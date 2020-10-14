Мал, да опоздал: будет ли спрос на новые iPhone 12 в России

Компания Apple впервые представила сразу четыре новых смартфона iPhone 12. Их главной особенностью, как и ожидалось, стала поддержка связи пятого поколения. Хотя компания показала устройства с 5G после всех конкурентов, в модельном ряде таких гаджетов появился самый миниатюрный телефон. Спрос на новинки будет меньше, чем на iPhone 11, — технических новшеств, кроме неактуальной в России поддержки 5G, практически нет, ожидают аналитики. При этом свежий «яблочный» смартфон будет дороже предыдущих версий на 10–20 тыс. рублей.

Что показали

На презентации 13 октября в штаб-квартире в Купертино «яблочная» компания представила сразу четыре новые модели смартфона — iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max с поддержкой 5G до 3,5 Гбит/с. Как указала Apple, смартфоны смогут поддерживать частотные диапазоны и «принимать 5G там, где другие смартфоны этого не могут».

Новинки будут оснащены дисплеями с керамическим покрытием Ceramic Shield, которое обеспечит им дополнительную прочность. В смартфоны встроены четырехядерные процессоры A14 Bionic. Помимо этого, в моделях iPhone 12 используется режим Smart Data, благодаря которому срок работы без подзарядки увеличивается — интеллектуальная технология в реальном времени оценивает и оптимизирует необходимое соотношение передачи данных и использования аккумулятора при работе с сетями 5G.

Более компактная версия смартфона — iPhone 12 mini с диагональю 5,4 дюйма и дисплеем Super Retina XDR — отличается меньшими размером и характеристиками мощности. Apple позиционирует его как «компактнейший, легчайший и тончайший смартфон 5G».

На iPhone 12 mini можно оформить предзаказ с 6 ноября, его цена в России составит 69 990 рублей. iPhone 12 с диагональю 6,1 дюйма будет доступен с 21 октября по цене от 79 990 рублей. Новые гаджеты представлены в пяти цветах: белом, черном, синем, зеленом и красном.

В линейке Pro Apple сфокусировался на характеристиках камеры. В смартфоне появится новая функция ProRaw, а также возможность записи видео Dolby Vision с частотой до 60 кадров в секунду.

Предзаказ на iPhone 12 Pro будет возможен с 21 октября, а на iPhone 12 Pro Max — с 6 ноября. Первый можно будет приобрести за 99 990 рублей, второй — за 109 990 рублей. Линейка Pro будет доступна в четырех цветах: графитовом, серебристом, золотом и тихоокеанском синем.

Новые смартфоны поддерживают беспроводную зарядку MagSafe — она также была показана на презентации. Устройство крепится к задней панели смартфона с помощью магнита. С его помощью можно заряжать два устройства одновременно, например iPhone и Apple Watch. Благодаря встроенному магниту к смартфонам можно крепить не только зарядку, но и чехлы, а также другие аксессуары, вроде кошелька для кредитных карт.

Также компания показала и свою вторую умную колонку с Siri HomePod mini — она стала меньше предыдущей версии.

В свободной продаже в РФ iPhone 12 и iPhone 12 Pro появятся в конце октября – начале ноября, прогнозирует ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. iPhone 12 Pro Max и iPhone mini можно ожидать на прилавках в начале-середине декабря, считает он.

Специалисты сервиса «Яндекс.Маркет» рекомендуют покупать новый iPhone в феврале или марте: к этому моменту цена уже достаточно ниже стартовой. Так, в сентябре прошлого года Apple анонсировала iPhone 11 (стоил от 59 990 рублей), 11 Pro (от 89 990 рублей) и 11 Pro Max (от 99 990 рублей), а уже через два месяца после старта продаж цены на новые модели начали падать. Сильнее всего подешевел iPhone 11 Pro 512 Гб: к ноябрю устройство потеряло в стоимости уже 15%. Поэтому эксперты сервиса рекомендуют задуматься о покупке старой модели iPhone именно сейчас, а новой — весной.

