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Аналитики спрогнозировали инфляцию свыше 8% по итогам 2021 года

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Инфляция по итогам 2021 года превысит 8%, а в следующем вряд ли опустится до целевого показателя в 4%, считают опрошенные «Известиями» аналитики. По их мнению, замедление роста цен начнется уже в ближайшее время под влиянием повышения ключевой ставки и закредитованности населения, а также окончания фазы предновогоднего спроса.

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Очередным главным драйвером инфляции вместо удорожания плодоовощной продукции стали туристические услуги, а основным фактором неопределенности эксперты назвали новый штамм коронавируса.

В опросе «Известий» приняли участие экономисты из РАН, МГУ, ВШЭ, ЦСР и АКРА. Все они ожидают инфляцию не менее 8% в 2021 году. Большинство также назвали маловероятным снижение роста цен вдвое, то есть до таргета в 4%, по итогам 2022 года. В ЦСР и МГУ полагают, что инфляция в следующем году окажется в диапазоне 5-6%. При этом динамика цен в 2022 году во многом будет определяться угрозой нового штамма коронавируса, сходятся во мнении аналитики.

Сейчас российская экономика находится вблизи пика инфляции, ее замедление начнется в ближайшее время — в конце этого — начале следующего года, прогнозируют специалисты. Помимо увеличения ключевой ставки, государство может сдерживать инфляцию через регулирование цен на отдельные продукты, экспортные пошлины, квотирование, а также смягчение бюджетного правила, полагают они. По словам экспертов, курс рубля также будет важным фактором, влияющим на динамику цен в 2022 году, поскольку экономика России во многом зависит от импорта. Учитывая достаточно жесткую монетарную и бюджетную политику, достижение задачи по росту ВВП на уровне 3% в следующем году видится нереалистичным, оценили эксперты.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Пункт и значение: по итогам года инфляции прописали рост выше 8%»

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