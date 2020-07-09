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Samsung может убрать зарядку из некоторых комплектов смартфонов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Некоторые комплекты смартфонов южнокорейской компании Samsung могут лишиться зарядных адаптеров. Об этом в среду, 8 июля, сообщило издание ETNews.

По его данным, разработчики аргументируют такое решение стремлением сократить расходы на производство и логистику, а также заботой об экологии. Согласно официальным данным, тысячи тонн исправных адаптеров каждый год отправляются в мусор.

Предположительно, зарядок могут лишиться флагманские устройства, входящие в линейки Galaxy S, Galaxy Note и, возможно, Galaxy Fold/Flip, пишет телеканал «360». Останутся ли в комплектации Samsung другие аксессуары, не уточняется.

7 июля сообщалось, что владельцы новых смартфонов марки Samsung в Германии сообщили о возникновении проблемы с зарядкой устройств. В частности, не заряжались или отключались от зарядки такие модели, как Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra. Проблемы возникали вне зависимости от того, использовался для зарядки официальный аксессуар или стороннее устройство.

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