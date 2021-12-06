Эксперт спрогнозировал подорожание ряда товаров к Новому году до 7%

Производители и ритейл прогнозируют увеличение стоимости ряда товаров, на которые в преддверии новогодних праздников увеличивается потребительский спрос, от 3 до 7% в зависимости от уровня существующих цен, потребспроса и наценки ритейла. Об этом рассказал «Известиям» Иван Самойленко, управляющий партнер коммуникационного агентства B&C.

К таким товарам, по его словам, относятся мясо, яйца, молочная продукция, сыры, колбасы, овощи, фрукты, икра, рыба, алкоголь, сладости, а также парфюмерия и косметика, ювелирные изделия, которые россияне приобретают в качестве подарков. Дорожают елочные украшения и сами елки, добавил эксперт.

По его словам, на ценообразование влияют предновогодние ожидания.

«Здесь значительную роль играет грамотно оформленная и удачно размещенная реклама. Она, несомненно, является хорошим инструментом для повышения потребительского спроса на новогоднюю атрибутику», — пояснил он.

Денис Бадьянов, аналитик УК «Альфа-Капитал», отметил, что в декабре среди продуктов питания могут также заметно подорожать несезонные овощи. Если цены на пшеницу, по его словам, не будут повышаться — сейчас они стоят у двухнедельного минимума, — резкого подъема стоимости мяса и молока в последний месяц года не будет.

Аналитик добавил, что среди группы непродовольственных товаров вырасти в цене могут сезонная одежда и обувь, игрушки и электроника за счет активного спроса перед праздниками.

Автомобили, одежда и стройматериалы

Наталья Жукова, руководитель отдела маркетинга RedExpress, рассказала «Известиям», что к Новому году также ожидается подорожание автомобилей и строительных товаров. Причины — в увеличении стоимости сырья и сложностях с логистикой.

Она отметила, что fashion-продукция покажет наименьший рост цен перед праздниками. В целом в 2021 году одежда и обувь уже подорожали на 5% и в декабре цены на эти товары уже вряд ли повысятся, пояснила маркетолог.

Если говорить о традиционно ажиотажном спросе перед Новым годом, то я полагаю, что он может повлиять на цены не столь значительно, поскольку многие россияне приобрели подарки и продукты к праздничному столу во время «черной пятницы – 2021».

А что не подорожает?

Павел Сигал, первый вице-президент «Опоры России», заявил, что «проще было бы сказать, на какие продукты и товары цены не вырастут», но «таких, увы, нет». Он пояснил, что растущие цены на мировом рынке на энергоносители, топливо, металлы, дерево, пластик, а также увеличение в разы стоимости перевозки товаров из Китая и других регионов, не дают шансов на снижение цен. Он отметил, что большинство российских производств «так или иначе зависят от импорта», а стоимость сырья, комплектующих «перекладывается в конечные цены».

«Это называется импортом инфляции — рост цен за границей отражается на товарах внутри России. Инфляция сейчас в большинстве стран мира бьет рекорды, и только внутренними инструментами эту проблему не решить», — констатировал глава бизнес-объединения.

Опрошенные «Известиями» 3 декабря аналитики спрогнозировали инфляцию в России по итогам 2021 года более 8%, подчеркнув, что в 2022 году она вряд ли опустится до целевого показателя в 4%. По их мнению, замедление роста цен начнется уже в ближайшее время под влиянием повышения ключевой ставки и закредитованности населения, а также окончания фазы предновогоднего спроса.