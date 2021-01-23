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Пришел, увидел, не купил: самый дешевый iPhone 12 продается хуже всего

Покупатели остались равнодушны к миниатюрным устройствам
Фото: Getty Images/Bloomberg
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Пришел, увидел, не купил: самый дешевый iPhone 12 продается хуже всего
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2021-01-22 15:11:14
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iPhone 12 mini продается в России хуже всех моделей новой линейки смартфонов Apple. Об этом «Известиям» рассказали ритейлеры. Apple приняла решение сократить производство iPhone 12 mini на 2 млн штук, чтобы выпустить больше iPhone 12 Pro, следует из инвестиционной записки аналитиков Morgan Stanley. Россияне предпочли экраны с большой диагональю и обратили внимание на предыдущие версии iPhone, констатируют аналитики и ритейлеры.

В производстве не нуждается

Apple сократит производство iPhone 12 mini на 2 млн штук, чтобы выпустить больше iPhone 12 Pro. Об этом говорится в инвестиционной записке аналитиков Morgan Stanley. В I квартале 2021 года компания перенесет часть производства с iPhone 12 mini на iPhone 12 Pro, чтобы ликвидировать дефицит более дорогой модели и удовлетворить спрос на нее. В отчете сказано, что продажи iPhone 12 mini составили всего 6% от общего объема реализации новых iPhone 12 с момента их выхода.

В пресс-службе Apple воздержались от комментариев. Тенденцию подтвердили российские ритейлеры: у самой маленькой модели нового iPhone невысокие продажи.

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Линейка iPhone 12 в магазине
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Мини-версию выбирает лишь 13% покупателей линейки iPhone 12 в России, поделились данными в МТС. Самым популярным стал классический iPhone 12 — его приобретают в 36% случаев, затем следуют Pro Max (30%) и Pro (21%). У Wildberries также в лидерах базовая модель смартфона iPhone 12: на ее продажи приходится 41% общего оборота всей серии. Миниатюрная версия занимает пятую часть продаж всей линейки онлайн-площадки.

У «Связного» на смартфоны Pro и Pro Max совокупно приходится больше половины продаж (52%), сказал вице-президент по закупкам и развитию компании Михаил Догадин. По его словам, она могла быть даже выше, не будь дефицита на эти модели. Как и у коллег, iPhone 12 mini в сети ритейлера оказался в аутсайдерах — на нее пришлось 11,5% от продаж всей линейки.

Спрос на iPhone 12 Pro действительно выше, чем на iPhone 12 mini, подтвердили в «Билайне» и «Ситилинке». На «старшую» модель он превзошел ожидания — модель iPhone 12 Pro была в дефиците со старта продаж и вплоть до конца декабря, сказали в «Билайне».

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iPhone 12 мини в руках у мужчины
Фото: ixbt.com
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Смартфоны iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max — наиболее популярные модели из новой линейки Apple и в сети «М.Видео-Эльдорадо».

Действительно, спрос на iPhone 12 Pro выше, чем на mini, сказал генеральный директор «Мегафон Ритейл» Андрей Левыкин. iPhone 12 Pro сейчас есть в продаже, но смартфоны, которые поступают в магазины, быстро раскупают, отметил он.

Диагональ имеет значение

Телефоны с маленькой диагональю не нужны практически никому (диагональ iPhone 12 mini составляет 5,4 дюйма), утверждает независимый эксперт по мобильным устройствам и гаджетам Вадим Плесский. Этим можно объяснить информацию о том, что Apple решила сократить производство mini и переориентироваться на выпуск модели Pro (его диагональ составляет 6,1 дюйма), сказал он. Сейчас в большинстве случаев по запросу потребителей производители выпускают гаджеты с диагональю 6–6,5 дюйма, подытожил эксперт.

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iPhone 12 и iPhone 12 мини в руках у мужчины
Фото: gsmarena.com

Пользователи привыкли к смартфонам с большими экранами — на них удобнее смотреть контент, общаться в мессенджерах, играть и выполнять любые другие задачи, согласен представитель МТС Алексей Меркутов. Маленькие устройства выбирают консервативные покупатели, которые не хотят привыкать к габаритам современных гаджетов, но таких людей не так много, добавил он.

В последние годы покупатели всё чаще делают выбор в пользу качественной камеры, мощного процессора и большей диагонали смартфона, объяснили растущий интерес к смартфонам моделей Pro и Pro Max в пресс-службе Wildberries.

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Снижение спроса на гаджеты с маленькой диагональю в рознице «Билайна» наблюдают уже несколько лет, добавили в сети.

Не время флагманов

Сообщения о сокращении производства миниатюрной модели iPhone 12, скорее всего, связаны со сниженным спросом на эту новинку по всему миру, предположил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. iPhone 12 mini технически незначительно отличается от линейки iPhone 11, но стоит дороже, объяснил аналитик. Что касается России, то разрекламированное наличие 5G при отсутствии соответствующих сетей не имеет никакого смысла, добавил он. iPhone 12 mini никому не нужен за такие деньги — его купят только богатые люди для детей или как запасной телефон для звонков, полагает Эльдар Муртазин.

В целом сейчас все модели iPhone 12 продаются плохо, констатировал аналитик. Это связано с тем, что первоначальный спрос на новинки быстро удовлетворили и цены на предыдущую линейку пошли вниз, пояснил он.

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iPhone 12 в магазине
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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— Сейчас не время для флагманов. В кризис люди не могут себе позволить покупать дорогие аппараты (речь о телефонах стоимостью 60 тыс. рублей и выше). По нашим данным, покупки iPhone 12 в кредит составляют примерно 65% от общих покупок, то есть больше половины желающих приобрести новинку берет займ из-за отсутствия денег, — сказал Эльдар Муртазин.

iPhone 12 mini — весьма неуклюжая попытка Apple вернуть нижнюю часть премиум-сегмента, откуда его вытолкнули Samsung и Xiaomi, и повторить успех iPhone SE, считает руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков. Однако в итоге получился смартфон по той же цене, что и у конкурентов, но с более низкими характеристиками, сказал он. Поэтому когда были объявлены параметры и цены базовой модели iPhone 12 и ее профессиональных версий, стало понятно, что у iPhone 12 mini будет низкий спрос, отметил эксперт.

По мнению Александра Суркова, основная проблема в камере, которая у iPhone 12 Pro значительно лучше. Формат видесообщения постепенно вытесняет текстовый и даже голосовой, поэтому камера много значит при выборе смартфона, указал аналитик. Поэтому выпуск iPhone 12 mini стоит воспринимать не как провал Apple, а как один из экспериментов маркетологов, которые иногда необходимо проводить, заключил эксперт.

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