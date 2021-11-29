Дорогого не стоит: бизнес предупредил о риске роста цен на технику до 15%

Бизнес предупредил о подорожании бытовой техники из-за введения с 2022 года запрета на экспорт всех видов ломов и отходов с содержанием драгметаллов. Цены на домашнюю электронику за год уже выросли в среднем на 10–15%, подсчитали аналитики рынка. В 2022-м подорожание может составить еще 13%, полагают в ТПП и Ассоциации ломовиков. В последней организации полагают, что после введения запрета у производителей не будет возможности утилизировать отходы по РОП и придется платить экосбор, что скажется на ценах. В Минпромторге и Минфине поддерживают введение ограничения на экспорт лома и отходов драгоценных металлов. Специалисты ведомств считают, что отечественные предприятия способны переработать весь образующийся на территории РФ объем таких отходов, однако сталкиваются с сырьевым дефицитом.

Масса причин

Цены на бытовую технику и электронику за год выросли примерно на 10–15% в зависимости от группы товаров, сказал «Известиям» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. По его словам, в меньшей степени дорожает небольшая бытовая техника, в большей — крупногабаритный товар, а также телевизоры, ПК, планшеты, ноутбуки. По данным создателя инвестиционной компании Klopenko Group Егора Клопенко, стоимость таких товаров в ноябре 2021-го на 10–30% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Дорогого не стоит Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

За январь–октябрь 2021 года средний чек на аудиовидеотовары вырос на 17% по сравнению с тем же периодом 2020-го, на крупную бытовую технику — на 6%, на малую — на 2,4%, свидетельствуют данные компании GfK.

— В сегменте аудиовидеотоваров растет спрос на высокотехнологичные модели, на ТВ с большим экраном и хорошими характеристиками качества изображения и звука. В сегментах крупной и малой бытовой техники повышенный спрос на более «продвинутые» модели, на рынке России появляются новинки, которые дороже предшественников. Всё это, помимо постепенного подорожания, влияет на среднюю цену, — рассказали в компании.

Кроме того, к подорожанию товаров привел разрыв логистических цепочек из-за пандемии во всем мире, рост цен на контейнерные перевозки, приостановка на несколько месяцев заводов по производству различных деталей в Китае и других странах, рассказал партнер аналитического агентства Data Insight Федор Вирин.

В следующем году из-за того, что проблемы с контейнерными перевозками, как и с сообщением с другими странами из-за пандемии в России пока не решены, цены на бытовую технику, аудиовидеотовары и электронику продолжат расти, считает эксперт.

Дорогого не стоит Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В 2022 году бытовая техника может подорожать еще на 13–15%, электроинструменты — на 11%, электроника — на 9%, дал прогноз «Известиям» председатель совета по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты РФ Алексей Федоров. Это может произойти после ввода временного запрета на экспорт всех видов ломов и отходов с содержанием драгметаллов со следующего года, пояснил он. Прогноз поддержали в Ассоциации предприятий по обращению с ломом металлов, отходами производства и потребления (НСРО «Руслом.ком»). Организация подготовила отрицательный отзыв на соответствующий проект постановления правительства РФ.

И экосборы тоже

По словам директора ассоциации НСРО «Руслом.ком» Виктора Ковшевного, после введения запрета у производителей максимально сократятся возможности утилизировать отходы в рамках расширенной ответственности производителей (РОП): придется платить экосбор, что и скажется на ценах. В среднем утилизация на 50% дешевле, чем оплата экосбора, пояснил он.

— Без экспорта технику, которая включает электронику, содержащую 0,003-0,005% драгметаллов, сложно будет утилизировать: аффинажные заводы в РФ потребляют сырье с содержанием драгметаллов не ниже 0,5%, — сказал он.

Перерабатывать отходы в России с таким минимальным количеством драгметаллов практически никто не готов, поэтому производители будут вынуждены поднять цены, согласен Алексей Федоров. Несмотря на то что запрет пока предполагается на полгода, бизнес заложит риски минимум на год, уверен Виктор Ковшевный.

«Известия» направили запрос в правительство РФ. Там перенаправили запрос редакции в Минфин.

В Минпромторге «Известиям» сообщили, что ведомство поддерживает введение ограничения на экспорт лома и отходов драгоценных металлов. В Минфине отметили, что отечественные предприятия способны переработать весь образующийся на территории РФ объем отходов и лома драгоценных металлов, но сейчас сталкиваются с сырьевым дефицитом. Временный запрет вывоза из России этого сырья увеличит загрузку производственных мощностей российских аффинажных заводов, уверены в министерстве.

Дорогого не стоит Сотрудник на заводе по переработке электронного и электрического оборудования Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Аффинажные заводы не загружены на 100% потому, что их мощности учитывают объемы загрузки времен СССР, технологии же переработки рассчитаны только на сырье с высоким содержанием драгоценных металлов, сказали в производственном технопарке «Юг-Мет».

В Минпромторге же указали, сегодня в России есть производства, которые перерабатывают лом и отходы в том числе с предельно низким содержанием драгметаллов. Это «Корпорация Экополис», «Уралэлектромедь» и «Росконтакт».

Гендиректор «Корпорации Экополис» Максим Лобанов подтвердил, что предприятие может перерабатывать сырье как с высоким, так и с низким содержанием драгметаллов. При этом он категорически не согласен с прогнозом о повышении цен на технику из-за ввода запрета на экспорт отходов и лома с содержанием драгметаллов.

«Известия» направили запросы в «Уралэлектромедь» и «Росконтакт».

— Низкосодержащее сырье принимают только три предприятия. Это крайне ограничивает внутренний рынок потребления. И, кроме того, позволяет пользоваться этим компаниям доминирующим положением при установлении цены на сырье, особенно эта тенденция усилится в отсутствие конкуренции с внешними рынками, — считает Виктор Ковшевный.

По словам представителя ассоциации «СКО Электроника-утилизация» (на базе Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники) Антона Гуськова, вопрос о том, скажется ли ситуация с запретом на экспорт всех видов лома с содержанием драгметаллов на ценах на технику, требует серьезных расчетов. Он добавил, что увеличение со следующего года размера экологического сбора на 10 п.п. с нынешних 15% до 25% окажет влияние на себестоимость продукции.