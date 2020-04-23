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Лучше новых двух: россияне начали экономить на телефонах

Продажи б/у гаджетов растут быстрее, чем реализация новых
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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Лучше новых двух: россияне начали экономить на телефонах
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2020-04-22 18:31:04
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Россияне стали больше экономить на гаджетах и чаще выбирать подержанные устройства. Продажи телефонов на «Авито» в I квартале выросли на 18% год к году и по динамике обогнали статистику у официальных ритейлеров, которые реализуют только новые устройства. У последних продажи выросли лишь на 7%, сообщили в исследовательской компании Gfk. В первые недели карантина на вторичном рынке наблюдалось оживление. Это отметили и в «Юле», у которой просмотры в категории «Телефоны и планшеты» увеличились на 20%. При этом аналитики и ритейлеры говорят о спаде продаж у сотовой розницы — это следствие закрытия салонов.

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Продажи телефонов через онлайн-доску объявлений «Авито» в I квартале этого года выросли на 18%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составили 587 тыс. штук. При этом на первичном рынке в России за тот же период было продано на 7% больше мобильных телефонов, чем годом ранее, сообщили «Известиям» в GfK.

Руководитель исследований телеком-сектора GfK Rus Анна Шебек пояснила: продажи I квартала еще не затронула ситуация с массовым закрытием точек продаж мобильных телефонов.

В «Авито» отметили, что продавцы стали выставлять телефоны на продажу со сниженной ценой. В среднем она уменьшилась на 3% и составляет 10,1 тыс. рублей, самая популярная марка — iPhone.

В I квартале продажи смартфонов увеличились на 6% по сравнению с прошлым кварталом, сообщил сервис бесплатных объявлений «Юла». В компании добавили: аналогично выросло и количество предложений на сервисе.

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Фото: Global Look Press/Annette Riedl/dpa-Zentralbild/ZB
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В «Юле» отметили, что спрос на смартфоны очень активно растет: за первые две недели карантина (30 марта – 12 апреля) просмотры в категории «Телефоны и планшеты» увеличились на 20% по сравнению с двумя предыдущими неделями. А в «Авито» заметили, что в апреле этого года стало на 7% больше объявлений о продаже мобильных телефонов, чем в том же месяце прошлого.

В последние две недели самоизоляции наблюдается спад на рынке в целом, вызванный закрытием торговых центров и, как следствие, розничных точек, которые в них расположены, сказали в МТС. В «Связном» и «М.Видео–Эльдорадо» отказались от комментариев.

Обмену подлежит

На рынке trade-in (программа обмена старых устройств на новые со скидкой) тоже наблюдается оживление.

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Сооснователь SmartPrice Дмитрий Руденко отметил, что покупатели чаще используют эту опцию при приобретении телефонов. По его оценке, trade-in при покупке сотовых в России и Белоруссии в период распространения COVID-19 стали пользоваться на 30% больше, чем до пандемии.

— Связано это с тем, что люди в условиях экономически нестабильной ситуации охотнее пользуются инструментами, позволяющими экономить при покупке, — пояснил Дмитрий Руденко.

Если говорить о продажах восстановленных устройств, то их динамика напрямую зависит от того, сколько гаджетов поступает из розницы по программе trade-in, поэтому общий объем реализации сейчас снижается, отметил он. При этом не наблюдается недостатка спроса. SmartPrice продает устройства через интернет, и товар на складах не задерживается, подчеркнул Дмитрий Руденко.

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Что касается роста продаж на площадках объявлений, то это в том числе следствие возросшего желания людей продать залежавшиеся старые устройства, чтобы выручить за них деньги. Здесь эффект аналогичен росту доли продаж новых устройств в trade-in. Растет предложение — растут и продажи, — заключил он.

Не только б/у

«Авито» и «Юла» выступают проводниками в мире C2C торговли (customer to customer, от потребителя к потребителю), отметил независимый эксперт рынка электроники Аркадий Маркарьян.

В ситуации экономии или нестабильности всегда есть те, кто готов продать что-то ненужное, и есть те, кто готов значительно сэкономить на покупке. Нынешняя ситуация способствует увеличению товарооборота между покупателями, а закрытие офлайн-розницы ускорит этот процесс, отметил он.

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Доски бесплатных объявлений предлагают товары, бывшие в употреблении, или устройства trade-in, пояснил Аркадий Маркарьян. По его словам, значимую часть продаж на таких сервисах занимают новые устройства в неповрежденных оригинальных упаковках, которые реализуют под видом подарков, от которых отказались, или честно сообщая, что купили в неофициальной рознице с целью перепродажи. Все эти категории имеют большой спрос, так как цена значительно отличается от предлагаемой в официальных магазинах.

Можно не бояться покупать товар с рук, но стоит уточнить место первого приобретения, проверить комплектность упаковки, наличие гарантии и узнать историю устройства. Подобно агрегаторам купонов и скидок, сервисы по размещению товаров от частных лиц будут пользоваться большой популярностью, прокомментировал эксперт.

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

По оценке ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, в прошлом году вторичный рынок мобильных телефонов в России насчитывал около 6 млн аппаратов, тогда как на первичном рынке было продано около 30 млн устройств.

После начала карантина наблюдался рост продаж таких гаджетов через сервисы размещения бесплатных объявлений в том числе потому, что сотовые салоны перестали торговать устройствами, а значит, и принимать их по программе trade-in, добавил эксперт.

По мнению аналитика, рост реализации телефонов на вторичном рынке не продолжится, так как доходы населения будут падать и покупать будет просто некому.

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