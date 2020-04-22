На сером фоне: нелегальный рынок смартфонов сократился на 80%

«Серый» рынок смартфонов в России с января сократился на 70–80%, оценили для «Известий» эксперты. Больше всего это коснулось iPhone — объем нелегально ввезенного товара снизился на 90%. Это следствие как закрытых границ в связи с пандемией коронавируса, так и мер производителей и маркетплейсов по борьбе с «серым» товаром, отмечают аналитики.

Нелегальное падение

Объем нелегально реализуемых смартфонов с января сократился на 70–80%, оценил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. При этом, по данным Gfk, продажи «умных» телефонов на легальном рынке в I квартале выросли на 13% в штуках и на 17% в денежном выражении.

Эльдар Муртазин отметил, что «серый» рынок смартфонов небольшой: его доля около 2% в штучном выражении и 6% — в денежном.

В России выручка от продаж мобильных телефонов составляет около 800 млрд рублей в год, и доля «серых» колеблется, в основном достигая 3%, хотя в случае с отдельными производителями может доходить и до 50%, пояснил аналитик «Финама» Леонид Делицын.

Объем снижения нелегальных продаж смартфонов также нужно оценивать в зависимости от производителя, считает независимый эксперт рынка электроники Аркадий Маркарьян. По его оценке, в случае с Apple с января они снизились на 90%, Xiaomi — всего на 40%.

На сером фоне Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Директор департамента «Мобильные средства связи» компании «Марвел-Дистрибуция» Павел Вьюков отметил, что, по его данным, продажи смартфонов за последние четыре недели всё же упали, причем если реализация официального товара просела примерно на треть, то «серый» рынок потерял 80%.

Эксперт отметил, что и до карантина вендоры последовательно прикладывали усилия, чтобы их товара в «серой зоне» становилось как можно меньше, поэтому в целом количество устройств лидеров рынка, продающихся вне официальных каналов, относительно невелико.

Сейчас на «серый» рынок влияют разнонаправленные тенденции, пояснил Павел Вьюков. С одной стороны, в условиях ожидаемого падения доходов населения есть возможность нарастить продажи, с другой — рынок сильно ограничивают закрытие границ и увеличившиеся сроки поставки из Китая. Но больше всего на нелегальную реализацию повлияло существенное снижение цен в официальном ритейле, который сейчас таким образом стимулирует продажи, заключил эксперт.

Два источника «Известий», близких к сотовому ритейлу, также подтвердили, что закрытие границ и рост курса доллара негативно повлияли на «серый» рынок смартфонов.

Чемоданами из Китая

На «сером» рынке продаются прежде всего флагманские модели известных брендов, таких как Apple, Samsung и Xiaomi, отметил Эльдар Муртазин. В прошлом году каждый десятый iPhone был куплен в России нелегально, а половина реализуемых в стране смартфонов Xiaomi была приобретена на «сером» рынке, добавил он. Покупателей притягивает низкая цена на недешевые гаджеты. При этом пользователь лишается гарантии на устройство, пояснил Эльдар Муртазин.

Каждый неофициальный дистрибьютор или оптовик старается привозить именно тот товар, на который сейчас максимальный спрос, а это прежде всего Apple, Samsung, Xiaomi, где разница даже в 20% (как минимум экономия на неоплаченном НДС) — значительная сумма, пояснил Аркадий Маркарьян.

На сером фоне Фото: Depositphotos

«Серые» смартфоны импортируют в Россию из разных стран, добавил Эльдар Муртазин. Если iPhone завозят чемоданами из Азии — Китая и Гонконга, а также из США, то Samsung зачастую приезжает из ОАЭ. Устройства Xiaomi завозят из КНР, причем довольно большими партиями. В том числе, возможно, их доставляют и через AliExpress, отметил он. Сейчас ж/д и авиасообщение между странами закрыто и взять новые поставки продавцам неоткуда.

Нелегально ввезенные смартфоны продают как через интернет, так и в офлайн-магазинах, пояснил эксперт. Но сейчас большая часть стационарной розницы не работает, в том числе и те точки, которые торговали «серыми» телефонами. Например, известная в Москве «Горбушка», пояснил он.

Неофициальное предложение

В интернет-реализации тоже не всё гладко: у «серых» продавцов нет полного пакета официальных документов на товар, поэтому выставить его на продажу трудно. Агрегаторы предложений и маркетплейсы стараются исключать подобные товары, чтобы сохранить репутацию и положительный потребительский опыт, пояснил Аркадий Маркарьян. Всё это ведет к снижению оборотов на «сером» рынке, добавил он.

По его словам, неофициальные продажи сместились в менее контролируемые каналы сбыта, в том числе на доски объявлений , такие как «Авито» и «Юла», а также в разрозненные онлайн-магазины, региональную розницу и компьютерные рынки.

На сером фоне Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В пресс-службе доски объявлений «Юла» пояснили, что сервис работает в тесном контакте с правообладателями.

— Если к нам приходят с жалобой и мы видим, что речь идет о контрафакте (нам это доказал правообладатель), то такое объявление попадает в бан, — добавили в компании.

Региональный PR-менеджер Xiaomi в России и СНГ Евгений Мосунов отметил, что неофициальные магазины, которые, благодаря неуплате налогов и отсутствию полноценного сервисного обслуживания, продают товары производителя по более низким ценам, создают для Xiaomi ряд проблем.

— Наше российское представительство активно борется с «серыми» поставками, поскольку они не только наносят ущерб бюджету государства, но и негативно влияют на потребительский опыт, — сказал он.

Аркадий Маркарьян считает, что у «серого» рынка смартфонов есть перспективы роста после открытия границ. Эксперт объясняет это тем, что доходы людей сейчас падают и они будут искать выгодные предложения. Но этот рост не будет большим — около 20% от нынешнего состояния, добавил он.

В пресс-службах «Связного», «М.Видео–Эльдорадо», МТС, Tele2, «Мегафона», «Вымпелкома» и «Авито» отказались от комментариев. В Apple и Samsung не ответили на запросы «Известий».