Полоса не ввезения: дефицит новых iPhone достиг 70–80%

В России поднимается очередная волна дефицита электроники, предупреждают участники рынка. Он уже затронул продукцию Apple: поставки новых моделей iPhone на 70–80% меньше того, что требуется ритейлерам для стабильного удовлетворения спроса, и покупателям приходится ждать неделями, утверждают они. Источники, близкие к ритейлу, также говорят о проблемах с поставками смартфонов Samsung, Xiaomi, Huawei, игровых приставок. И продавцы, и вендоры связывают происходящее с дефицитом комплектующих для электроники на мировом рынке и разрывом логистических цепочек: многие товары теперь добираются до потребителя только спустя месяцы. Нормализацию поставок бизнес ждет не ранее конца 2022 года.

Флагман временно недоступен

О дефиците электроники, в первую очередь смартфонов, «Известиям» рассказали источники в нескольких розничных сетях. По словам одного из них, остро ощущается нехватка новых флагманов Apple iPhone 13 и 13 Pro.

— За три недели мы получаем столько аппаратов, сколько продаем за неделю, то есть примерно треть от того, что нам нужно. Покупателям зачастую приходится записываться и ждать поступления, к примеру iPhone 13 Pro Max, по три недели, — утверждает собеседник «Известий».

Правда, на прошлой неделе ситуация начала налаживаться: отгрузки более или менее стабилизировались, утверждает он.

Источник «Известий» также говорит о дефиците раскладных смартфонов Samsung Galaxy Fold и моделей флагманской S-серии. Есть проблемы и с поставками Xiaomi и Huawei, но на фоне того, что спрос на них в отличие от новинок Apple не ажиотажный, недостаточные поставки аппаратов китайских брендов ощущаются не так сильно, говорит собеседник.

Почти закончились iPhone, не хватает даже 11-й модели, сетует источник, близкий к другой торговой сети. Также, по его словам, мало осталось Samsung и Xiaomi.

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— Возможно, большие партии появятся только к новогодним праздникам, а общий дефицит электроники будет присутствовать в том или ином виде до конца 2022 года, — прогнозирует собеседник «Известий».

— Сейчас самый большой дефицит по Apple, особенно по iPhone, поставки не превышают 20% от потребности, — рассказывает источник в одной из розничных сетей. — Ситуация с аппаратами на Android значительно лучше.

Зато, по его словам, крайне остро ощущается нехватка игровых приставок — одна партия уходит только на реализацию 1% предзаказов.

Источник, близкий еще к одному продавцу электроники, также говорит об остром дефиците приставок и смартфонов.

«М. Видео — Эльдорадо» сейчас имеет достаточно разнообразный ассортимент электроники и бытовой техники, чтобы удовлетворять текущий спрос, уверяет его представитель.

— При этом, безусловно, пандемия оказывает влияние на всю цепочку — от комплектующих до поставок. Нерегулярность циклов производства — общемировой тренд, и Россия тут не исключение. Мы хотели бы видеть более высокий уровень поставок в Россию, но понимаем, что есть объективные факторы, влияющие на эти процессы на глобальном уровне, — добавил он.

Представитель Apple отказался от комментариев. Ранее на телеконференции, посвященной итогам финансового квартала Apple ее гендиректор Тим Кук упомянул о проблемах с поставками комплектующих, которые могут привести к сокращению отгрузок планшетов iPad и компьютеров Mac. При этом он пообещал сделать все возможное, чтобы удовлетворить спрос на продукцию компании.

В настоящее время Samsung не наблюдает проблем с поставками товаров и компонентов в Россию — компания продолжает работу в обычном режиме, утверждают в ее пресс-службе.

«Известия» направили запросы в Xiaomi и Huawei.

Вирусное торможение

Опрошенные «Известиями» участники рынка отмечают: нынешний дефицит смартфонов и другой электроники — следствие закрытия части предприятий по сборке гаджетов и производству комплектующих к ним, а также разрыва логистических цепочек. Этот дефицит возник из-за пандемии COVID-19 еще в прошлом году и с разной степенью интенсивности проявляется до сих пор.

— Дефицит электроники обусловлен глобальной нехваткой комплектующих, удорожанием и увеличением сроков логистики, что в свою очередь произошло под влиянием пандемии. Сейчас в целом наличие товара, особенно смартфонов, ниже спроса. Такая ситуация будет сохранятся достаточно длительное время, — считает вице-президент «Связного» по закупкам и развитию Михаил Догадин.

Дефицит гаджетов связан с недостатком комплектующих из-за крайне неравномерной работы выпускающих их предприятий, отмечает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Дополнительный фактор — энергетический кризис в Китае, из-за которого многие заводы работают два-три дня в неделю.

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— Ситуацию усугубляет разрыв логистических цепочек и дефицит мощностей перевозчиков, например недостаток морских контейнеров. Из-за этого отгрузки товаров, занимавшие в допандемийное время недели, растягиваются на месяц. Это касается не только электроники, но и автопрома, и других товарных категорий, вообще не имеющих отношения к высоким технологиям. Например, заказанные сейчас салфетки для протирки экранов, для которых, понятное дело, не нужны никакие комплектующие, начнут доставлять в РФ только в феврале-марте, — отмечает эксперт.

— Сроки доставки увеличились по сравнению с периодом до начала пандемии на три-четыре недели. А что касается производства, то сроки выпуска заказанной продукции плохо прогнозируемы: если у производителя появляются нужные комплектующие, он может произвести гаджеты быстро, если нет — выполнение заказа может растянуться на месяцы, — рассказывает гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко.

По его словам, ситуацию усугубляют отмена части пассажирских авиарейсов, на которых перевозился определенный объем электроники, а также дефицит морских контейнеров. Они отправляются из Китая в другие страны и на другие континенты, но зачастую получатели не возвращают их, объясняет Дмитрий Кравченко.

Тайваньские производители полупроводников считают, что баланс спроса и предложения на них будет достигнут лишь к 2023 году. Когда решатся логистические проблемы, спрогнозировать крайне сложно, заключает эксперт.