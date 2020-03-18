Просто SAR: насколько опасно радиочастотное излучение смартфонов для человека

Пугающие сообщения о том, что активное использование сотовых телефонов в разы увеличивает риск развития онкозаболеваний, появляются с не менее пугающей частотой. Например, недавно об этом писали специалисты Йельской школы общественного здравоохранения — по их мнению, причиной тому радиочастотное излучение, исходящее от устройств. Однако данные собирались с аппаратов, выпущенных с 2010 по 2011 год. Уровень излучения смартфонов нового поколения значительно ниже. По данным федерального ведомства по радиационной защите Германии Statista, у лидера по безопасному излучению — модели Samsung Galaxy Note8 этот показатель в 2019 году был всего 0,17 SAR Bт/кг. О том, какое влияние оказывают радиоволны на здоровье человека и что же такое SAR, — в материале «Известий».

Переменчивые волны

Понятие SAR — Specific Absorption Rate (для своего смартфона можно проверить на этом сайте) — ввели для определения коэффициента воздействия излучения на человека за секунду использования мобильного телефона еще в 1990-х годах прошлого века. С 2002 года этот уровень замеряет федеральное ведомство по радиационной защите Германии — Statista. Согласно европейским нормам, его предельно допустимое значение — 2 SAR Вт/кг.

Этот показатель не постоянный, его уровень меняется в зависимости от множества факторов. Прежде всего от качества связи: если связь хорошая, энергии выделяется мало, а чем она хуже, тем выше излучение, отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его словам, колебания могут происходить при переключении частоты — например, при переходе с 4G на 3G, включении режима модема для раздачи интернета и увеличении либо сокращении расстояния до базовой станции.

— О влиянии на здоровье человека показания SAR мы ничего не знаем, но по умолчанию считаем, что чем цифры выше, тем хуже, — пояснил эксперт.

В России покупатели нечасто обращают внимание на уровень радиочастотного излучения, а больше интересуются техническими характеристиками, отметила PR-директор «M.Видео» Валерия Андреева. По ее словам, SAR можно узнать в техническом приложении к устройству или на сайтах в интернете в перечне характеристик смартфона.

Рейтинг безопасности

В прошлом году в ежегодный перечень Statista, в который входят 16 мобильных устройств с самым низким уровнем радиочастотного излучения, попали сразу восемь моделей компании Samsung.

Минимальный показатель коэффициента воздействия на человека в 2019 году зафиксирован у аппарата Samsung Galaxy Note8 (0,17 SAR Bт/кг). Такой же результат показала и модель ZTE Axon Elite.

На втором месте — Samsung Galaxy Note 10+ (0,19 SAR Bт/кг). За ней с 0,21 SAR Bт/кг следует Samsung Galaxy Note — такой же уровень излучения демонстрирует и Nokia 6. На четвертой позиции — Nokia 8 (0,22 SAR Bт/кг).

Пятый результат (0,24 SAR Bт/кг ) показали сразу четыре смартфона: Samsung Galaxy A8, Nokia 3.2, Nokia 2 и LG G7 ThinQ. Следующая строчка — вновь за южнокорейской продукцией: ее занимает Samsung Galaxy M20 (0,25 SAR Bт/кг). Замыкают рейтинг пять моделей с показателем 0,26 SAR Вт/кг — Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S8+, Samsung Galaxy S7 edge, Nokia 7.1, Honor 7A.

Недоказанный вред

Ранее об опасности мобильной связи для здоровья заявляли специалисты Национальной токсикологической программы (NTP) в США. Их двухлетний эксперимент над крысами показал, что животные, получая постоянное радиоизлучение, поддерживаемое сетями 2G и 3G, больше подвержены раку мозга, сердца и надпочечников, чем необлученные.

Крыс и мышей в специальных камерах ежедневно облучали радиоволнами по девять часов в день. В итоге исследователи пришли к выводу, что связь между радиочастотным излучением и опухолями у грызунов реальна. При этом ученые сделали оговорку, крысы получали радиочастотное излучение по всему телу, а люди в основном подвергают воздействию ткани, рядом с которыми держат телефон. Кроме того, доза облучения у подопытных животных была значительно больше, чем то, что получают люди, общаясь по мобильному телефону.

Технологии меняются намного быстрее, чем проходят клинические исследования, поэтому на сегодняшний день нет однозначных доказательств того, что смартфоны вредны, считает Эльдар Муртазин.

— Ученые не могут привести стопроцентных доказательств негативного влияния электромагнитного излучения на человека. Сложность в том, что технологии меняются намного быстрее, чем проходят исследования, — отметил он.

По его мнению, вредным может быть любое электронное устройство, в том числе и смартфон.

— Еще во времена кнопочных телефонов доказали, что разговоры в режиме нон-стоп отрицательно отражаются на здоровье, но такое влияние может быть и от обычного телефона, — подчеркнул эксперт.

Изменение класса

Радиочастотное излучение от мобильных телефонов Международное агентство по изучению рака относит к классу 2Б по канцероопасности — то есть опасность признана только потенциальной, пояснил «Известиям» председатель российского национального комитета по защите неионизирующих излучений доктор биологических наук Олег Григорьев.

По его словам, специалисты разделились на два лагеря: одни считают, что необходимо увеличивать степень опасности сотовых телефонов, другие против этого.

— В связи с этим Международное агентство по изучению рака приняло решение в промежуток с 2022 по 2024 год собрать все данные исследований, затем просуммировать их, проанализировать с помощью специального алгоритма и на основе показаний присвоить класс канцероопасности электромагнитного поля радиочастот, — рассказал эксперт.

Он уточнил, что сейчас ведутся исследования на животных, на моделях мобильных устройств, проводятся эпидемиологические наблюдения.

Что делать?

В январе этого года Международное агентство по изучению рака определилось с основными рекомендациями для пользователей сотовых телефонов.

— При разговоре необходимо использовать проводные наушники, относить устройство от головы не менее полуметра — 50 см и не класть на ночь возле подушки. Кроме того, смартфоны не рекомендуется использовать детям и подросткам до 18 лет и беременным, — предупредил Олег Григорьев, отметив, что у детей, пользующихся устройствами, влияние на здоровье начинается с расстройств нейрогенеративного характера (например, ухудшения сна и памяти).

Ограничить общение по смартфону для детей и подростков призывает и руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин.

— У взрослых толщина костей черепа существенно отличается от детской, поэтому воздействие электромагнитного поля может сказываться негативно. Я бы рекомендовал перенести общение с детьми в мессенджеры, чтобы не подвергать их дополнительному риску, — уверен Дмитрий Рябинин. Эксперт советует также не разговаривать во время движения на большой скорости и в местах с плохим покрытием, а в помещении подходить ближе к окну.

Разговор по мобильному не должен длиться более двух минут, а минимальная пауза между звонками должна быть не менее 15 минут, рекомендовал россиянам в начале года Роспотребнадзор. В ведомстве считают, что безопаснее писать сообщения, чем держать трубку возле уха, а чтобы избежать увеличения интенсивности электромагнитного поля, нужно снимать очки с металлической оправой во время разговора. Не стоит и постоянно держать мобильный телефон при себе — например, в кармане брюк, на груди, поясе, а носить его лучше в сумке, отмечают в Роспотребнадзоре.