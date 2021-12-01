В дом-то и дело: девелоперы ждут подорожания жилья на 5% перед Новым годом

Девелоперы и эксперты ждут роста цен на жилье перед Новым годом еще на 5% . В декабре прогнозируется ажиотажный спрос, рассказали «Известиям» участники стройотрасли. Активность покупателей подстегнут падение рубля, ожидаемое увеличение ключевой ставки ЦБ, а также то, что многие люди получат годовые бонусы на работе. Стоимость новостроек в России уже увеличилась почти на 30% за год, вторичного жилья — на 25%. Среди причин — рост цен на стройматериалы, действующие льготные программы, подогревающие спрос, дефицит мигрантов.

В новый рост

В декабре 2021-го может произойти очередной скачок спроса на недвижимость , сказала «Известиям» управляющий партнер Dombook, председатель совета директоров «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова. По словам управляющего партнера «ВекторСтройФинанс» Андрея Колочинского, на днях доллар на Московской бирже подорожал больше чем на рубль, обновив максимум за последние семь месяцев. На фоне новостей о новом штамме коронавируса начали снижаться фондовые рынки, а вслед за ними и цены на нефть . Если этот тренд продолжится в декабре, и национальная валюта еще подешевеет, люди начнут скупать недвижимость , как это обычно бывает в таких ситуациях, считает он.

— Активизации покупательского спроса также будет способствовать ожидание роста ипотечных ставок в ближайшем будущем . Отсутствие признаков преодоления инфляции увеличивает вероятность повышения ключевой ставки в декабре на 0,5-0,75 п.п. Вслед за ней вырастут ставки по ипотеке и приблизятся к значению 9-10% , — сказал Андрей Колочинский.

Кроме того, декабрь — традиционно активный месяц на рынке недвижимости . Застройщики искусственно стимулируют спрос акциями на неликвидные проекты, чтобы нивелировать падение из-за продолжительных праздников в январе, добавил он. Сами клиенты также ведут себя активнее: например, инвестируют годовые премии и бонусы в недвижимость , добавил Андрей Колочинский. Сейчас многие потенциальные покупатели предвидят еще большее подорожание жилья и стараются приобрести квартиры до Нового года, подчеркнул коммерческий директор девелопера 3S Group Дмитрий Пичугин.

Некоторые ждут, что в 2022-м цены на недвижимость пойдут вниз, но предпосылок к этому нет, уверен коммерческий директор ГК «РКС Девелопмент» Александр Коваленко.

— Ажиотажный спрос способен спровоцировать новый рост цен на недвижимость в крупных городах — до конца 2021-го средние цены на новостройки могут вырасти до 5% , — считает генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.

Традиционный предновогодний всплеск спроса вместе с желанием успеть купить жилье по более выгодным ипотечным ставкам может привести к росту цен на ликвидные проекты в крупных городах на 5-6%, согласен генеральный директор девелоперской компании «Мармакс» Юрий Юров.

— Если застройщики будут больше продавать в декабре, то начнут регулировать клиентский поток повышением цен . При обычном темпе продаж можно было прогнозировать увеличение цены на 2%, с учетом ажиотажного спроса цены могут вырасти примерно на 5% в Москве и других крупных городах, обладающих хорошим потенциалом для роста, — подтвердил Андрей Колочинский.

В дом-то и дело Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

По мнению Ирины Доброхотовой, в декабре средняя стоимость квадратного метра в Москве может увеличиться на 3%. Это серьезное подорожание, учитывая, что последние месяцы рост в столице составлял не более 2%. С такими прогнозами согласна и управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.

— Мы видим стабильный рост интереса покупателей, поскольку пандемия подчеркнула многие преимущества малоэтажного загородного жилья. В этом сегменте происходит плановое удорожание, привязанное к стадиям строительства — около 15% в год , — отметила руководитель департамента продаж СЗ «Катуар Девелопмент» Оксана Федосеева.

В том же темпе

В ноябре 2021 года по сравнению январем средние цены на новостройки в крупных городах России выросли на 28%, на вторичное жилье — на 30% , рассказал «Известиям» руководитель направления первичной и загородной недвижимости в «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев. По данным «Циан», за год стоимость новостроек в среднем по стране уже выросла на 27%, вторичного жилья — на 25%.

В федеральной компании «Этажи» наибольший рост цен на первичное жилье зафиксировали в Санкт-Петербурге (+27,7%), Ростове-на-Дону (+22,8%), Краснодаре (+22,1%), Самаре (+20%) и Нижнем Новгороде (+14,4%). В Москве за этот же период цены увеличились на 12,2%.

— Цены на вторичном рынке квартир росли небывалыми темпами, которые впервые отмечены нами в этом сегменте — с начала года +25% за квадратный метр и +19% за средний лот, — отметил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

По сравнению с 2020 годом цены не сбавили темпы роста, и в региональных городах, где был потенциал для увеличения, они поднялись еще больше , отметила Ирина Доброхотова. Например, по данным bnMap.pro, в Сочи за 11 месяцев прошлого года новостройки подорожали на 53%, а за аналогичный период 2021-го — на 148%, в Тюмени — 6% против 20%, в Казани — 23% против 27%. В Москве в 2020-м и 2021-м годах стоимость недвижимости выросла на 16%.

— Причина бурного роста цен на недвижимость заключается в высоком спросе. Он, в свою очередь, стал следствием высокой инфляции, стремления людей вложить деньги в надежный актив, — сказал основатель и генеральный директор технологичной компании Realiste Алексей Гальцев.

Дополнительным драйвером стала льготная ипотека, добавил эксперт. Также в числе причин — дефицит трудовых ресурсов на стройках и продолжающийся переход на эскроу-счета, отметил Андрей Колочинский.

Как сказали «Известиям» в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина, основными факторами роста цен на новостройки в 2020–2021 годах, в том числе стали увеличение себестоимости строительства и стоимости техприсоединения и строительства инженерных сетей.

Одна из фундаментальных задач, которые стоят перед строительным блоком правительства — поддержка и увеличение объемов ввода качественного и доступного жилья, подчеркнули в аппарате. За десять месяцев 2021 года ввод в эксплуатацию жилья в России составил 72,5 млн кв. м. Это более чем на 30% выше показателя аналогичного периода 2020-го, добавили там.

Стоимость квадратного метра в новостройке по России в III квартале по сравнению с I выросла на 12,5%, сказали «Известиям» в Минстрое со ссылкой на данные Росстата. Для сдерживания дальнейшего роста министерство ведет работу по увеличению темпов стройки жилья, наращиванию объема льготной ипотеки, ускоренному вовлечению в оборот новых земельных участков, в том числе с использованием комплексного развития территорий, сокращению инвестиционно-строительного цикла . Также ведомство занимается решением проблемы нехватки рабочей силы в отрасли, рассказали там.