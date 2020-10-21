«Яблочный» рейс: как в Россию попадают контрабандные айфоны

Доля контрабандных смартфонов в России составляет 10-13%, утверждают опрошенные «Известиями» эксперты. Сотрудники железнодорожных и авиакомпаний — главные поставщики нелегальной продукции в нашу страну, рассказали специалисты. 20 октября федеральный суд Бруклина предъявил группе из десяти человек обвинения в незаконной контрабанде в Россию электронных устройств на общую сумму более $50 млн. Фигуранты дела участвовали в схеме по экспорту в нашу страну iPhone, iPad и Apple Watch, предполагают американские власти. Они подозревают, что сотрудники «Аэрофлота» были курьерами контрабандистов. По итогам следствия Госдепартамент США аннулировал визы у 113 сотрудников российского перевозчика. В авиакомпании отрицают, что в опубликованном списке обвиняемых есть ее бывшие или действующие работники.

Ненадежный союз

Из десяти человек, которым предъявлены обвинения, восемь человек уже арестованы. Это Саюз Дайбагия, Акмаль Асадов, Антон Перевозников, Шохрух Саидов, Марат Шахдин, Кирилл Сохончук, Зокир Искандеров и Азамат Бобомуродов, говорится в сообщении на сайте прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка. Еще двое скрываются от правосудия.

«Эти обвиняемые использовали коммерческие перелеты для осуществления контрабанды, что является ошеломляюще опасным обстоятельством, раскрытым и обоснованным следствием», приводится в тексте заявление комиссара полиции Нью-Йорка Дермота Ши.

Во время обыска обнаружено более $600 тыс. наличными.

Госдепартамент США также отозвал около 113 виз сотрудников «Аэрофлота», участвовавших в схеме контрабанды, говорится на сайте прокуратуры.

В опубликованном списке из восьми человек отсутствуют бывшие или действующие сотрудники «Аэрофлота», сказала пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.

— Представительство компании взаимодействует с посольством России в США и Генеральным консульством в Нью-Йорке для выяснения сути возможных претензий к «Аэрофлоту» и согласования дальнейших действий, — добавила она.

Авиакомпания последовательно делает все возможное для предотвращения трансграничных правонарушений и преступлений экономического характера, утверждает Юлия Спивакова. Ранее при взаимодействии с правоохранительными органами «Аэрофлот» выявлял и пересекал попытки вовлечения сотрудников в противоправную деятельность. Тогда принимались жёсткие, в том числе процессуальные меры реагирования. Подобная работа остается приоритетомдля департамента обеспечения экономической безопасности перевозчика, она будет продолжена в дальнейшем, отметитла представитель авиакомпании.

Контрабанда на крыльях

В последние годы неофициальные каналы поставок товаров из-за рубежа сильно сократились. Если раньше серый рынок смартфонов составлял до 30% от объема официальных продаж, то сейчас сократился до 10%, считает независимый эксперт в сфере электроники Аркадий Маркарьян. Он уверен, что привезти большую партию мимо российской таможни или обмануть инспектора подложными документами невозможно.

Все сложнее провозить «серые» товары и через границы стран СНГ, говорит эксперт. Поэтому злоумышленникам остается перевозка через людей, которые имеют право перемещаться по миру без таможенного досмотра, пояснил Аркадий Маркарьян. В первую очередь это сотрудники авиакомпаний и проводники железнодорожного транспорта, объяснил специалист.

Чаще всего на «сером» рынке продают популярные и дорогие устройства известных брендов – Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi. Как правило, нелегально ввезёнными устройствами торгуют небольшие интернет-магазины.

Нелегально ввезенные iPhone составляют до 13% от всех импортированных в страну смартфонов Apple, говорит аналитик TelecomDaily Илья Шатилин. Это связано как с популярностью «яблочных» гаджетов, так и с тем, что продажи новинок Apple в России начинаются несколькими неделями позже, чем в США. Но главное — цены на айфоны в США ниже. В частности, линейка iPhone 12 в Америке в официальном магазине компании стоит примерно на 20% дешевле, чем в РФ, пояснил Илья Шатилин.

Разница в стоимости между контрабандным товаром из-за рубежа и локальным легальным продуктом может составлять как минимум 20%. Это обязательный НДС, уплачиваемый при импорте продукции в Россию, пояснил Аркадий Маркарьян.

Неопытный пользователь не сможет визуально отличить устройство, произведенное для продажи в другой стране, добавил эксперт. Обычно у продукции разная только упаковка. Весь товар, предоставляемый для реализации на российском рынке, должен иметь описание, перевод характеристик, информацию о выданных сертификатах, компании-импортере, контакты сервисной поддержки. Отсутствие таких данных должно насторожить покупателя. Можно проверить и номер модели, пробив его в поисковой системе, добавил эксперт.

В использовании «серые» устройства могут не отличаться от ввезенных в Россию легально. Однако из-за сервисной политики компаний рассчитывать на гарантийное обслуживание в регионе, отличном от места приобретения, не стоит, заключил Аркадий Маркарьян.

Илья Шатилин добавляет, что «серые» гаджеты могут обладать иными аппаратными характеристиками, например, иметь другой процессор. Частотный диапазон, который поддерживает устройство, произведенное для другой страны, также может отличаться. К тому же вилка зарядного устройства может не подходить к российским розеткам, добавил он.

Пользователи, купившие устройства, предназначенные для другого региона, могут столкнуться и с проблемами в сервисе, согласен независимый эксперт по мобильным устройствам и гаджетам Вадим Плесский. Сломанный смартфон могут отказаться чинить в стране, отличной от той, где его приобрели. Это не проблема для недорогих моделей телефонов (до 15 тыс. рублей). Но для покупателей гаджетов за 60-100 тыс. рублей может быть критично.

У Apple модель смартфона с двумя SIM-картами предлагается только для китайского рынка, поэтому, если вы видите перед собой двухсимочный айфон — это устройство привезли из Китая, отмечает Вадим Плесский.

В Apple не ответили на запрос «Известий».