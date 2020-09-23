Уценили: станет ли хитом бюджетная версия флагмана Samsung S20

Samsung представил смартфон Galaxy S20 Fan Edition — бюджетную версию вышедшего в феврале Galaxy S20. Стоимость новинки в России составит 49990 рублей. Впрочем, по мнению аналитиков, гаджет не будет иметь оглушительный успех — на него придется не более 30% от продаж флагмана. Слишком высокая цена для упрощенной модели вызывает разочарование, говорят эксперты.

Ассортиментная модель

23 сентября Samsung на презентации Unpacked for Every Fan представила очередной смартфон линейки Galaxy S — Galaxy S20 Fan Edition (FE). Гаджет поступит в продажу в России 9 октября, его рекомендованная цена — 49990 рублей, сообщила компания.

Samsung представил гаджет как смартфон премиум-класса, сочетающий уже полюбившиеся инновации серии S20, но по приятной цене. Среди его характеристик — дисплей с частотой 120Гц для плавного просмотра контента, камера с искусственным интеллектом, передовой процессор, сверхбыстрые возможности подключения, мощный аккумулятор с зарядом на весь день, расширяемая память.

Galaxy S20 FE также оснащен 32-мегапиксельной селфи и тройной основной камерой с технологией объединения четырех пикселей в один.

Сами камеры проще, чем у флагмана, они не могут записывать видео в 8К. Кроме того, у новинки ниже разрешение экрана, встроенная память меньшего объема. А задняя панель смартфона выполнена из пластика, а не из стекла.

Смартфон с 6,5-дюймовым экраном будет доступен в шести цветах — синем, лавандовом, мятном, красном, оранжевом и белом. У S20 FE будет батарея емкостью 4500 мАч с возможностью сверхбыстрой зарядки и усовершенствованный 64-битный восьмиядерный процессор Exynos 990. Операционная система устройства — Android 10.

Устройство продолжает линейку смартфонов Galaxy S20, презентованную в феврале 2020 года. Цены Galaxy S20 начинались от 69 990 рублей, S20+ — 74 990 рублей, S20 Ultra с поддержкой 5G — 99 990 рублей.

Фото: Samsung

Впрочем, продажи новинки почти за 50 тыс. рублей будут весьма ограниченными, считает независимый эксперт по мобильной связи и гаджетам Вадим Плесский. Качественная камера, широкоугольный объектив, 30-кратный зум — это полезные и интересные возможности, но они уже есть у других производителей смартфонов, таких как Xiaomi, Vivo, Realme, указывает он. Новинка от Samsung нацелена на тот же сегмент, что и популярные модели китайских производителей, но мало чем от них отличается.

Из интересных возможностей новинки Вадим Плесский отметил беспроводную зарядку и поддержку сетей 5G (правда, в ограниченном количестве стран). В результате Galaxy S20 Fan Edition можно назвать производительным смартфоном, но цена вызывает разочарование. По словам эксперта, это еще один продукт от Samsung, который можно «забыть и пропустить».

Samsung Galaxy S20 Fan Edition — ассортиментная модель, отмечает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Вендор сделал еще один аппарат с учетом пожеланий потребителей к предыдущей модели (S20), объясняет он.

Samsung копирует подходы Xiaomi к работе с потребителями, отмечает главный редактор Vilianov.com Сергей Вильянов. Впрочем, до этого компания уже однажды выпускала смартфон Fan Edition, когда пришлось снять с продаж Galaxy Note 7 из-за возгораний батарей. Компания заменила их и продавала аппараты под названием Galaxy Note Fan Edition, напоминает он.

Треть продаж

По мнению Эльдара Муртазина, презентованная модель не будет главной в продажах компании. Он допускает, что на нее придется около 30% от объемов реализации «старшей» модели S20 в ближайшие полтора месяца после выхода.

Сомневается в оглушительном успехе новинки и Сергей Вильянов. Скорее всего, рекламы будет много, как у Samsung Galaxy Z Fold 2, но выход этого смартфона — больше повод для привлечения внимания, а не для продаж, говорит он.

В МТС ожидают высокие продажи новинки, которые не будут уступать спросу на остальные модели линейки S20, отмечает представитель оператора Алексей Меркутов. По его словам, устройства линейки S20 входят в пятерку самых продаваемых гаджетов Samsung в денежном выражении.

Фото: Samsung

В десятку самых покупаемых моделей смартфонов в премиальном сегменте по итогам восьми месяцев этого года входит S20, сказали «Известиям» и в пресс-службе «М.Видео – Эльдорадо». По словам представителя компании, появление новой модели зачастую стимулирует продажи и укрепляет позиции бренда — особенно это актуально в осенний период, богатый на новинки и презентации.

Руководитель группы закупок смартфонов и планшетов «Ситилинка» Сергей Ворзов отметил, что модель S20 не вошла в топ-3 самых популярных моделей бренда, но пользуется большим спросом. По итогам августа было реализовано на 126% больше таких гаджетов по сравнению с предыдущим месяцем. Модернизированная версия Samsung Galaxy S20 Fan Edition, несмотря на высокую производительность и широкую линейку цветовых решений, скорее всего, не окажет глобального изменения на доли продаж бренда.

В сети «Связной» продажи модели Samsung Galaxy S20 в последние три месяца выросли на 82% в натуральном выражении по сравнению с предыдущими тремя месяцами, сказал вице-президент по закупкам и развитию компании Михаил Догадин. Выход новинки поможет оживить и усилить линейку Samsung Galaxy S20, ожидает он. Кроме того, S20 Fan Edition сможет полноценно конкурировать с другими моделями этой линейки.

Продажи нового Samsung Galaxy S20 FE стартуют на Ozon 9 октября, но уже доступен предзаказ, отметил директор по развитию бизнеса в Ozon Сергей Паньков. Премиальная модель Samsung Galaxy S20 пользуется спросом у пользователей — продажи в сентябре выросли почти в семь раз с момента выхода на рынок в начале года, сказал он.

Выход Samsung Galaxy S20 Fan Edition перетянет на себя продажи других брендов в ценовой категории дороже 30 тыс. рублей, ожидает генеральный директор «Мегафон Ритейл» Андрей Левыкин. Гаджет будет востребован у пользователей Samsung и других брендов, которые выбирают смартфон, исходя из технических характеристик.

Новый гаджет Samsung — это всё же премиальный смартфон, ориентированный на определенную аудиторию, поэтому целью его релиза вряд ли является перераспределение долей продаж на российском рынке оборудования, отметили в Tele2.