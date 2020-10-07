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Корейский гамбит: Samsung догнала Apple по выручке от продаж смартфонов в РФ

Компании помогли маркетиноговые акции и снижение доли Huawei
Фото: Global Look Press/Wang Gang
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Корейский гамбит: Samsung догнала Apple по выручке от продаж смартфонов в РФ
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2020-10-06 18:37:31
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Компанию Apple больше нельзя считать безоговорочным лидером на российском рынке смартфонов. По итогам III квартала доля продаж устройств Samsung в денежном выражении сравнялась с выручкой от реализации айфонов и составила 32,8%, а по некоторым данным даже вышла вперед на доли процента. Успеху южнокорейского гиганта способствовали продажи смартфонов со скидками, а также частичное замещение рыночной доли устройств бренда Honor, которые производит Huawei. Продажи последних упали из-за торговой войны между США и Китаем: Google приостановила сотрудничество с китайским производителем, и сервисы компании перестали быть доступны на его смартфонах.

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В III квартале доли Apple и Samsung в продажах смартфонов сравнялись и составили по 32,8%, сообщил «Известиям» представитель одного из ритейлеров. Он уточнил: речь о показателях в денежном выражении. В июле и августе доля Apple составила 32,5%, а Samsung – 32,6%, свидетельствуют показатели другого ритейлера. Эти данные — предварительные, консолидированная позиция на данный момент еще не сформирована, поэтому компании предпочли не раскрывать свое название. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин посчитал, что в III квартале доля южнокорейского гиганта в денежном выражении составляла 33,1%, а производителя айфонов — на 0,3% меньше.

При этом показатели продаж смартфонов Honor (производства Huawei) за последние три месяца заметно снизились. Во II квартале компания занимала 17,7% рынка в денежном выражении и 25% в штучном. По предварительным итогам III, предоставленным одним из ритейлеров, доля Honor в денежном выражении уменьшилась до 11,8%, а в натуральном — до 18,3%.

Корейский гамбит
самсунг
Фото: REUTERS/Tingshu Wang

По данным МТС, в III квартале 2020-го в России реализовали 8,7 млн смартфонов — на 7% больше, чем в 2019-м. Выручка составила 154,6 млрд рублей, превысив прошлогоднюю на 20%.

Аттракцион щедрости

Изменения в рейтинге связаны с временным дефицитом смартфонов Honor, а также активной поддержкой своих продуктов со стороны Samsung, считает генеральный директор «МегаФон Ритейл» Андрей Левыкин. В рознице оператора Samsung вышла на первое место, обогнав Honor по объему продаж еще в июне, добавил он.

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Высокий спрос на смартфоны Samsung обусловлен рядом маркетинговых акций, которые предоставляли возможность покупателям приобрести устройства по выгодной цене, отметили в «Связном».

В розничной сети «Билайн» (бренд компании «Вымпелком») в III квартале устройства южнокорейского гиганта лидировали по продажам как в денежном, так и в количественном выражении, отметили в пресс-службе оператора.

В последние месяцы Samsung представила сразу несколько новинок, в том числе складные смартфоны Fold, интерес к которым растет, отметили в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо».

Apple производит качественные, но уже не самые инновационные девайсы. Поэтому вендор так активно развивает свою экосистему, делая упор на смарт-часы, колонки, наушники и другие устройства. Apple не предпринимает сверхусилий для сохранения лидерства. Конкуренты этим пользуются, наращивая свои продажи смартфонов, — считает бизнес-аналитик компании «Марвел-Дистрибуция» Антон Фомин.

Корейский гамбит
Apple
Фото: REUTERS/Mike Segar
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У Samsung очень широкий модельный ряд. Южнокорейский производитель предлагает смартфоны во всех ценовых сегментах — от очень дешевых до ультрадорогих, это помогает ему покрывать продажи во всех категориях, отметил генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков. К тому же этим летом компания устраивала многочисленные акции с ритейлерами, что и позволило ей нарастить свои продажи, пояснил он.

При этом для Apple лето — не самое лучшее время для продаж, добавил аналитик. Все поклонники «яблочной» продукции ждут презентации новых телефонов, которая традиционно проводится в конце сентября, но в этом году была отложена до середины октября. Кроме того что осенью появляются ожидаемые многими новинки, после их презентации американский производитель снижает цены на предыдущие модели iPhone, пояснил Денис Кусков.

По итогам IV квартала мы, скорее всего, увидим, что Apple снова стала лидером по выручке от продаж смартфонов в России, добавил аналитик. Этому будет способствовать выход новых iPhone, добавил он. 6 октября стало известно, что 13-го числа Apple проведет специальное мероприятие, на котором, по мнению большинства аналитиков, представят новые айфоны с 5G.

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Доля Huawei просела из-за запрета на использование сервисов Google на их устройствах, что привело к невозможности работы ряда приложений, в том числе банковских. Это позволило другим производителям нарастить свою долю, пояснил независимый эксперт рынка электроники Аркадий Маркарьян. При этом Xiaomi увеличил продажи в среднем сегменте, а Samsung — в нижнем и верхнем.

Главным бенефециаром снижения доли Huawei была не Samsung, а Xiaomi. Устройства этого китайского производителя продавались летом очень хорошо, уверен ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

В Samsung и Xiaomi отказались от комментариев. Apple не ответил на запрос «Известий».

Корейский гамбит
Xiaomi
Фото: Global Look Press/Paco Freire
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Падение Huawei (и его бренда Honor) было ожидаемым после прекращения сотрудничества компании с Google, сообщил «Известиям» источник в дистрибуторской компании. По информации собеседника «Известий», суммарно Huawei потеряла 10% продаж за последние полгода. И причиной тому стали не только скандальный разрыв, но и проблемы с доступом к компонентной базе, прежде всего к процессорам.

В Huawei отметили, что сфокусировались на расширении своей экосистемы. Помимо смартфонов, ноутбуков и носимых устройств производитель развивает новые для бренда категории — планшеты и роутеры, а также запустил в России платформу Honor choise, прокомментировал «Известиям» президент бренда Honor в России, Турции и странах СНГ Тони Ран.

Без сервисов Google использовать операционную платформу Android затруднительно. В частности, не будут работать push-уведомления в банковских приложениях, пояснил независимый эксперт по мобильным устройствам и гаджетам Вадим Плесский. Китайский вендор постепенно уходит с рынка, что приводит к перераспределению доли Huawei на других крупных игроков: Apple, Samsung и Xiaomi. В обозримом будущем мы можем увидеть и полный уход Huawei с рынка смартфонов, по крайней мере в европейских странах и Америке, считает он.

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