Минсельхозе также считают возможным использовать в благотворительных целях товары, которые соответствуют фитосанитарным и ветеринарным требованиям.

Однако Минфин подготовил проект отрицательного заключения правительства (копия есть у «Известий»). В документе говорится, что сейчас «отсутствует нормативно закрепленный порядок контроля безопасности и логистики обращения продовольственных товаров с истекающим сроком годности в благотворительных целях». Также подчеркивается риск того, что торговые сети начнут списывать большие партии годной продукции под предлогом благотворительности и передавать ее на продажу мелким сетям по заниженным ценам.

«Известия» направили запрос в Минфин.

В изначальной версии законопроекта предлагалось освободить от налогообложения (подоходного налога и НДС) все продовольственные товары, передаваемые безвозмездно в благотворительных целях, за исключением алкоголя, уточнил Николай Валуев.

— В новой версии документа предполагается установить предельную планку в 15–30% от общего объёма товаров, не облагаемых налогом, которые могут быть переданы безвозмездно, а также разработать минимальный перечень таких социально значимых продуктов. Кроме того, в дальнейшем должен появиться подзаконный акт, который определит порядок и способы передачи фудшеринговых товаров, чтобы избежать «серых схем» со стороны торговых сетей, — рассказал депутат.

По его словам, в минимальный перечень войдут такие товары, как молочная продукция, мука, крупы, картофель, сахар и соль, овощи, говядина, свинина, куры, рыба и т.д. Особенно важен законопроект в условиях кризиса, подчеркнул депутат.

— Сейчас необходима поддержка тем, кто может оказаться за чертой бедности. Поэтому законопроект о фудшеринге нужен как никогда. Если предприниматели готовы жертвовать — дайте им эту возможность, а не берите налоги. Президент уже отметил важность благотворительной деятельности при соблюдении баланса интересов бизнеса и самой благотворительности. Именно поэтому мы проработаем дополнения, — сказал Николай Валуев.

Выгода для всех

Если законопроект будет принят, он поможет обеспечить пропитание нуждающихся и бездомных — через специальные благотворительные фонды, а также позволит создать предпосылки для формирования культуры бережного отношения к продуктам, высказал мнение эксперт площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

— Он спасет от уничтожения часть продуктов, вполне пригодных для потребления, а людей, не имеющих средств на покупку еды, — от голода, — считает глава Союза потребителей Петр Шелищ.

Действительно, уничтожение продовольственных товаров выглядит кощунственно, отметил генеральный директор консалтинговой компании DNA Realty Антон Белых.

Также новая мера может благоприятно отразиться на экологии, поскольку уменьшит объем отходов, отметил Павел Склянчук. Кроме того, оптимизация расходов позволит уменьшать торговую наценку на продукты в магазинах, а товаропроизводители получат большую лояльность со стороны потребителей, которые будут знать о таких программах, считает эксперт.

Поскольку торговые сети уменьшат затраты на утилизацию продуктов, срок годности которых подходит к концу, ритейлеры смогут понижать цены на товары, согласен президент группы компаний «Живой кофе» Шай Грановский.

— Теоретически некоторые торговые сети смогут еще больше снижать цены на продукцию с истекающими сроками годности, предполагая, что часть продукции они отдадут без уплаты НДС, и учитывать это в общем товарообороте. Дополнительные скидки могут составить 10–20%, — спрогнозировал член генерального совета «Деловой России» Юрий Клюшенков.

Помимо уменьшения расходов на утилизацию продукции, торговые сети избавятся и от затрат, связанных с возвратом вышедших из срока годности товаров производителям, добавил председатель комитета по экономике МГО «Опора России» Алексей Каневский. Впрочем, по его мнению, появившаяся дополнительная маржа не приведет к заметному снижению цен на товары. Также эксперт высказал опасение, что у ритейлеров и производителей появятся дополнительные расходы на транспортировку товаров на благотворительные цели.

По словам руководителя благотворительного фонда «Фонд продовольствия «Русь» Юлии Назаровой, ежегодно организация передает в благотворительных целях 6 тыс. т продовольственных и непродовольственных товаров по всей России, занимаясь фудшерингом в промышленных форматах. Продукты в фонд направляют по договорам пожертвования крупные производители, причем при необходимости затраты на логистику берут на себя фонд или партнерские организации, поскольку крайне важно довезти продовольствие, соблюдая все необходимые требования, сказала она. По такой же схеме можно будет взаимодействовать с ритейлерами, считает эксперт.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) поддержали либерализацию законодательства. В организации считают, что такие инициативы заслуживают особого внимания в сложившейся сложной социально-экономической обстановке, сказал «Известиям» пресс-секретарь АКОРТ Илья Власенко.

Ранее «Известия» писали, что ритейлеры не успевают распродавать товары, которые были закуплены в марте в условиях повышенного спроса. Торговые сети вынуждены тратить дополнительные средства на уничтожение скоропортящихся продуктов. Допрасходы компаний за март составляют почти 1,4 млрд рублей.