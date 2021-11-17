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Не домострой: в 43 городах России прекратили возводить жилье

Почему новых зданий не появляется и как решить проблему
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Не домострой: в 43 городах России прекратили возводить жилье
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2021-11-16 17:22:25
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В 43 городах страны за год прекратилась стройка жилья, выяснили «Известия». Проблема касается в том числе городов с населением около 100 тыс. человек — среди них, например, Видное, Жуковский, Георгиевск и Геленджик. Причины кроются в несоответствии возможностей покупателей и желаний застройщиков, проблемах с проектным финансированием и отсутствии свободной земли. Таким образом, общее количество городов, в которых нет новостроек, выросло до 812, рассказали «Известиям» в Рейтинговом агентстве строительного комплекса (РАСК). Объем строительства на разных стадиях в городах за год снизился с 92,4 млн кв. м до 90,4 млн, тогда как национальная цель заключается в том, чтобы к 2030-му увеличить годовой ввод до 120 млн кв. м.

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По сравнению с осенью 2020-го до нуля снизилось строительство многоквартирных домов в 43 городах с общим населением 2,2 млн человек. Среди крупнейших: Видное (Московская область), Георгиевск (Ставропольский край), Белово (Кемеровская область), Геленджик (Краснодарский край), Жуковский (Московская область), рассказал «Известиям» гендиректор РАСК Федор Выломов.

Объем текущего строительства застройщиками в городах составляет 90,4 млн кв. м (на разных стадиях без учета частных домов. — «Известия»), год назад было 92,4 млн. Всего по стране — 98,4 млн кв. м против 98,8, — рассказал он.

Среди причин — несоответствие возможностей покупателей и желаний застройщиков, климатические и территориальные особенности, проблемы с проектным финансированием для запуска новых проектов, цикличность в отрасли, отсутствие свободной земли, пояснил Федор Выломов. Например, есть 26 городов, где до сих пор не ведется строительство с применением эскроу-счетов, а используется старая схема, отметил он.

Когда внутри города заканчивается место для стройки, она выходит за границы, отметил президент ГК «Основа» Александр Ручьев. Например, вокруг подмосковного Видного жилье сейчас строится, добавил он. В администрации Ленинского городского округа Московской области «Известиям» подтвердили, что отсутствие жилищного строительства в черте границ Видного обусловлено в первую очередь его малой площадью, новых земель больше нет.

Не домострой
Вид на Мурманск

Вид на Мурманск

Фото: Global Look Press/Michael Runkel
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По мнению Александра Ручьева, самая распространенная причина отсутствия новостроек в городах — низкий платежеспособный спрос. Люди оттуда уезжают на заработки в те места, где есть приложение их труда с более высокой оплатой, добавил эксперт.

По словам Федора Выломова, среди довольно крупных городов с населением более 100 тыс. человек, в которых уже с октября 2019 года ничего не строится, можно выделить Мурманск, Орск, Братск, Сызрань, Соликамск и Чайковский. «Известия» направили запросы властям городов, в которых прекратилось возведение новых домов.

По данным РАСК, общее количество городов, в которых нет новостроек, выросло до 812, всего в них проживает 24,2 млн человек. Год назад их число составляло 809 с населением 23,7 млн. За год новостройки появились в 40 городах, в которых в 2020-м не велось возведение жилья. В этих населенных пунктах проживает 1,7 млн россиян.

— Уже полтора года объем жилищного строительства в России не превышает 100 млн кв. м. Хорошо, что в сложный пандемийный период, накладывающийся на реформирование, не происходит серьезного снижения. Однако есть национальная цель по объему ввода жилья в 120 млн «квадратов» к 2030 году. Для этого нужно, чтобы заблаговременно, в текущей стройке у девелоперов находилось 145–150 млн кв. м многоквартирных домов, — сказал Федор Выломов.

«Известия» направили запрос в Минстрой.

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C 2019 года объемы текущего строительства многоквартирных домов снизились на 20 млн кв. м, что в первую очередь связано со вводом проектного финансирования с использованием эскроу-счетов, сказал президент Национального объединения строителей Антон Глушков.

В то же время, по состоянию на 1 октября всего в стране было введено, то есть сдано «под ключ», 62,7 млн кв. м, что на 31,2% выше показателей за аналогичный период 2020-го, отметил управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. Из них 35 млн кв. м — индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), это больше, чем год назад на 39,4%.

Текущий год должен стать рекордным по вводу жилья — он планируется на уровне 86 млн кв. м, в 2022-м, предполагается, что объемы также вырастут, сказал «Известиям» представитель вице-премьера Марата Хуснуллина. Согласно паспорту нацпроекта, ввод на уровне 120 млн кв. м должен быть обеспечен в 2029 году и те меры, которые реализуются сегодня, позволяют говорить о том, что достижение такой цели реально, подчеркнул он.

Не домострой
новостройки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Для увеличения объемов строительства предпринимается ряд мер, среди которых снижение административных барьеров в строительстве, комплексная поддержка ИЖС, и другие. Эти меры позволят увеличить объемы стройки и снизить количество городов и регионов, где она не ведется, — сказали в аппарате.

Сегмент частных домов имеет большой потенциал развития, согласно паспорту национального проекта к 2030 году необходимо увеличить ежегодный ввод ИЖС с 39 млн до 50 млн кв. м (в 1,4 раза), отметил Антон Глушков.

— Впрочем, в сравнении с многоквартирным домостроением для ИЖС, по сути, отсутствуют механизмы, способствующие наращиванию его объемов. Главные проблемы в сегменте — отсутствие банка земельных участков с необходимым объемом объектов инфраструктуры, — указал Антон Глушков.

Цели по увеличению доступности жилья пока остаются трудно достижимыми, сказал Андрей Колочинский. Он полагает, что недостаточно просто больше строить, необходимо обеспечить рост реальных доходов населения.

За последний год доступность жилья даже снизилась. И дело не только в росте средней стоимости квадратного метра новостроек, которая прибавила по сравнению с декабрем 2019-го в целом по России 31%, но и в удорожании ипотечных кредитов из-за роста ключевой ставки и сокращении объема предложения, — считает руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Не домострой
семья
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В РАСК считают, что для увеличения доступности жилья нужно модифицировать «семейную» ипотеку: если в городе не строится жилье в течение лет, то льготы стоит распространить на вторичное жилье. Или если в городе на одного человека приходится меньше 0,1 «квадрата» на человека на протяжении нескольких лет.

Также можно рассмотреть возможность создания госзастройщика для возведения жилья в городах, в которых население превышает 50 тыс. человек, не строят новые дома в течение последних трех-пяти лет или уровень обеспеченности жильем ниже среднего показателя по России, — полагает Федор Выломов.

По мнению зампреда комитета ГД по строительству и ЖКХ Николая Алексеенко, нужно оценить реальную потребность населения в новостройках, где они отсутствуют, и уже исходя из этого принимать те или иные решения.

Есть государственные обязательства по обеспечению жильем различных групп населения, и без строительства их сложно исполнить. Для таких случаев можно подумать над созданием государственного застройщика. Однако действовать нужно аккуратно и взвешенно, чтобы не навредить самому рынку, — уверен Николай Алексеенко.

Отсутствие новостроек ставит под вопрос перспективы социально-экономического развития городов и влияет на их инвестиционную привлекательность, считает эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. Поэтому задача стройки жилья во всех городах с населением выше 50 тыс. человек — государственная. Ее решение позволит повысить доступность льготных программ для большего числа граждан и уменьшить отток населения из моногородов в крупные агломерации, уверен эксперт.

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