Самое главное отличие новых iPhone — это цена, которая выросла, считает Эльдар Муртазин. iPhone 12 подорожает прежде всего из-за модуля 5G, который не будет активирован в России. При этом предыдущие модели смартфонов Apple подешевеют после презентации примерно на 10 тыс. рублей, ожидает он. Скорее всего, компания создаст искусственный дефицит новинок, поставив в Россию небольшую первую партию товара, которую быстро раскупят, допускает эксперт.

Шоу из ничего

Новинки Apple не обладают существенными отличиями от предыдущих версий iPhone, кроме поддержки технологии 5G, также заметил аналитик TelecomDaily Илья Шатилин. Напыление Ceramic Shield нужно только для создания внешнего эффекта, практической пользы оно не несет, указал он. Аналитик ожидает, что спрос на новинки будет меньше, чем на iPhone 11, поскольку технических новшеств, кроме неактуальной в России поддержки 5G, практически нет, а цена будет выше.

До презентации iPhone 12 Apple никак не была представлена на рынке смартфонов с поддержкой технологии 5G, поэтому компания фактически догоняет конкурентов, говорит независимый эксперт по мобильным устройствам и гаджетам Вадим Плесский. Для России это неактуально: 5G в нашей стране пока представлено только опытными зонами. Поэтому спешить покупать новинки от Apple с поддержкой связи пятого поколения россиянам не стоит, отмечает он.

Пока маловероятно, что после презентации нового iPhone доля Apple на рынке смартфонов вырастет, считает Вадим Плесский. Ожидается, что в 2021 году примерно 60% 5G-смартфонов в Китае будет дешевле $400, тогда как Apple со своими новинками традиционно выступает в ценовом диапазоне около $1000. Гаджетами заинтересуются только преданные покупатели, которые в первую очередь ориентируются на бренд, а характеристики устройств для них вторичны.

Аналитик MForum Analytics Алексей Бойко добавляет, что технология 5G предъявляет высокие требования к энергопотреблению и месту внутри корпуса смартфона, что заставляет производителя ставить более мощные аккумуляторы, мириться с увеличением веса смартфона и даже жертвовать какими-то другими показателями — например, размером экрана или, скажем, технологией поддержки частоты обновления экрана 120 Гц. Возможно, этим можно объяснить более поздний вывод iPhone с поддержкой 5G на рынок, допускает он.

Спрос на новые модели iPhone останется на том же уровне, что и в предыдущие годы, ожидает в свою очередь бизнес-аналитик компании «Марвел-Дистрибуции» Антон Фомин. Небольшое падение продаж, которое наблюдалось на протяжении последних месяцев, может скорректировать модель iPhone 12 mini — она считается наиболее интересным аппаратом в новой линейке, говорит он.

Совокупный спрос на модели iPhone 12 будет на том же уровне, что и на iPhone 11, добавляет Эльдар Муртазин. Но спрос на отдельные новые смартфоны Apple будет ниже, чем на аппараты прошлого года.

По данным МТС, в III квартале 2020-го Apple лидирует по продажам смартфонов в денежном выражении и занимает почти треть российского рынка (32,7%), незначительно опережая Samsung (32,6%). Однако в количественном выражении айфоны занимают лишь четвертую строчку с долей 8,6%, пропуская вперед Samsung (28,2%), Xiaomi (14,9%) и Honor (13,8%).

В целом продажи iPhone за девять месяцев 2020 года выросли на 163% год к году, отмечают в Ozon. Несмотря на снижение покупательской способности, пользователи выбирают последние топовые модели — отдают предпочтение iPhone 11 в черном цвете с объемом памяти 128 Гб. Ozon прогнозирует всплеск интереса к новым гаджетам Apple, несмотря на их высокую стоимость.

В этом году самой популярной моделью Apple стал iPhone 11, говорится в исследовании «Яндекс.Маркета». Чаще всего пользователи сервиса переходили на предложения этой модели в конфигурациях 64 Гб и 128 Гб. Второй по популярности моделью стал iPhone XR, третьей — iPhone 11 Pro.